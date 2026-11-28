C’è un’alga verde, minuscola, che vive negli stagni e nelle pozzanghere. Si chiama Chlamydomonas reinhardtii e ha un solo talento: sa dove sta la luce e ci nuota incontro. Per secoli nessuno le ha prestato attenzione. Eppure il 5 ottobre 2026, a Stoccolma, la Nobel Assembly del Karolinska Institutet ha assegnato il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina a tre scienziati che hanno avuto la pazienza di chiedersi come facesse: Peter Hegemann, Georg Nagel e Karl Deisseroth, premiati per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull’optogenetica.

Un interruttore fatto di luce

Il segreto dell’alga è una proteina, la canalrodopsina. Quando la colpisce un fascio di luce blu, si apre come una porta e lascia entrare ioni carichi nella cellula. All’inizio degli anni Duemila Nagel e Hegemann ne hanno descritto il funzionamento. Qualche anno dopo, nel 2005, il gruppo di Deisseroth a Stanford ha fatto il passo decisivo: ha inserito quel gene nei neuroni dei mammiferi. Da quel momento un neurone, che normalmente risponde solo a segnali chimici ed elettrici, ha cominciato a rispondere anche a un lampo di luce. È questo l’uovo di Colombo dell’optogenetica: accendere o spegnere, con un raggio luminoso e con la precisione di millesimi di secondo, una singola popolazione di cellule nervose in mezzo a miliardi di altre. Prima si poteva solo osservare il cervello; ora lo si può interrogare, chiedendo a ciascun circuito: che cosa fai tu?

Cosa abbiamo imparato

Le risposte sono arrivate a centinaia. Con questa tecnica i ricercatori hanno individuato i circuiti che governano la paura, la ricompensa, la fame, la sete, il sonno, l’attenzione, perfino alcuni meccanismi della memoria. È stato possibile studiare in laboratorio modelli di malattia di Parkinson, di depressione, di dipendenza, di epilessia, osservando quali gruppi di neuroni si inceppano e in che modo.

E c’è già una prima ricaduta sull’uomo. Nella retinite pigmentosa, malattia ereditaria che spegne lentamente i fotorecettori della retina, si sta sperimentando la terapia genica optogenetica: si rendono sensibili alla luce cellule retiniche sopravvissute, che non avrebbero mai dovuto “vedere”. Nel 2021 è stato descritto il primo paziente che, con l’aiuto di speciali occhiali, ha recuperato una visione parziale degli oggetti. Non è un miracolo e non è una cura per tutti: è l’inizio di una strada.

La lezione dello stagno

Da medico, e da docente di semeiotica chirurgica, trovo in questa storia una lezione che vale più di qualsiasi protocollo. Nessun ministero avrebbe finanziato, trent’anni fa, un progetto intitolato “come un’alga nuota verso il sole”. Eppure da quella curiosità apparentemente inutile è nata una delle rivoluzioni della neuroscienza moderna. La ricerca di base, quella che non promette brevetti in sei mesi, è il terreno su cui crescono le terapie di domani. Chi la taglia per risparmiare sta spegnendo la luce nello stagno. C’è anche una lezione di umiltà. L’uomo, che si crede padrone della natura, ha dovuto chiedere in prestito a un organismo unicellulare l’interruttore per capire il proprio cervello. Il sapere, spesso, abita nei luoghi che giudichiamo insignificanti.

Dal laboratorio al romanzo

Proprio per raccontare questa storia a chi non frequenta i laboratori ho scritto “La luce nello stagno – L’alga che accese il Nobel”, romanzo satirico e istruttivo della Collana dell’Asino. La protagonista è un’alga, Clementina, che nuota verso la luce mentre intorno a lei i notabili dello stagno discutono, si azzuffano per i meriti e non capiscono nulla. Dietro la favola c’è la scienza vera: la canalrodopsina, i neuroni, i circuiti, le prime applicazioni cliniche, spiegate senza formule ma senza tradirne il rigore.

Il romanzo è disponibile anche come videolibro integrale sul mio canale YouTube: oltre tre ore di lettura per chi preferisce ascoltare, magari a occhi chiusi, lasciando che sia la luce del racconto ad accendere qualche neurone. Perché la divulgazione, come l’optogenetica, serve a questo: a portare un raggio di luce nel punto esatto in cui c’è bisogno di capire.