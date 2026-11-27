La Varia di Palmi approda in Messico, tornando protagonista delle iniziative internazionali della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane. Dopo le tappe di Bethlehem, Praga, Belgrado, Parigi, Roma, Viterbo e Bruxelles, la mostra-installazione “Machines for Peace” sarà ospitata dal 2 dicembre al 10 gennaio a Santiago de Querétaro, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale immateriale italiano quale strumento di dialogo, cooperazione e pace. L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per rilanciare il ruolo di Palmi all’interno della Rete, attraverso la partecipazione del sindaco Giovanni Calabria alla delegazione istituzionale italiana. Gli spazi del Museo de Arte Sacro, struttura storica coloniale novohispana articolata attorno a cortili e sale d’epoca nel centro storico di Querétaro, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità, accoglieranno le immagini delle quattro grandi feste italiane: il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, i Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda dei Candelieri di Sassari. L’installazione di arte visiva contemporanea comprende i film di Francesco De Melis dedicati alla Rete e gli scatti dei fotografi di comunità Sara Poggi, Stefano Marigliani, Paolo Peluso, Giancarlo Parisi, Francesco Iannelli e Francesco Dettori. La fonosfera del progetto di antropologia visiva, condiviso dal coordinamento tecnico-scientifico della Rete con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, sarà immersa nel bosco di ulivi che caratterizza l’installazione fin dalla tappa al Bethlehem Peace Center dell’aprile 2023.

Machines for Peace, la collaborazione tra Italia e Messico nel segno del patrimonio UNESCO

La mostra è promossa dalla Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, su idea, progetto e coordinamento scientifico di Patrizia Nardi, in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI). Dal 2023 coinvolge le comunità patrimoniali della Rete riunite in GRAMAS e ha beneficiato del sostegno della Federazione Italiana Club per l’UNESCO, dei club territoriali del Rotary International, del F.R.A.C.H. Fellowship of Rotarians who Approciate Cultural Heritage e di Meraviglia Italiana Project. Il progetto è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gode del patrocinio dello stesso Dicastero, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dei Comuni di Viterbo, Nola, Palmi e Sassari, oltre al sostegno delle Arcidiocesi e delle Diocesi delle quattro città. L’iniziativa, finanziata attraverso i fondi della Legge 77/2006, gestiti dall’Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, punta a creare occasioni di collaborazione e scambio internazionale attraverso la valorizzazione delle tradizioni italiane. La tappa messicana è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Gobierno del Estado de Querétaro, della Secretaría de Cultura del Estado attraverso la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias, del Municipio de Querétaro, dell’Academia Nacional de Arquitectura e del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro.

Il ritorno di Palmi nella progettazione internazionale e il rapporto periodico all’UNESCO

Particolare rilievo assume il collegamento tra il patrimonio monumentale messicano e le tradizioni italiane, attraverso il Complesso Monumentale di Santa Rosa di Viterbo, capolavoro del barocco messicano. Nel comunicato di presentazione dell’iniziativa viene evidenziata anche l’importanza del ritorno di Palmi nelle attività internazionali della Rete, in vista del rapporto periodico all’UNESCO previsto nei primi mesi del 2027. “L’iniziativa non è soltanto un’esposizione dedicata all’ingegno, alla devozione e alla spettacolarità delle celebri feste italiane, ma rappresenta un vero e proprio ponte simbolico e istituzionale tra due sponde dell’Atlantico e produce, di fatto, un dialogo virtuoso tra le Convenzioni UNESCO 1972 e 2003, tra siti e saperi, rituali, feste e tradizioni viventi. Santiago de Querétaro offre il palcoscenico ideale per questa sinergia. Il suo centro storico è infatti un importante Sito Patrimonio Mondiale (Convenzione 1972) che custodisce al suo interno un gioiello architettonico legato indissolubilmente all’Italia, a Viterbo, alla Rete: il Complesso Monumentale di Santa Rosa di Viterbo, capolavoro del barocco messicano. Portare in questo luogo la mostra-installazione della Rete significa riunire idealmente il “contenitore” monumentale e il “contenuto” vivente, seguendo le raccomandazioni UNESCO e dimostrando che il patrimonio materiale e quello immateriale non sono compartimenti stagni, ma due facce della stessa medaglia identitaria, capaci di arricchirsi reciprocamente quando vengono messi in connessione. Una sfida importante, che abbiamo colto e sulla quale abbiamo molto lavorato. Devo dire che sono particolarmente felice del ritorno di Palmi nel contesto delle attività della Rete sulla progettazione internazionale. L’ambito palmese va molto attenzionato, perché deve risolvere molti problemi e questo è tanto più cogente, quanto lo è la responsabilità in relazione ad un Rapporto periodico all’UNESCO incombente, che svilupperemo nel corso dei primi mesi del 2027. Dimostrare all’UNESCO che sussistono le condizioni per mantenere un riconoscimento non è solo interesse di una comunità sociale o politica, che sia ma è un dovere preciso nei confronti del nostro Paese, che attraverso l’UNESCO e la Legge 77 sta dando enormi possibilità di promozione e valorizzazione ai patrimoni e ai nostri territori. Anche a Palmi.”

Il sindaco Giovanni Calabria nella delegazione italiana in Messico

L’iniziativa internazionale di diplomazia culturale coinvolgerà la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, che insieme al Sodalizio dei Facchini della Macchina di Santa Rosa donerà al Complesso Monumentale di Santa Rosa e alla città di Santiago de Querétaro una maquette di “Dies Natalis”, la Macchina di Santa Rosa progettata da Raffaele Ascenzi. Della delegazione farà parte anche il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, in rappresentanza della città e dei soggetti istituzionali della Rete, mentre il presidente del Sodalizio dei Facchini, Massimo Mecarini, e il capo Facchini, Luigi Aspromonte, rappresenteranno, insieme al Sodalizio, l’intera comunità della Rete. A guidare la delegazione sarà Patrizia Nardi, curatrice della mostra-installazione e responsabile del coordinamento dell’intero progetto, realizzato con il supporto del presidente di GRAMAS, Luca De Risi, e degli uffici dell’assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo.

“La possibilità di inserire Palmi in un contesto internazionale così importante e prestigioso con una presenza concreta in Messico”, ha detto il sindaco Giovanni Calabria, “è per me e per la mia amministrazione un motivo di grande soddisfazione. Il recupero del ruolo della Città all’interno del circuito della Rete, nel quale non è ospite ma parte integrante con gli stessi benefici ma soprattutto con gli stessi doveri delle altre città, è un obiettivo importante per ridare a Palmi il ruolo che merita e per ridarle voce propositiva, visto che peraltro il progetto UNESCO è partito dalla Palmi. Sono particolarmente lieto anche della circostanza di rappresentare, insieme alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, i soggetti istituzionali della Rete, che presto incontrerò in un tavolo tecnico-scientifico della Rete a Roma per una serie di progetti UNESCO. Un riconoscimento è una grandissima opportunità di crescita per una comunità e per un territorio e l’impegno deve essere massimo per non sprecare una possibilità unica di affacciarsi all’ambito nazionale e internazionale per promuovere la nostra cultura, che la Varia incarna moltissimo. Cambieranno molte cose attorno alla Varia, e il rapporto con la Rete è una di queste. Del resto, è un preciso dovere dei sindaci sostenere le azioni di salvaguardia in favore della festa, così come sottoscritto nel momento della presentazione del dossier. Un impegno preciso, verso l’UNESCO e le comunità che amministriamo”.

Attraverso installazioni multimediali, testimonianze e racconti visivi, la mostra inviterà il pubblico messicano e internazionale a riflettere sul valore della partecipazione collettiva e sulla capacità delle tradizioni di superare i confini geografici. La tappa di Santiago de Querétaro si inserisce così in un percorso di cooperazione internazionale che vede Italia e Messico impegnati nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, fondato sulla salvaguardia delle rispettive radici culturali.