La Vardera da Messina lancia la sfida per la Regione: “De Luca o Mulè? Li batteremo comunque”

Ismaele La Vardera rilancia da Messina la sua sfida politica in vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia. Il deputato regionale e leader di Controcorrente interviene sul confronto con i possibili avversari, chiamando in causa Cateno De Luca e Giorgio Mulè e rivolgendo una provocazione al centrodestra sulla scelta del candidato alla presidenza della Regione. “De Luca o Mulè come mio avversario? Dico al centrodestra: sceglietelo con il sorteggio. Lo batteremo comunque”, dichiara La Vardera, mostrando fiducia nel proprio progetto politico e nella sfida elettorale che intende affrontare.

La Vardera a Messina per l’inaugurazione della segreteria politica di Alessandro De Leo

Le dichiarazioni arrivano in occasione della visita del leader di Controcorrente a Messina, dove ha partecipato all’inaugurazione della segreteria politica del deputato regionale Alessandro De Leo. “Stasera a Messina per l’inaugurazione della segreteria politica dell’onorevole Alessandro De Leo. Sarà un centro nevralgico e sede operativa del comitato #IsmaelePresidente”, spiega La Vardera attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il deputato regionale esprime inoltre soddisfazione per l’accoglienza ricevuta durante l’iniziativa messinese, sottolineando la partecipazione e il sostegno manifestato dai presenti. “La vostra risposta, l’affetto, e il grande entusiasmo é incredibile”, aggiunge il leader di Controcorrente.

Controcorrente, nuove tappe a Roccafiorita, Gallodoro e Itala

La presenza a Messina si inserisce nel percorso di iniziative territoriali promosso da La Vardera, che proseguirà anche nella giornata di domenica 8 novembre con nuovi appuntamenti nella provincia messinese. Il programma annunciato prevede una visita a Roccafiorita, indicato dal deputato come il comune più piccolo della Sicilia, e una tappa a Gallodoro. Nel pomeriggio La Vardera raggiungerà invece Itala, dove è prevista l’inaugurazione della sede del sindaco Daniele Laudini. “Domani saremo a Roccafiorita comune più piccolo della Sicilia, Gallodoro e il pomeriggio ad Itala per inaugurare la sede del nostro sindaco Daniele Laudini. Andiamo avanti”, annuncia il deputato regionale.

La sfida per Palazzo d’Orléans e il radicamento sul territorio

La Vardera conferma così la volontà di proseguire il percorso politico di Controcorrente, affiancando alle dichiarazioni rivolte ai possibili avversari una serie di iniziative dedicate alla presenza del movimento sul territorio siciliano. L’apertura della segreteria politica di Alessandro De Leo a Messina rappresenta un nuovo passaggio organizzativo per il comitato #IsmaelePresidente, mentre gli appuntamenti annunciati nei comuni della provincia testimoniano l’intenzione di portare avanti le attività politiche anche nei centri più piccoli. Sullo sfondo resta la sfida per la presidenza della Regione Siciliana, con La Vardera che, attraverso la provocazione sul sorteggio tra De Luca e Mulè, ribadisce la propria determinazione a confrontarsi con gli avversari politici alle prossime elezioni regionali.