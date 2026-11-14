Lamezia Terme, torna la Mostra Micologica: un viaggio alla scoperta dei funghi tra specie commestibili e velenose

Un tuffo nei colori e nei profumi dei nostri boschi, ma soprattutto un’occasione concreta per imparare a conoscerli da vicino e in totale sicurezza. Domenica 15 novembre 2026, gli spazi del suggestivo Chiostro di San Domenico accoglieranno la 26° edizione della Mostra Micologica del Gruppo Lametino e la Giornata Micologica Nazionale 2026, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza e promosso dall’ A.M.B. Gruppo Micologico Naturalistico Lametino con il patrocinio del Comune.

La mostra vedrà l’esposizione di numerose specie fungine, frutto della passione, della ricerca sul campo e del costante impegno dei soci dell’associazione. Ogni esemplare verrà raccolto, selezionato e classificato scientificamente grazie al supporto di esperti micologi di comprovata esperienza: Gennaro Di Cello (Presidente dell’AMB Gruppo Lametino), Vincenzo Curcio (Direttore del Comitato Scientifico). e il Dott. Ernesto Marra (Responsabile dell’Ispettorato Micologico dell’ASP di Cosenza). Il percorso espositivo è stato pensato per essere semplice e intuitivo: i visitatori potranno osservare da vicino un’ampia varietà di funghi, imparando a riconoscere le differenze morfologiche tra le specie commestibili, quelle prive di valore alimentare e quelle tossiche o velenose.

Sicurezza a tavola e rispetto per la natura

L’obiettivo di fondo della giornata non è solo mostrare la bellezza dei funghi, ma fare prevenzione. Una missione che il gruppo di Lamezia condivide con le realtà micologiche di tutta Italia: evitare le intossicazioni e diffondere una cultura della raccolta responsabile. Per tutta la giornata, gli esperti saranno presenti tra la gente e a disposizione di chiunque voglia fare domande o chiarire un dubbio. In particolare si parlerà di:

Riconoscimento e curiosità: come nascono i funghi, come si sviluppano e quali sono i dettagli morfologici che contano davvero;

Consumo sicuro: le regole fondamentali per non correre rischi a tavola ed evitare spiacevoli intossicazioni;

Buone pratiche nel bosco: come raccogliere i funghi senza danneggiare l’ambiente e come conservarli correttamente a casa.

Un’occasione imperdibile per appassionati, famiglie e curiosi per avvicinarsi al mondo della micologia in totale sicurezza.