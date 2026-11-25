L’aeroporto internazionale “Sant’Eufemia” di Lamezia Terme si prepara a una profonda trasformazione. Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Cmc Ravenna insieme a Debar Spa a realizzare i lavori di ammodernamento dello scalo calabrese. La cooperativa ravennate si è aggiudicata la commessa da 89 milioni di euro, classificandosi al primo posto in graduatoria. L’intervento punta a potenziare l’efficienza dell’infrastruttura aeroportuale e ad accompagnare la crescita dei flussi aerei. La firma del contratto è arrivata oggi da parte dei direttori generali Paolo Porcelli, per Cmc Ravenna, e Michele Bufo, per Sacal Spa.

Aeroporto di Lamezia Terme, tre linee di intervento per trasformare lo scalo

L’opera rientra nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo “CIS Volare” e si articola lungo tre direttrici principali: l’ampliamento e la riorganizzazione dell’aerostazione passeggeri, l’introduzione di sistemi digitali per la sicurezza e il rinnovamento degli impianti. Il cuore del progetto sarà il ridisegno degli spazi interni, finalizzato a rendere gli spostamenti più fluidi e ordinati attraverso una netta separazione dei percorsi dei passeggeri. Tra gli interventi più significativi figurano la realizzazione di un nuovo Terminal Partenze e la riqualificazione dell’attuale area Arrivi. Ai lavori strutturali si affiancherà l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche per il monitoraggio dei flussi e i controlli di sicurezza.

Nuovi impianti e infrastrutture per sostenere la crescita del traffico aereo

Il progetto di ammodernamento non riguarderà soltanto gli spazi destinati ai passeggeri e le dotazioni tecnologiche. Una parte rilevante dei lavori interesserà anche i sottoservizi, con il potenziamento delle reti energetiche, idriche e di telecomunicazione. L’obiettivo è dotare l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme di un’infrastruttura impiantistica solida ed efficiente, in grado di sostenere nel lungo periodo volumi di traffico crescenti.