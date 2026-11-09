La Russia ha fomentato le proteste in Francia e in Italia? I dossier segreti dietro le violenze di piazza

Una rete clandestina riconducibile alla Russia avrebbe sfruttato le violente proteste scoppiate in Francia nell’ottobre 2026 per diffondere false notizie, alimentare le divisioni sociali e screditare il governo francese. È quanto emerge da due rapporti riservati, uno dell’Unione Europea e l’altro del ministero degli Esteri francese, visionati dall’agenzia internazionale Reuters, che ha pubblicato oggi, 9 novembre, un’inchiesta sulle operazioni di influenza condotte attraverso i social network.

La vicenda non riguarda soltanto Mosca. Secondo il secondo documento, anche account riconducibili all’universo politico americano MAGA, vicino a Donald Trump, e ambienti israeliani avrebbero contribuito alla diffusione di narrazioni ostili sulle manifestazioni francesi, raggiungendo complessivamente decine di milioni di visualizzazioni.

Un elemento fondamentale emerge però dalle valutazioni europee: non sono state trovate prove che la Russia o altri soggetti stranieri abbiano organizzato le proteste o contribuito direttamente alla loro escalation. L’attività individuata riguarda piuttosto lo sfruttamento dei disordini attraverso campagne di comunicazione e disinformazione online.

Francia, cosa rivelano i documenti segreti dell’Unione Europea

Il primo rapporto, relativo al periodo compreso tra il 7 e il 21 ottobre 2026, individua una rete filorussa denominata Operation Overload, attiva dal settembre 2023 e specializzata nella diffusione di contenuti manipolati. Durante le proteste francesi, scoppiate per l’aumento del costo della vita e il peggioramento dei servizi pubblici, la rete avrebbe pubblicato video costruiti per sembrare autentici servizi giornalistici occidentali.

Alcuni contenuti riportavano false accuse di violenze sessuali commesse da migranti ai danni dei manifestanti, mentre altri annunciavano presunti attentati terroristici imminenti. L’obiettivo, secondo gli analisti europei, era alimentare la paura, accentuare le tensioni sull’immigrazione e rappresentare le autorità francesi come incapaci di garantire la sicurezza.

Le tecniche attribuite alla rete comprendono l’utilizzo di immagini contraffatte, video manipolati, false notizie e materiali capaci di imitare testate giornalistiche autorevoli. In precedenti analisi, l’Institute for Strategic Dialogue ha documentato anche l’impiego dell’intelligenza artificiale per riprodurre le voci di esperti e creare contenuti dall’apparenza credibile.

Russia, MAGA e Israele: milioni di visualizzazioni durante le proteste

Il secondo documento, elaborato dal ministero degli Esteri francese, amplia il quadro e individua una competizione informativa che coinvolge soggetti con appartenenze e interessi differenti.

Tra il 16 e il 18 ottobre, secondo le rilevazioni contenute nel rapporto, i dieci post più visualizzati su X provenienti da ambienti filorussi hanno ottenuto complessivamente 2,8 milioni di visualizzazioni. Nello stesso periodo, i dieci contenuti più popolari diffusi da funzionari, media e influencer riconducibili all’universo MAGA, acronimo dello slogan trumpiano Make America Great Again, hanno superato i 49 milioni di visualizzazioni.

Ancora più significativo il dato relativo agli ambienti israeliani: i dieci post più visualizzati pubblicati da funzionari, account governativi, mezzi d’informazione e influencer hanno raccolto oltre 35 milioni di visualizzazioni.

I contenuti provenienti dagli ambienti MAGA e israeliani collegavano frequentemente i disordini all’immigrazione e all’islamismo radicale, diffondendo interpretazioni critiche sulla situazione francese.

Questi numeri, tuttavia, non dimostrano che tutte le attività fossero coordinate o che i contenuti fossero necessariamente falsi. Le visualizzazioni misurano la circolazione dei post selezionati, non il loro effettivo impatto sulle opinioni politiche dei cittadini. Il rapporto distingue infatti tra la campagna clandestina strutturata attribuita alla rete filorussa e la diffusione di interpretazioni politiche ostili da parte di altri soggetti, senza individuare una regia comune.

L’obiettivo della Russia: indebolire l’Europa e il sostegno all’Ucraina

Secondo gli analisti europei, le operazioni di Operation Overload si inseriscono in una strategia più ampia, finalizzata a screditare le istituzioni occidentali e a indebolire il sostegno europeo all’Ucraina.

La campagna avrebbe cercato di alimentare la convinzione che i governi europei destinino troppe risorse a Kiev, trascurando contemporaneamente le difficoltà economiche e sociali dei propri cittadini.

Una strategia che non richiede necessariamente di creare nuove proteste, ma che punta a utilizzare tensioni già presenti nelle società occidentali per accentuare la sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Elina Treyger, ricercatrice senior della RAND Corporation, ha descritto questo tipo di attività come una competizione narrativa persistente, capace di influenzare nel tempo il modo in cui vengono percepite le democrazie europee e di alimentare la polarizzazione politica.

Reuters ha comunque precisato di non aver potuto verificare autonomamente tutte le conclusioni contenute nei rapporti riservati. Mosca ha già respinto in passato accuse analoghe relative a campagne di disinformazione contro la Francia.

E in Italia? Il rischio delle interferenze straniere e degli attacchi informatici

Il caso francese solleva interrogativi anche sulla situazione italiana. Le manifestazioni e le tensioni sociali registrate in diversi Paesi europei, compresa l’Italia, possono infatti rappresentare occasioni per operazioni di influenza interessate ad amplificare divisioni politiche e sfiducia nelle istituzioni.

Come evidenziato dalle analisi pubblicate da Formiche e Decode39, la pressione sulle democrazie europee non passa esclusivamente attraverso la diffusione di notizie false o manipolate, ma comprende anche cyberattacchi, campagne di intimidazione digitale e operazioni contro infrastrutture e rappresentanti istituzionali.

Tra gli episodi più recenti figura quello che ha coinvolto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, preso di mira da hacker filorussi che hanno diffuso informazioni personali riguardanti il ministro e la sua famiglia sul dark web.

Secondo le ricostruzioni pubblicate, l’operazione sarebbe riconducibile al gruppo NoName057(16), già noto per campagne informatiche filorusse. Tajani ha collegato l’iniziativa al sostegno italiano all’Ucraina.

Si tratta di attività differenti da quelle individuate durante le proteste francesi e non esistono elementi, nei rapporti citati, che dimostrino una responsabilità russa nell’organizzazione delle manifestazioni italiane. Il collegamento riguarda piuttosto la crescente esposizione delle democrazie europee a forme diverse di pressione e interferenza digitale.

Crosetto e la sicurezza nazionale: la nuova sfida della guerra ibrida

Il tema è stato affrontato anche dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che nei giorni scorsi ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alle minacce ibride.

Secondo il ministro, “la sicurezza a 360 gradi deve diventare una priorità nazionale”, in uno scenario nel quale le operazioni ostili possono colpire contemporaneamente infrastrutture, istituzioni, comunicazioni digitali e singole personalità pubbliche.

Il problema riguarda anche la capacità di distinguere gli attacchi organizzati dalle normali dinamiche del confronto politico. Protestare contro un governo, contestare decisioni istituzionali o esprimere dissenso rappresentano infatti manifestazioni legittime della vita democratica e non possono essere automaticamente associate a interferenze straniere.

Macron riconosce le manipolazioni informative: il nuovo fronte della sicurezza europea

Lo stesso presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di attività straniere di manipolazione dell’informazione, precisando però che non erano emersi elementi evidenti di interferenza diretta nell’organizzazione delle proteste.

La distinzione è centrale anche per comprendere il contenuto dei due rapporti riservati. Le manifestazioni francesi sono nate da problemi economici e sociali reali, mentre le campagne individuate dagli analisti avrebbero cercato di sfruttare quelle tensioni per influenzare il dibattito pubblico.

Il caso dimostra come le crisi interne possano trasformarsi in occasioni di competizione geopolitica, soprattutto quando contenuti falsificati e messaggi politicamente divisivi riescono a circolare rapidamente attraverso i social network.

Per Francia, Italia e Unione Europea la sfida consiste nel contrastare le operazioni di disinformazione e le interferenze straniere senza confondere il dissenso autentico con la propaganda organizzata. Una questione destinata ad assumere un peso crescente nella sicurezza delle democrazie europee, mentre la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali continuano a intensificare il confronto politico e informativo tra le grandi potenze.