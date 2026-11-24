Sbloccare le opere incompiute, rafforzare i servizi sanitari e costruire un fronte istituzionale comune per rilanciare lo sviluppo della Piana di Gioia Tauro. Sono queste le principali priorità emerse dall’incontro tra il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, e i rappresentanti dell’Associazione Città della Piana. Il confronto ha riguardato le principali criticità dell’area metropolitana della Piana, con particolare attenzione alla sanità, alle energie rinnovabili, ai trasporti e alle infrastrutture, settori ritenuti decisivi per la crescita economica, l’occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Tra le questioni più urgenti figura quella della diga del Metramo, una delle più significative opere incompiute della Calabria, ultimata alla fine degli anni Novanta, costata decine di miliardi di lire e mai entrata in funzione. Una vicenda che evidenzia il divario tra le risorse investite e i risultati ottenuti, privando il territorio di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo agricolo e la gestione delle risorse idriche. Secondo i rappresentanti dell’Associazione, l’attivazione della diga potrebbe rappresentare una svolta per l’agricoltura dell’intero comprensorio, garantendo disponibilità idrica, sostenendo le aziende e rafforzando la competitività di uno dei principali comparti produttivi della Calabria.

Pedemontana e sanità, le altre priorità della Piana di Gioia Tauro

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione della Pedemontana della Piana, infrastruttura strategica ancora incompleta, i cui ritardi continuano a penalizzare i collegamenti, la mobilità e le opportunità di sviluppo per decine di migliaia di cittadini e imprese. Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di potenziare i servizi sanitari territoriali, superando le carenze e le disuguaglianze che gravano sulle comunità della Piana, costrette a fare i conti con prestazioni insufficienti e con il fenomeno della mobilità sanitaria, a discapito di pazienti e famiglie. Al termine del confronto, Giuseppe Ranuccio ha evidenziato la necessità di trasformare le istanze emerse in una piattaforma condivisa di rivendicazione istituzionale. “La Piana di Gioia Tauro possiede tutte le potenzialità per diventare uno dei principali motori di sviluppo della Calabria. Tuttavia, per ottenere risultati concreti occorre superare divisioni e particolarismi. È necessario costruire una vera alleanza istituzionale tra i Comuni della Piana, perché solo un territorio unito può esercitare un peso politico adeguato e chiedere con forza il completamento delle opere strategiche e gli investimenti che gli spettano. La stagione delle attese deve lasciare il posto a quella delle decisioni e dei risultati”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale. L’incontro si è concluso con l’impegno comune a mantenere alta l’attenzione sulle principali questioni del comprensorio, affinché il completamento delle infrastrutture, la tutela del diritto alla salute e le opportunità di sviluppo diventino obiettivi concreti dell’agenda politica regionale.