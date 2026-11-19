La Scuola Basket Viola presenta le figure che compongono la dirigenza del progetto giovanile neroarancio. La prima menzione, attraverso i social, non poteva che andare a Carla De Carlo, il presidente. “Carla De Carlo è una figura di riferimento nel panorama della pallacanestro reggina, dirigente sportiva/presidente, che ha scelto di dedicare impegno, passione e capacità organizzative alla crescita della Scuola di Basket Viola, realtà profondamente legata alla tradizione cestistica di Reggio Calabria. – si legge nella nota social – Il suo legame con il mondo della pallacanestro affonda le radici nella storia della famiglia De Carlo. È infatti nipote di Odoardo De Carlo, uno dei pionieri della pallacanestro reggina e fondatore, insieme al dottor Micali, della Cestistica Piero Viola. Un’eredità sportiva e umana che Carla ha scelto di custodire e valorizzare, contribuendo a mantenere vivo il legame tra la storia della Viola e le nuove generazioni.

Nel ruolo di presidente della Scuola di Basket Viola, Carla De Carlo porta avanti un progetto che coniuga identità, ambizione sportiva e attenzione alla formazione dei giovani. La sua gestione si caratterizza per una visione che guarda oltre il risultato agonistico: costruire una società solida, valorizzare i talenti del territorio, offrire opportunità di crescita agli atleti e promuovere i valori educativi dello sport. Sotto la sua guida, la società ha ampliato il proprio progetto sportivo, investendo sia nelle categorie giovanili sia nella prima squadra, con la partecipazione ai campionati regionali e l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel basket calabrese.

Particolarmente significativo è il suo impegno nel preservare la memoria delle origini della Viola, perché conoscere la propria storia significa riconoscere il valore di chi ha costruito le fondamenta di una tradizione sportiva importante per Reggio Calabria. Carla De Carlo rappresenta così un ponte tra passato, presente e futuro della pallacanestro reggina: una donna dirigente che, attraverso la Scuola di Basket Viola, contribuisce a mantenere viva una storia prestigiosa e a scriverne nuove pagine“.