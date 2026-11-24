Il rapporto tra Filippo Tommaso Marinetti e la Sicilia, il contributo degli intellettuali isolani alla stagione futurista e la sperimentazione teatrale di uno dei movimenti che hanno segnato la cultura del Novecento. Sono questi i temi al centro dei primi due appuntamenti di “La ribalta dell’avanguardia – Filippo Tommaso Marinetti (1876–2026)”, il progetto della Fondazione Taormina Arte Sicilia che prende il via a Messina giovedì 26 novembre e prosegue venerdì 27, prima della giornata conclusiva in programma sabato 28 novembre a Taormina.

L’iniziativa, a cura di Fulvia Toscano e Dario Tomasello, è promossa da TaoArte in occasione del 150° anniversario della nascita del fondatore del Futurismo, con l’obiettivo di approfondire il legame tra Marinetti e la Sicilia attraverso incontri, contributi scientifici e spettacoli teatrali.

Giovedì 26 novembre, alle ore 17.00, al Caffè Libreria Voltapagina di Messina, in via San Giacomo, si terrà la tavola rotonda “Voi mi somigliate, Saraceni d’Italia. Marinetti e i futuristi siciliani”, dedicata al ruolo della Sicilia nella diffusione e nella rielaborazione delle idee futuriste.

Il titolo dell’incontro riprende un’espressione utilizzata da Marinetti per rivolgersi agli abitanti dell’Isola. Nel romanzo Le Monoplane du Pape del 1912, nel quale l’Etna assume un ruolo centrale, lo scrittore definisce infatti i siciliani «Saraceni d’Italia». Un riferimento che introduce una riflessione sul rapporto tra il fondatore del Futurismo e una terra nella quale il movimento trovò adesioni, ma anche resistenze e interpretazioni originali.

La tavola rotonda, moderata da Fulvia Toscano, riunirà studiosi ed esperti delle avanguardie artistiche e letterarie del Novecento. Dora Marchese approfondirà la figura della futurista Adele Gloria, tra eclettismo artistico e ribellione culturale; Guido Andrea Pautasso affronterà il tema della rivoluzione antropologica del Futurismo; Andrea G. G. Parasiliti si concentrerà sul Futurismo in Sicilia e sull’Etna di Marinetti; Katia Trifirò analizzerà lo sperimentalismo siciliano attraverso la figura di Ruggero Vasari. Tra gli interventi anche quello di Dario Tomasello, docente dell’Università degli Studi di Messina.

L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere una stagione di trasformazioni artistiche e culturali, restituendo il contributo di autori e intellettuali siciliani alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi.

Venerdì 27 novembre, alle ore 21.00, al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, il progetto proseguirà con lo spettacolo “A Pupa Elettrica”, da Filippo Tommaso Marinetti, con la regia di Dario Tomasello.

Il lavoro prende le mosse da Elettricità sessuale, il testo che Marinetti portò in tournée nel settembre del 1913, suscitando scandalo e reazioni contrastanti. L’opera, inizialmente concepita con il titolo Pupa elettrica, diventa il punto di partenza per una rilettura teatrale che rende omaggio allo spirito dissacrante e provocatorio del fondatore del Futurismo, rielaborandone i linguaggi e le atmosfere.

Lo spettacolo recupera la struttura frammentata e il ritmo fulmineo della drammaturgia futurista, fatta di episodi brevi, situazioni paradossali e improvvise accelerazioni. Una dimensione che richiama anche il mondo dei café-chantant e del teatro di varietà, con le sue atmosfere irriverenti, sensuali e divertenti, espressione di una Belle Époque ormai al tramonto.

A interpretarlo sono Asal Bahrampour, Maria Rita Chierchia, Maria Luisa Cucinotta, Firas Jaouadi ed Eliseo Lardomita, cinque giovani attori di una compagnia multiculturale che riunisce esperienze e provenienze iraniane, tunisine, napoletane e siciliane. Il disegno luci è di Mariarita Andronaco.

“Abbiamo voluto rendere omaggio al genio dissacrante e corrosivo di Marinetti, senza limitarci a riproporre il testo originale, ma rielaborandolo attraverso un linguaggio che ne restituisse la forza provocatoria, la rapidità e l’ironia. Ci siamo ispirati anche alle atmosfere del teatro di varietà e dei café-chantant, affidando questo lavoro a cinque giovani attori che rappresentano sensibilità ed esperienze culturali differenti“, spiega Dario Tomasello, regista dello spettacolo e co-curatore del progetto.

“La ribalta dell’avanguardia” è un evento della Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Bernardo Campo, con il sovrintendente Felice Panebianco e la direttrice artistica della sezione Prosa, musica e danza Simona Celi.

L’iniziativa, a cura di Fulvia Toscano e Dario Tomasello, si svolge con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Centro Internazionale UniversiTeatrali e NaxosLegge.

La manifestazione si concluderà sabato 28 novembre alla Casa del Cinema di Taormina. Alle ore 18.30 è previsto l’incontro “Marinetti, i futuristi e il teatro”, a cura di Dario Tomasello, con Francesca Barbi Marinetti e Marco Prosperini. Alle ore 19.30 seguirà lo spettacolo “Spariamo! da ogni luogo mefitico di mediocrità”, scritto e diretto da Corrado Veneziano, in collaborazione con Francesca Barbi Marinetti, interpretato da Marco Prosperini e Francesca Barbi Marinetti, con musiche eseguite dal vivo da Oscar Bonelli.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.