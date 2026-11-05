La musica di Cuba arriva in Sicilia: il tour europeo per i 30 anni di Buena Vista Social Club atteso a Catania e Palermo

Il tour europeo “La Leyenda Continúa“ del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club approderà anche in Sicilia con una doppia data a Catania e a Palermo. Giovedì 18 marzo 2027 il gruppo si esibirà al Teatro Metropolitan di via Sant’Euplio a Catania, mentre sabato 20 marzo 2027 sarà ospite del Teatro Golden di via Terrasanta di Palermo. Le date siciliane del tour che celebra i 120 anni dalla nascita di Compay Segundo e i 30 anni dalla pubblicazione di “Buena Vista Social Club“ sono organizzate da Futura Unisce e Gomad Concerti.

La tournée “La Leyenda Continúa” celebra l’album che 30 anni fa ha fatto conoscere la musica cubana al pubblico internazionale, consacrandone i suoi interpreti più noti. In particolare, gli appuntamenti musicali hanno al centro Compay Segundo, uno degli ambasciatori del genere, e la sua opera. Il centro del progetto compare il figlio del musicista cubano, anche direttore artistico e contrabbassista della formazione, Salvador Repilado Labrada, insieme a Hugo Garzón Bargalló, storica voce del gruppo. Entrambi, nel 1998, si sono esibiti insieme a Compay Segundo nello storico concerto alla Carnegie Hall di New York.

Sui palchi siciliani Salvador Repilado Labrada e Hugo Garzón saranno accompagnati da Nilso Arias Fernández, seconda voce e alla chitarra, Rafael Inciarte Rodríguez, che cura la direzione musicale e partecipa ai cori, Haskell Armenteros Pons al clarinetto e ai cori e Rafael Inciarte Cordero al clarinetto basso. Completano la formazione Rafael Dairon Mejias Chang alle percussioni e ai cori, Omar Perez Rodríguez alla chitarra e Yoel Matos Rodriguez all’armónico.

A 120 anni dalla nascita di Compay Segundo, “La Leyenda Continúa” porta avanti l’eredità delle melodie, i ritmi e le atmosfere che hanno reso unica e riconoscibile la musica cubana.