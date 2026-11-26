È stato presentato oggi, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il progetto “La Via delle Fiumare Parlanti – Memoria della pietra dell’Aspromonte grecanico”, promosso dal GAL Area Grecanica nell’ambito di Heritage Links – Cross Border World Heritage Itineraries, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027.

Al centro del progetto, le fiumare dell’Aspromonte grecanico: straordinari elementi del paesaggio calabrese, custodi di testimonianze geologiche, storiche, culturali e antropologiche, attraverso le quali è possibile leggere l’evoluzione del territorio e il profondo legame tra l’uomo e la natura.

La valorizzazione dei punti di interesse, lo sviluppo di contenuti narrativi e multimediali, l’impiego delle tecnologie digitali e la costruzione di un’identità visiva dedicata concorrono alla definizione di un modello di promozione territoriale orientato al turismo culturale, naturalistico ed esperienziale.

“Con La Via delle Fiumare Parlanti intendiamo restituire centralità a un patrimonio naturale e culturale di straordinario valore, trasformando la memoria dei luoghi in una concreta opportunità di sviluppo. La cooperazione europea ci offre la possibilità di proiettare l’identità dell’Aspromonte grecanico in una dimensione internazionale, senza perdere il legame profondo con le nostre radici“, dichiara Giuseppe Bombino, presidente del GAL Area Grecanica.

Il coinvolgimento delle comunità e le prossime tappe

L’incontro, moderato da Claudio Marcianò del Dipartimento di Agraria, ha proposto un approfondimento multidisciplinare attraverso i contributi di Andrea Rosario Proto, Pasquale Marziliano, Gianfranco Gadaleta, Gaetano Sorcale, Alessandra Ghibaudi, Serena Palermiti, Patrizia Giancotti e Valeria Pizzuti.

Dalla conoscenza scientifica del territorio alla cooperazione europea, dalla memoria geologica e antropologica alle strategie di comunicazione e promozione, l’iniziativa mette in relazione competenze diverse per costruire un percorso unitario di valorizzazione dell’Area Grecanica.

Il progetto entra sin da subito nella sua fase operativa. Sono già stati programmati, per l’1, il 2 e il 3 dicembre 2026, tre incontri territoriali, concepiti come veri e propri Laboratori di comunità, che coinvolgeranno undici Comuni dell’Area Grecanica. Ad animare e facilitare gli incontri saranno le due ambasciatrici del progetto, Serena Palermiti, referente per la geologia, e Patrizia Giancotti, referente per l’antropologia. Il calendario degli appuntamenti è riportato nella locandina allegata al presente comunicato.

“Vogliamo che siano le comunità locali le vere protagoniste di questo percorso. Nessuna strategia di valorizzazione territoriale può prescindere dalla partecipazione di chi quei luoghi li abita, li conosce e ne custodisce la memoria. La nostra ambizione è costruire un progetto condiviso, capace di generare nuove opportunità per le giovani generazioni e di lasciare un’eredità duratura al territorio“, conclude Bombino.

Con La Via delle Fiumare Parlanti, il GAL Area Grecanica intende trasformare la conoscenza e la memoria del territorio in strumenti di crescita, partecipazione e sviluppo sostenibile.