La Regione ha approvato la richiesta di stato di emergenza per il maltempo in provincia di Reggio Calabria. Tutte le decisioni della Giunta

La Giunta regionale della Calabria, nella seduta di oggi, lunedì 9 novembre, ha approvato, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia grecanica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, duramente colpiti dal violento maltempo che ha interessato la regione tra il 9 e l’11 ottobre 2026. Una decisione che arriva a seguito dei gravi danni provocati dalle precipitazioni eccezionali e dai forti venti, con un primo fabbisogno economico stimato in almeno 20 milioni di euro per il ripristino delle infrastrutture e delle strutture pubbliche. Nel corso della stessa riunione, l’esecutivo regionale ha adottato numerosi altri provvedimenti riguardanti la sanità, il trasporto pubblico locale, il welfare, la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e la gestione finanziaria degli enti regionali.

Maltempo nel Reggino, chiesto lo stato di emergenza per 12 Comuni della fascia grecanica

La richiesta approvata dalla Giunta riguarda i Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti, interessati dagli eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 9 e l’11 ottobre. Le precipitazioni eccezionali e le forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni alle infrastrutture viarie, alle opere di regimazione idraulica, agli edifici pubblici e agli insediamenti privati, rendendo necessari numerosi interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori. Secondo una prima ricognizione effettuata sulla base delle segnalazioni provenienti dai Comuni interessati, il fabbisogno per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate ammonta ad almeno 20 milioni di euro.

Di questa somma, oltre 3,5 milioni di euro sono già stati sostenuti dalle amministrazioni comunali per interventi di somma urgenza. Il bilancio economico dei danni è tuttavia ancora provvisorio. Alle somme già individuate dovranno infatti aggiungersi quelle relative ai danni subiti dai privati e dalle attività produttive, attualmente in fase di quantificazione. La richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza punta a consentire l’attivazione di strumenti e risorse straordinarie per accelerare gli interventi di ripristino, garantire la sicurezza delle comunità coinvolte e favorire il ritorno alla normalità nei territori colpiti.

Sanità in Calabria, novità per la telemedicina e i trapianti di fegato

Nel corso della seduta, la Giunta regionale ha approvato anche due provvedimenti in materia sanitaria, entrambi proposti dal presidente Roberto Occhiuto. Il primo riguarda l’aggiornamento del Decreto del commissario ad acta (Dca) relativo alle prestazioni in telemedicina e lo schema di convenzione tra la Regione Calabria e l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma. L’accordo è finalizzato al riconoscimento e all’erogazione del programma di trapianto di fegato rivolto ai pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d’attesa della Regione Calabria. Con un’ulteriore delibera, l’esecutivo ha recepito i recenti provvedimenti nazionali riguardanti i Livelli essenziali di assistenza (Lea), aggiornando il nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale e quello dell’assistenza protesica. Il provvedimento prende inoltre atto delle tariffe delle nuove prestazioni sanitarie e stabilisce l’applicazione nel Servizio sanitario regionale calabrese delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, secondo le decorrenze e le modalità fissate dai provvedimenti statali.

Trasporto pubblico locale, oltre 6,5 milioni di euro per sostituire i mezzi più vecchi

Importanti novità riguardano anche il trasporto pubblico locale in Calabria. Su indicazione degli assessori Gianluca Gallo, competente per il Trasporto pubblico locale, e Marcello Minenna, assessore al Bilancio e Patrimonio, la Giunta ha deliberato una variazione al Piano esecutivo degli investimenti 2024-2028 del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicolare destinato al trasporto pubblico locale, dando priorità alla rottamazione e alla sostituzione dei mezzi con oltre 15 anni di anzianità e classe ambientale fino a Euro 3. Per l’intervento è previsto uno stanziamento di 6.533.100 euro, finanziato attraverso le risorse del Programma operativo complementare Calabria 2014-2020.

Beni confiscati alla ‘Ndrangheta, terreni e immobili di Molochio all’Ente Parco dell’Aspromonte

La Giunta regionale ha dato il via libera anche a un provvedimento riguardante la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proposto dagli assessori Antonio Montuoro, competente per Legalità, sicurezza e valorizzazione dei beni confiscati, e Marcello Minenna. Con la delibera, l’esecutivo ha preso atto della disponibilità manifestata dall’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte ad acquisire in concessione terreni e immobili confiscati alla criminalità organizzata, di proprietà della Regione Calabria e situati nel territorio del Comune di Molochio, in provincia di Reggio Calabria. La destinazione è finalizzata alla valorizzazione e all’utilizzazione dei beni per attività istituzionali dell’Ente Parco. Il provvedimento riguarda, in particolare, alcune particelle di terreno e immobili per i quali, considerate le difficoltà di un impiego a finalità sociali, è stata ritenuta maggiormente efficace la destinazione alle attività proprie dell’ente. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio confiscato, rafforzando il significato della sua restituzione alla collettività e promuovendo la legalità sul territorio.

Arcea e Calabria Verde, approvati i rendiconti finanziari del 2025

Su iniziativa dell’assessore regionale al Bilancio Marcello Minenna, sono stati inoltre approvati il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 dell’Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea) e quello relativo all’esercizio 2025 di Calabria Verde. I due provvedimenti certificano i risultati della gestione economico-finanziaria degli enti nel corso dell’ultimo esercizio e saranno ora trasmessi al Consiglio regionale per il completamento dell’iter previsto dalla normativa vigente.

Welfare Calabria, oltre un milione di euro per gli assegni di cura alle persone con disabilità gravissima

La Giunta è intervenuta anche sul fronte del welfare e dell’assistenza alle persone con disabilità gravissima, approvando il reimpiego di oltre un milione di euro derivante da economie e somme non utilizzate nell’ambito del Fondo per la non autosufficienza 2021. Le risorse saranno nuovamente messe a disposizione per finanziare gli assegni di cura, consentendo lo scorrimento delle graduatorie ancora aperte e l’accesso ai benefici da parte di persone risultate idonee ma precedentemente escluse per insufficienza di fondi.

All’Asp di Catanzaro 1,3 milioni di euro per completare le graduatorie degli aventi diritto

Infine, su indicazione dell’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, la Giunta ha stabilito di destinare all’Asp di Catanzaro le economie derivanti dalle risorse del Fondo per la non autosufficienza 2019-2021, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro. Le somme saranno utilizzate per chiudere le graduatorie definitive dell’anno precedente, consentendo di riconoscere i benefici agli aventi diritto risultati idonei. La seduta della Giunta regionale si conclude dunque con una serie di provvedimenti che interessano diversi settori dell’amministrazione calabrese, dalla richiesta di stato di emergenza per i Comuni della fascia grecanica alle misure per la sanità, la mobilità sostenibile, il sostegno alle persone non autosufficienti e la valorizzazione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata.