Un Natale all’insegna della fede, della condivisione e della solidarietà. È la nuova iniziativa di Claudio Lotito, che ha deciso di sostituire la tradizionale cena natalizia della Lazio con un momento di raccoglimento religioso e un gesto concreto di vicinanza alle persone meno fortunate. Il presidente biancoceleste ha invitato tutti i tesserati, i dipendenti e i collaboratori della società a partecipare alla Santa Messa di Natale, in programma sabato 19 dicembre 2026, alle ore 15:00, nella parrocchia San Tommaso Moro di Don Gabriele, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una scelta attraverso la quale Lotito ha voluto valorizzare il senso di appartenenza alla comunità, mettendo al centro le persone e i valori autentici del Natale.

La scelta di Lotito: un Natale nel segno della solidarietà

L’aspetto più significativo dell’iniziativa riguarda la decisione di destinare risorse al sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà, attraverso alcune realtà romane quotidianamente impegnate nell’assistenza a chi ha bisogno. La volontà del presidente della Lazio è quella di trasformare una tradizionale occasione conviviale in un’opportunità per aiutare concretamente il prossimo, senza rinunciare al piacere di ritrovarsi e scambiarsi gli auguri. Un messaggio che va oltre i confini del calcio e che richiama il valore della responsabilità sociale delle società sportive. A illustrare il significato dell’iniziativa è stato lo stesso Lotito attraverso una lettera indirizzata a tutti i componenti della famiglia biancoceleste, nella quale ha sottolineato l’importanza di rinunciare a qualcosa per sé stessi per poter offrire qualcosa agli altri.

La lettera integrale di Claudio Lotito

A tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori della S.S. Lazio

Care amiche, cari amici, il Natale è soprattutto un momento per stare insieme, ritrovarsi e ricordare ciò che conta davvero. Quest’anno abbiamo pensato di scambiarci gli auguri in un modo diverso, più semplice, ma forse proprio per questo ancora più significativo. Sabato 19 dicembre 2026, alle ore 15:00, ci ritroveremo nella parrocchia San Tommaso Moro, di Don Gabriele, nel quartiere San Lorenzo a Roma, per celebrare insieme la Santa Messa di Natale. Vorrei che fosse un momento per tutti noi, per sentirci parte di una comunità che ogni giorno condivide lavoro, impegno, responsabilità, gioie e difficoltà. Perché la Lazio, prima ancora di essere una società sportiva, è fatta di persone.

Quest’anno abbiamo anche deciso di vivere lo spirito del Natale attraverso un gesto concreto di solidarietà, destinando risorse al sostegno di alcune realtà della nostra città che ogni giorno si impegnano ad aiutare le persone e le famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Ci sono tante persone e tante famiglie che stanno attraversando momenti complicati. Credo che il modo migliore per vivere lo spirito del Natale sia anche quello di pensare a loro, rinunciando a qualcosa per noi per poter offrire qualcosa agli altri. Non sarà un gesto che risolverà tutti i problemi, ma sarà il nostro modo di esserci, concretamente.

Mi piacerebbe davvero che il 19 dicembre fossimo tutti presenti. Non per un appuntamento formale, ma per il piacere di ritrovarci, guardarci negli occhi, scambiarci gli auguri e condividere un momento che appartiene a tutti noi. Perché essere una comunità significa anche questo: sentirsi parte di qualcosa e sapere che, insieme, possiamo fare del bene. Vi aspetto e, fin da ora, auguro a voi e alle vostre famiglie un Natale sereno, con l’auspicio che il nuovo anno possa portare salute, pace e soddisfazioni.