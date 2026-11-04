Lamezia Terme, auto vandalizzate in pieno giorno: pneumatici squarciati, le telecamere incastrano il responsabile

Risposta immediata dell’Arma dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria contro gli atti vandalici nel quartiere di Sambiase. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno deferito un soggetto del posto per il reato di danneggiamento. L’allarme è scattato intorno alle 08:00 in via Gorizia: due vetture lasciate regolarmente in sosta erano state pesantemente danneggiate con il taglio netto di tutti e quattro gli pneumatici.

Gli accertamenti sono scattati all’istante. L’acquisizione e l’analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica dei fatti in tempi record, identificando l’autore del gesto e formalizzando a suo carico la denuncia alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Un intervento rapido ed efficace che ribadisce la costante attenzione riservata al presidio del territorio e alla tutela del patrimonio dei cittadini.