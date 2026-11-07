Lamezia Terme, Futuro Nazionale scende in piazza contro il caro vita e l’invio di armi all’Ucraina

Domani, domenica 8 novembre, dalle ore 10:30, Futuro Nazionale Lamezia Terme sarà presente con un gazebo informativo su Corso Giovanni Nicotera, nell’Area Palme, nell’ambito della campagna nazionale promossa dal movimento del Generale Roberto Vannacci. Al centro dell’iniziativa il caro vita, l’aumento dei costi dei carburanti, le difficoltà economiche che gravano sulle famiglie italiane e la campagna “Basta armi all’Ucraina”, con la quale Futuro Nazionale ribadisce la propria contrarietà al proseguimento degli invii di armamenti e chiede di destinare maggiori risorse alle necessità degli italiani.

“Un’occasione di incontro e confronto diretto con i cittadini per raccogliere istanze, ascoltare le difficoltà quotidiane e illustrare le proposte politiche di Futuro Nazionale. Saranno presenti dirigenti, rappresentanti locali, giovani e militanti del movimento”, scrivono gli organizzatori.