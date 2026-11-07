Lamezia, approvato il Piano Asfalti: oltre 12 milioni per le strade. Il Sindaco: “ogni euro andrà dove serve, non dove farà più rumore”

Una mappatura di oltre 750 chilometri di corsie, un programma di manutenzione stradale da 12,6 milioni di euro per il triennio 2027-2029 e criteri oggettivi per stabilire quali strade asfaltare prima. La Giunta comunale di Lamezia Terme, guidata dal sindaco Mario Murone, ha approvato il nuovo Piano Asfalti, uno strumento che punta a superare la gestione degli interventi di emergenza attraverso una programmazione basata sulle effettive condizioni delle pavimentazioni. Non saranno più le segnalazioni o le pressioni provenienti dai singoli quartieri a determinare l’ordine delle priorità, ma un indice tecnico che misura il livello di degrado di ogni tratto stradale. L’esecutivo comunale ha inoltre approvato una seconda deliberazione riguardante il nuovo Palazzetto dello Sport di località Stretto, inserito nel contratto di manutenzione degli immobili comunali affidato a Lamezia Multiservizi. Due provvedimenti che riguardano la sicurezza della circolazione, la qualità delle infrastrutture pubbliche e la gestione dei servizi destinati ai cittadini.

Lamezia Terme, il nuovo Piano Asfalti: priorità alle strade più danneggiate

La principale novità introdotta dall’Amministrazione comunale riguarda il sistema con cui saranno individuate le strade da sottoporre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Su proposta del sindaco Mario Murone, la Giunta ha approvato un Pavement Management System, un piano di gestione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso costruito attraverso una campagna di rilievi strumentali sull’intera rete comunale. Il territorio di Lamezia Terme conta circa 500 chilometri di strade, analizzati attraverso due fasi di rilevazione che hanno interessato 375 chilometri di corsie nelle aree urbanizzate e altrettanti nelle zone extraurbane, per un totale di oltre 750 chilometri di corsie esaminate. Le misurazioni sono state effettuate dalla società Phacelia Società Benefit, che ha rilevato la regolarità e la rugosità delle pavimentazioni tratto per tratto. L’obiettivo è disporre di una conoscenza dettagliata delle condizioni della rete viaria e utilizzare i dati raccolti per stabilire un ordine di intervento fondato su parametri tecnici, superando una programmazione legata prevalentemente alle emergenze o alle richieste provenienti dai diversi quartieri.

Murone: “Ogni euro andrà dove serve realmente e non dove fa più rumore”

Il sindaco Mario Murone rivendica il cambiamento introdotto con il nuovo piano, sottolineando la necessità di garantire un criterio uniforme nella distribuzione delle risorse pubbliche e di assicurare la qualità degli interventi. “Le buche si chiudono con un piano, e da oggi Lamezia Terme finalmente ne possiede uno strutturale e rigoroso”, dichiara il primo cittadino al termine della riunione della Giunta. “Abbiamo approvato uno strumento che mappa scientificamente oltre 750 chilometri di corsie, assegnando a ogni tratto un indice di priorità oggettivo. Da oggi si interviene partendo dalle strade messe peggio, applicando lo stesso criterio per ogni quartiere: ogni euro andrà dove serve realmente e non dove fa più rumore, segnando la fine di una politica che si nutre dei consensi di un quartiere a discapito di un altro. Ogni strada rifatta la pagano i lametini, il merito è solo loro ed è a loro che dobbiamo garantire lavori eseguiti a perfetta regola d’arte. Parallelamente, con la stessa logica di efficienza, garantiamo da subito standard elevati di sicurezza e fruibilità per il nuovo Palazzetto dello Sport, un’opera vitale per la socialità della nostra Città”. Le parole del sindaco evidenziano la volontà dell’Amministrazione di introdurre una gestione più programmata della manutenzione stradale, fondata sulla valutazione dello stato delle infrastrutture e sulla necessità di utilizzare le risorse disponibili nei tratti che presentano le maggiori criticità.

Come saranno scelte le strade da asfaltare: l’indice tecnico PCI e la piattaforma digitale

Il nuovo sistema di programmazione si basa sul PCI, Pavement Condition Index, un indice tecnico internazionale previsto dalla norma ASTM D6433, utilizzato per misurare lo stato di degrado delle pavimentazioni stradali. Attraverso questo parametro, ogni tratto viene classificato in base alle proprie condizioni, consentendo agli uffici comunali di stabilire le priorità degli interventi secondo criteri verificabili. I risultati dei rilievi sono stati caricati su una piattaforma digitale messa a disposizione di tutti i settori tecnici del Comune, che potranno consultare le informazioni relative allo stato della rete e utilizzarle nella programmazione delle manutenzioni. Il sistema prevede inoltre l’aggiornamento dei dati dopo ogni intervento, in modo da mantenere una rappresentazione delle condizioni delle strade coerente con i lavori progressivamente eseguiti. La nuova impostazione punta a sostituire la logica della manutenzione correttiva, concentrata soprattutto sulla riparazione dei danni già manifestatisi, con una strategia preventiva. Secondo quanto indicato nel provvedimento, questo approccio può contribuire a ridurre i costi di ripristino, prolungare la durata delle pavimentazioni, limitare il contenzioso legale nei confronti dell’Ente e migliorare la sicurezza della circolazione.

Manutenzione stradale, previsti 12,6 milioni nel triennio 2027-2029 e oltre 24 milioni fino al 2043

Il Piano Asfalti contiene anche una valutazione economica degli interventi necessari per migliorare le condizioni della rete viaria comunale nel medio e lungo periodo. Il fabbisogno stimato per il triennio 2027-2029 ammonta a 12.648.703,50 euro, mentre la previsione complessiva per il periodo compreso tra il 2027 e il 2043 raggiunge 24.367.793,25 euro. Entrambi gli importi sono indicati al netto dell’IVA e delle spese tecniche e rappresentano stime del fabbisogno, non finanziamenti già interamente disponibili. La realizzazione degli interventi dipenderà infatti dalle risorse che saranno assegnate annualmente attraverso i documenti di bilancio del Comune. La programmazione consentirà comunque di individuare in anticipo i tratti maggiormente deteriorati e di orientare gli stanziamenti verso le situazioni considerate prioritarie. Il piano introduce inoltre un capitolato tecnico obbligatorio per progettisti e imprese, destinato a disciplinare le modalità di esecuzione e verifica dei lavori. Prima dell’avvio dei cantieri saranno effettuati rilievi diagnostici per documentare le condizioni delle pavimentazioni e individuare gli interventi più appropriati. Al termine delle opere saranno invece eseguiti controlli sulla regolarità, sull’aderenza e sulla tessitura dell’asfalto, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del collaudo subordinato al rispetto dei valori minimi prescritti.

Nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia, manutenzione e sicurezza affidate a Multiservizi

La seconda deliberazione approvata dalla Giunta riguarda la gestione del nuovo Palazzetto dello Sport di località Stretto, entrato in funzione nel corso del 2026. L’Amministrazione ha approvato una variante al contratto biennale 2026-2027 per la manutenzione degli immobili comunali, affidato alla società in house Lamezia Multiservizi S.p.A., inserendo il nuovo impianto sportivo tra gli edifici interessati dai servizi previsti. La struttura è gestita direttamente dal Comune, secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione numero 8 del 25 marzo 2026. L’integrazione contrattuale consentirà di garantire attività di manutenzione e presidio necessarie al funzionamento dell’impianto e alla sua fruizione in condizioni di sicurezza. In particolare, nel periodo compreso tra novembre 2026 e dicembre 2027, Lamezia Multiservizi si occuperà della manutenzione programmata degli impianti tecnologici, della pulizia dei locali, degli spalti e delle aree esterne, della videosorveglianza da remoto, della guardiania notturna, del presidio esterno e dei servizi antincendio e di sicurezza. Il provvedimento punta ad assicurare una gestione continuativa dei servizi essenziali del Palazzetto, accompagnando l’utilizzo della nuova infrastruttura sportiva attraverso interventi programmati di manutenzione e controllo.

Strade e impianti pubblici, la Giunta punta sulla manutenzione programmata

Le due deliberazioni approvate dall’esecutivo guidato da Mario Murone delineano un indirizzo amministrativo orientato alla programmazione della manutenzione e alla verifica della qualità dei servizi pubblici. Da una parte, il Piano Asfalti introduce un sistema di valutazione tecnica delle condizioni stradali, con priorità individuate attraverso parametri oggettivi e una previsione degli interventi necessari fino al 2043. Dall’altra, l’inserimento del Palazzetto dello Sport nel contratto affidato a Lamezia Multiservizi mira a garantire fin da subito un insieme di servizi indispensabili alla sicurezza e alla piena funzionalità della struttura. Per quanto riguarda le strade, il passaggio successivo sarà rappresentato dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dalla conseguente attivazione dei lavori secondo le priorità definite dal piano. Sul fronte dell’impiantistica sportiva, invece, la nuova organizzazione dei servizi interesserà il periodo compreso tra novembre 2026 e dicembre 2027. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione comunale è migliorare la gestione del patrimonio pubblico attraverso interventi pianificati, controlli tecnici e criteri uniformi, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e all’utilizzo delle risorse economiche dell’Ente.