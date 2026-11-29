Gli studi preliminari al Masterplan di Nurbuluq rappresentano il primo esito della collaborazione scientifica avviata da qualche anno tra la prof.ssa reggina Celestina Fazia, Associato di Urbanistica presso l’Università di Enna “Kore”, e il prof. Bahodirhon Safarov, Cattedra UNESCO nonché Ordinario di Turismo presso la Silk Road University of Samarkand. Gli studi, coordinati da Celestina Fazia e Bahodirhon Safarov con un comitato scientifico internazionale (tra cui: la prof.ssa Makhina Buzrukova, Ordinario di Linguistica presso l’ Institute of Languages and Culture of the people of Central Asia in Samarkand; il prof. Francesco Castelli, Ordinario di Geotecina e direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Enna “Kore”; la prof.ssa Dorina Camelia Ilies, Ordinario di Geografia dell’Università di Oradea, in Romania; il prof. Angelo Miglietta, Ordinario di Economia del Turismo dell’Università IULM di Milano) restituiscono un quadro ricognitivo e strategico finalizzato ad una nuova offerta turistica legata al patrimonio (Samarcanda_identità culturale sito UNESCO), al territorio della Via della Seta (Nurabad e le connessioni di area vasta) e al benesssere (Nurbuluq futura destinazione specializzata) supportata dall’ AI Smart Tourism & Health.

La prof.ssa Celestina Fazia – che vanta numerose esperienze di pianificazione urbanistica e territoriale, tra cui il Masterplan per l’Area dello Stretto di Messina- ha presentato i primi risultati della ricerca nell’ambito della Conferenza “Prospect for Cultural heritage and tourism. Artificial intelligence, Creative city, Sustainable development” che si e’ svolta a Samarcanda il 23 Novembre e del Tift Tashkent International Tourism Farm svoltosi a Tashkent dal 24 al 27 novembre, con il contributo “Nurbuluq 2050. Dalla via della seta ad una città della salute e del benessere supportata dall’ AI“.

I risultati presentati sono alla base di una strategia regionale in cui Samarcanda funge da centro culturale e patrimoniale consolidato mentre Nurbuluq sara’ concepita come destinazione complementare dedicata alla medicina e al benessere grazie alle risorse di acque termali: un’opzione di Creative City che lega il turismo del patrimonio UNESCO di Samarcanda ad un’offerta specialistica all’avanguardia.

La sessione ha dato spazio anche alla ricerca condotta nella didattica universitaria. Sono stati presentati contributi elaborati dagli studenti del Laboratorio di Progettazione di Area Vasta e del Laboratorio di Progettazione Urbanistica della Kore, con casi studio internazionali su patrimonio, mobilità e turismo intelligente. Tra gli esempi di valorizzazione culturale è stata illustrata anche la proposta di un museo virtuale della Ricostruzione dedicato a Gino Zani, con il contributo scientifico di Celestina Fazia e Antonella Postorino, direttrice del Centro Studi Anassilaos “Gino Zani” per la cultura dell’Architettura e del Paesaggio.

La delegazione della Kore, rappresentata da Celestina Fazia e da Giulia Catania e’ stata l’unica presenza italiana all’ importante evento internazionale.

Nell’ambito delle giornate si sono inoltre svolti incontri con il Rettore della “Silk Road” International University of Tourism and Cultural Heritage, Mukhsinjon Kholmukhamedov; con la Direttrice del “Silk Road” International Research Institute, Nargiza Shamsiddinovna Mansurova; e con il direttore del Campus di Samarcanda dell’International Tourism Academy, Dilshod Rustamovich Narzikulov per definire i prossimi step in relazione alle future attività scientifiche e al Masterplan di Nurbuluq. Gli incontri, accompagnati da uno scambio di omaggi istituzionali, hanno posto le basi per il rafforzamento dei rapporti scientifici e didattici tra le realtà coinvolte.

Tra gli sviluppi potrebbe esserci lo studio particolareggiato dello strumento strategico e la configurazione di una collaborazione istituzionale più ampia con il coinvolgimento di settori disciplinari diversi.

Sono state esplicitate e calendarizzate le attività scientifiche rientranti nei due Agreement MemPlaces26_SR e CultHeritage_AsiaMed2026 sottoscritti tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna e le due Università di Samarcanda e di Oradea.

Al Tift, nel convegno organizzato dalla Silk Road University, la manifestazione si è svolta in un contesto di particolare rilievo istituzionale. All’apertura del Primo Forum internazionale sugli investimenti nel turismo, organizzato nell’ambito della fiera, sono intervenuti Gayane Umerova, responsabile del Dipartimento per l’Economia creativa e il Turismo dell’Amministrazione del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, il vice primo ministro Jamshid Khodjaev e Abdulaziz Akkulov, presidente del Comitato per il Turismo della Repubblica dell’Uzbekistan. La partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione presidenziale conferma il rilievo attribuito dal Paese alla cooperazione internazionale e all’innovazione nel settore.

La missione ha consentito alla Kore di condividere, in due sedi internazionali complementari, un percorso di ricerca ancora in fase preliminare, nel quale pianificazione territoriale e innovazione tecnologica sono considerate strumenti per la valorizzazione responsabile del patrimonio e per lo sviluppo di nuove opportunità formative e scientifiche. I prossimi approfondimenti riguarderanno la qualità dei dati, la verificabilità degli scenari e le condizioni necessarie per tradurre le ipotesi del Masterplan in strumenti operativi.