Con I Sentieri dell’amore, l’imprenditore poeta reggino, Demetrio Mannino porta a compimento un progetto letterario sviluppato nell’arco di tre anni, iniziato nel 2024 con Dille che l’ami e proseguito nel 2025 con L’amore e le sue forme. Un percorso poetico che trova nel terzo volume il suo approdo naturale, dopo aver attraversato le diverse dimensioni di uno dei sentimenti più complessi e universali dell’esperienza umana. Un lavoro che l’autore definisce un cammino “meraviglioso e complesso nel mondo dell’amore, vissuto e sviscerato sotto ogni sua sfaccettatura“.

Il nuovo libro si distingue anche per la presenza dei contributi di Roberta Bruzzone e Albano Carrisi, le cui riflessioni impreziosiscono le pagine del volume, aggiungendo ulteriori prospettive al percorso di ricerca e narrazione intrapreso da Mannino.

La conclusione della trilogia rappresenta per l’autore non un punto di arrivo, ma una nuova partenza. Un’occasione, tuttavia, per ripercorrere le tappe di un progetto costruito anche grazie alla collaborazione di diverse professionalità e amicizie.

“Desidero ringraziare innanzitutto il mio editore e amico Claudio Celloni. Senza di lui, probabilmente, il mio progetto sarebbe rimasto chiuso in un cassetto. Un grazie particolare a Caterina Trecroci, Irene Calabrò e Patrizia Prestamburgo, che hanno curato introduzioni e prefazioni dei tre volumi; agli artisti Simona Treccosti e Francesco Logoteta, i miei “pittori preferiti”, che con i loro dipinti hanno dato vita alle poesie; e ai musicisti Benedetta Marcianò, Gino Mattiani, Mimì De Leo e Fabio Moragas, che hanno accompagnato con la musica e la voce i miei brani durante le presentazioni“.

Un ringraziamento che Mannino estende anche ai lettori, la cui partecipazione ha superato le aspettative, contribuendo a dare continuità e valore al progetto.

Il viaggio proseguirà con un nuovo ciclo di presentazioni in diverse città italiane. Gli incontri saranno concepiti come un’esperienza della durata di circa un’ora, nella quale poesia, musica e pittura dialogheranno tra loro, restituendo al pubblico la dimensione multidisciplinare dell’opera.

Nel frattempo, l’autore dà appuntamento ai lettori nelle librerie, anticipando una sorpresa che accompagnerà questa nuova fase del suo percorso. Per Demetrio Mannino, dunque, I Sentieri dell’amore chiude una trilogia, ma lascia aperta la strada a nuove esperienze letterarie e artistiche.