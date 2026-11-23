La musica dei Dik Dik, il riconoscimento istituzionale della deputata Simona Loizzo e un omaggio all’impegno imprenditoriale di Carmelo Perrone hanno caratterizzato l’iniziativa che si è svolta ieri, 22 novembre, nel cuore della Valle del Savuto, all’Isola di Aurora. L’evento, promosso dall’imprenditore e dalla sua famiglia, ha riunito un numeroso pubblico insieme a rappresentanti delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, dando vita a un appuntamento dedicato alla musica, alla cultura e al legame con il territorio. Ospiti d’eccezione sono stati i Dik Dik, protagonisti di un momento musicale che ha ripercorso alcuni dei brani più conosciuti del loro repertorio e offerto l’occasione per riflettere sul significato della musica attraverso le generazioni. Nel corso dell’incontro è stato inoltre consegnato un messaggio di stima della parlamentare, che ha voluto rivolgere un riconoscimento sia alla famiglia Perrone sia allo storico gruppo musicale.

Il messaggio di Simona Loizzo a Carmelo Perrone e alla sua famiglia

A rappresentare la deputata della Repubblica Simona Loizzo è stata l’avvocato Filomena Falsetta, responsabile dei Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine della parlamentare, intervenuta insieme a due insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: il Cavaliere Pasquale Giardino e l’Ufficiale Giacomo Ferlaino. Falsetta ha portato ai presenti il saluto e la vicinanza della deputata, consegnando al dottor Carmelo Perrone e alla sua famiglia una pergamena contenente un messaggio dedicato al valore delle radici, dell’amicizia autentica e dell’impegno di chi contribuisce allo sviluppo del proprio territorio attraverso il lavoro. Nella missiva, Loizzo ha descritto l’imprenditore come un “artigiano della luce”, “capace di prendere la materia grezza dei giorni e plasmarla attraverso il fare impresa, l’ingegno e la cultura, trasformando ogni iniziativa in un telaio vivo su cui prende forma il disegno più autentico, luminoso e orgoglioso della Calabria e di sua figlia più fiera, la nostra provincia di Cosenza.” Un riconoscimento accompagnato dall’invito a proseguire nel percorso intrapreso, valorizzando le risorse umane, culturali e imprenditoriali del territorio.

Nel suo messaggio, la parlamentare ha quindi esortato Perrone a “continuare a tendere quei fili di luce con l’ago della bellezza, della forza e della passione autentica, affinchè il tessuto della nostra terra resti saldo e indomito nel tempo.” Parole accolte con emozione e gratitudine dall’imprenditore e dai suoi familiari, che hanno ringraziato la deputata per il riconoscimento e per la vicinanza espressa nei loro confronti. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Cavaliere Pasquale Giardino e all’Ufficiale Giacomo Ferlaino, insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, indicati nel corso dell’iniziativa come “esempi di dedizione, valore civile e amore per le istituzioni e per il territorio.” La loro presenza ha contribuito a sottolineare il carattere istituzionale dell’appuntamento, nel quale il riconoscimento dell’impegno individuale si è intrecciato con la valorizzazione della comunità locale.

L’omaggio ai Dik Dik e il riconoscimento per oltre sessant’anni di musica

Uno dei momenti più significativi dell’evento è stato dedicato ai Dik Dik, protagonisti della musica italiana da oltre sessant’anni e ospiti d’eccezione dell’iniziativa. La deputata Simona Loizzo, nella sua veste di membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha voluto rivolgere allo storico gruppo un riconoscimento istituzionale per il contributo offerto alla cultura musicale nazionale. Nell’attestato di stima si legge che “Da oltre sessant’anni” gli artisti “trasformano ogni luogo lambito dalle loro celebri canzoni in un vero e proprio manifesto generazionale.” Il messaggio richiama inoltre il valore simbolico dell’isola evocata dalla loro musica, sottolineando come “oggi quell’isola di cui hanno sempre cantato non è più soltanto un luogo geografico, ma incarna l’anima, i valori, lo spirito di libertà, l’identità stessa della nazione, tanto da poter essere considerata ambasciatrice di bellezza universale.” Un tributo che ha emozionato i componenti del gruppo, chiamati a ripercorrere attraverso le loro canzoni una parte importante della storia musicale e culturale italiana.

La riflessione dei Dik Dik sulla musica e sul sogno di cambiare il mondo

Nel corso del loro intervento, i Dik Dik hanno affiancato all’esecuzione dei brani una riflessione sul significato della musica e sulla sua capacità di accompagnare i cambiamenti della società. Gli artisti hanno ricordato come il loro percorso musicale sia nato anche dalla volontà di contribuire a trasformare il mondo, un’aspirazione legata agli ideali e alle speranze delle generazioni che hanno attraversato la loro lunga carriera. Un sogno che, alla luce delle difficoltà e delle divisioni del presente, può apparire ancora lontano dalla sua piena realizzazione, ma che continua a conservare il proprio valore. Nel loro intervento hanno richiamato “un sogno che, dinanzi alle complessità e alle fratture del tempo presente, può apparire incompiuto, ma che continua a vibrare come un’inesauribile scintilla di speranza”. La loro testimonianza ha così aggiunto una dimensione culturale e umana all’appuntamento, collegando il ricordo delle stagioni musicali del passato alle riflessioni sul presente e sul futuro.

L’iniziativa all’Isola di Aurora, nella Valle del Savuto, si è conclusa nel segno della musica e del riconoscimento dell’impegno per il territorio. Il tributo istituzionale ai Dik Dik e il messaggio rivolto da Simona Loizzo a Carmelo Perrone e alla sua famiglia hanno rappresentato i momenti centrali di un incontro che ha riunito esponenti delle istituzioni, personalità insignite di onorificenze della Repubblica e cittadini. Un’occasione nella quale il patrimonio musicale italiano si è intrecciato con il valore delle radici e con l’attenzione verso le iniziative culturali e imprenditoriali della provincia di Cosenza.