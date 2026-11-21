La Sideco Basketball Lamezia ritrova il successo e conquista due punti preziosi per il morale, superando la Scuola Basket Viola con il punteggio di 55-52 al termine di una partita combattuta fino agli ultimi possessi. La seconda vittoria stagionale dei gialloblù è arrivata giovedì 19 novembre, nel recupero della terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1, davanti al pubblico del Palagatti, che continua a registrare una partecipazione crescente di tifosi. Un risultato importante per la formazione allenata da Davide Piccione, reduce da un periodo complicato e ancora alla ricerca della migliore continuità offensiva, ma capace di mostrare progressi significativi nella fase difensiva. Dopo un primo quarto affrontato con grande incisività, i padroni di casa hanno dovuto fare i conti con la reazione della formazione reggina, che ha progressivamente ridotto lo svantaggio grazie a un’efficace difesa a zona. La partita è rimasta in equilibrio nella seconda metà, con la Sideco determinata a conservare il vantaggio nonostante la pressione degli avversari. A trascinare i lametini è stato Verso, miglior realizzatore dell’incontro con 17 punti, affiancato da Capuani e Chiarella, protagonisti di una vittoria che restituisce fiducia alla squadra in vista dei prossimi impegni.

Sideco Lamezia-Scuola Basket Viola, partenza sprint dei padroni di casa e rimonta reggina

L’avvio della gara ha visto la Sideco imporre il proprio ritmo, costruendo un vantaggio significativo già nei primi dieci minuti. Il parziale di 21-10 testimonia l’efficacia dell’approccio dei gialloblù, capaci di trovare soluzioni offensive e contenere le iniziative della Scuola Basket Viola. Nel secondo quarto, però, l’andamento dell’incontro è cambiato sensibilmente. La formazione reggina ha aumentato l’intensità difensiva, adottando una zona particolarmente aggressiva che ha limitato le possibilità di attacco dei padroni di casa. La Sideco ha incontrato maggiori difficoltà nella costruzione del gioco offensivo, realizzando soltanto nove punti contro i diciassette degli ospiti. Le due squadre sono così andate all’intervallo lungo sul 30-27, con il vantaggio lametino ridotto a tre lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi il confronto è rimasto equilibrato, caratterizzato da un’intensa battaglia difensiva e da margini ridotti nel punteggio. Il terzo periodo si è chiuso sul 12-11 per Lamezia, mentre nell’ultima frazione la Scuola Basket Viola ha nuovamente provato ad avvicinarsi, imponendosi nel parziale per 14-13. La solidità difensiva dei padroni di casa ha però consentito alla formazione di Piccione di conservare il vantaggio fino al definitivo 55-52, conquistando una vittoria maturata attraverso la concentrazione e la capacità di resistere alla pressione avversaria.

Coach Piccione: “In difesa siamo migliorati, dobbiamo cercare di segnare di più”

Il successo contro la Scuola Basket Viola rappresenta un segnale incoraggiante per la Sideco, soprattutto considerando le difficoltà incontrate nelle precedenti uscite stagionali. La squadra ha mostrato una maggiore solidità nella propria metà campo, confermando i progressi già intravisti negli incontri contro Soverato e Lumaka, mentre rimane da migliorare la produzione offensiva. È proprio su questi aspetti che si concentra l’analisi di coach Davide Piccione, soddisfatto per il risultato ma consapevole del lavoro ancora necessario per raggiungere una maggiore continuità di rendimento. “È stata una gara che ci ha un po’ risollevati”, ha dichiarato l’allenatore gialloblù. “Non veniamo da un ottimo periodo e sicuramente in attacco stiamo ancora facendo fatica, mentre in difesa siamo migliorati, come si è visto a Soverato e contro Lumaka. Dobbiamo cercare di segnare di più, però i margini di miglioramento si iniziano a vedere. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, giocare partita per partita”. Le parole del tecnico evidenziano la volontà di affrontare il campionato senza perdere di vista il percorso di crescita del gruppo, lavorando sulle difficoltà emerse e valorizzando i miglioramenti mostrati nelle ultime prestazioni. La vittoria del Palagatti assume quindi un significato che va oltre il risultato, perché conferma la capacità della squadra di reagire e di trovare risorse anche in una serata nella quale l’attacco non ha espresso ancora tutto il proprio potenziale.

Verso trascina la Sideco con 17 punti, decisivi anche Capuani e Chiarella

Il successo lametino è stato costruito attraverso il contributo collettivo della squadra, con alcuni protagonisti capaci di incidere maggiormente sul piano realizzativo. A guidare la classifica dei marcatori è stato Verso con 17 punti, autore della migliore prestazione offensiva dell’incontro e riferimento importante nei momenti più delicati della gara. Alle sue spalle si sono distinti Capuani, con 13 punti, e Chiarella, con 10, mentre Molinaro ha contribuito con nove punti. Per la Scuola Basket Viola il miglior realizzatore è stato Rizzieri, autore di 13 punti, seguito da Ielo con 11 e Freno con 10. Una distribuzione dei punti che testimonia l’equilibrio della sfida, nella quale entrambe le formazioni hanno cercato di sfruttare le proprie risorse offensive senza riuscire a prendere definitivamente il controllo del confronto nella seconda metà. La maggiore efficacia difensiva della Sideco ha fatto la differenza nel momento decisivo, consentendo ai gialloblù di gestire il margine costruito in avvio. La squadra di Piccione potrà ora preparare il prossimo appuntamento con maggiore fiducia, continuando a lavorare sulla precisione offensiva e sulla solidità di un gruppo che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà.

Il prossimo impegno contro Botteghelle Basket e i tabellini della partita

Il calendario della Sideco Basketball Lamezia prevede adesso un nuovo impegno casalingo, in programma domenica 29 novembre alle ore 19:00, quando al Palagatti arriverà il Botteghelle Basket. Un appuntamento nel quale i gialloblù proveranno a dare continuità al successo ottenuto contro la Scuola Basket Viola, facendo leva sui progressi difensivi evidenziati nelle ultime giornate e cercando maggiore incisività in attacco. La formazione lametina ripartirà dalla seconda vittoria stagionale e dalla consapevolezza di poter migliorare ulteriormente attraverso il lavoro di squadra, la concentrazione e il contributo dei singoli giocatori.

Il tabellino

Sideco Basketball Lamezia – Scuola Basket Viola 55-52

Parziali: 21-10, 9-17, 12-11, 13-14.

Sideco Basketball Lamezia: Augello, Chiarella 10, Molinaro 9, Capuani 13, Bova S. 3, Diano 1, Bova L., Verso 17, Lazzarotti 1, Carchedi, Miscimarra 1, Giuliano. Allenatore: Piccione. Assistente: Scozzese.

Scuola Basket Viola: Ielo 11, Freno 10, Sant’Ambrogio 2, Votano, Pucinotti 2, Iannò 6, Consolo, Rizzieri 13, Nucera 2, Russo 6, Barreca, Corsaro. Allenatore: Cap. Consolo.