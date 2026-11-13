La prevenzione entra a scuola, l’IC di Rizziconi protagonista della campagna vaccinale

La prevenzione comincia tra i banchi di scuola e si allarga alle famiglie, trasformando i più piccoli in protagonisti di una nuova cultura della salute. È questo lo spirito di “Tienimi per mano, nonno. Camminiamo insieme per la prevenzione”, il progetto promosso da Sanità Attiva APS, presieduta da Anna Maria Stanganelli, che porta la vaccinazione antinfluenzale pediatrica all’interno degli istituti scolastici calabresi. Tra le realtà coinvolte c’è anche l’Istituto comprensivo di Rizziconi, guidato dal dirigente scolastico Domenico Pirrotta, chiamato a partecipare a una sperimentazione che punta a rendere la scuola un presidio di informazione, sensibilizzazione e tutela della salute.

L’iniziativa, presentata alla Cittadella regionale, ha coinvolto tre istituti della provincia di Reggio Calabria: oltre alla scuola di Rizziconi, anche l’IC “Jerace-Capoluogo Brogna” di Polistena e l’IC “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando. Tre comunità scolastiche chiamate a collaborare con il sistema sanitario per promuovere la vaccinazione e diffondere, soprattutto tra le nuove generazioni, una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

Per l’istituto di Rizziconi l’appuntamento è fissato per il prossimo 19 novembre, giornata nella quale il personale dell’Asp, affiancato dai volontari della Croce Rossa Italiana, accompagnerà studenti e docenti nelle diverse fasi del percorso: dalla raccolta delle informazioni anamnestiche alla somministrazione del vaccino, fino al successivo periodo di osservazione. La giornata sarà preceduta dal coinvolgimento delle famiglie e dalla raccolta delle adesioni, passaggio fondamentale per consentire lo svolgimento delle attività.

A fare da filo conduttore è un messaggio semplice ma significativo: proteggere i bambini significa contribuire anche alla tutela dei nonni e, più in generale, delle persone anziane e fragili, per le quali l’influenza può rappresentare un rischio maggiore. È proprio questo legame tra generazioni a dare significato al nome del progetto, che supera la dimensione strettamente sanitaria per diventare un’occasione di educazione alla responsabilità collettiva.

Il dirigente scolastico Domenico Pirrotta ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il ruolo che la scuola può svolgere nella promozione di comportamenti consapevoli: «La scuola non è soltanto il luogo in cui si costruiscono conoscenze e competenze, ma anche uno spazio nel quale si impara a prendersi cura di sé e degli altri. La vaccinazione rappresenta uno strumento importante di prevenzione: sensibilizzare gli alunni significa aiutarli a comprendere, fin da piccoli, il valore della tutela della propria salute e di quella delle persone che li circondano. Allo stesso tempo, è fondamentale che anche i docenti e tutto il personale scolastico maturino una piena consapevolezza dell’importanza della prevenzione, perché una comunità educante più informata e attenta alla salute è anche una comunità più sicura».

Il progetto prevede inoltre momenti di approfondimento e sensibilizzazione con il coinvolgimento di amministrazioni comunali, pediatri ed esperti. A dicembre è prevista una restituzione dei risultati della sperimentazione, con la rilevazione dei livelli di copertura vaccinale raggiunti.