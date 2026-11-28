Restituire la luce non significa soltanto riattivare una funzione biologica, ma restituire a una persona la possibilità di entrare di nuovo in relazione con il mondo. Da questa idea nasce “La luce nello stagno – Dall’optogenetica alla medicina della dignità”, protocollo sperimentale pragmatico multicentrico (codice MB-OPTO-LUX-2026) che ho elaborato nell’ambito della collana scientifica UNITELMANTONIANA ETS.

Un anno di svolta per l’optogenetica

Il 2026 resterà nella storia di questa disciplina. Il 5 ottobre il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, alla base dell’optogenetica: la tecnica che, attraverso proteine fotosensibili, rende alcune cellule nervose capaci di rispondere alla luce. Pochi giorni dopo, il New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati dello studio PIONEER (Sahel e collaboratori), condotto su dieci adulti con retinite pigmentosa avanzata. Un’unica iniezione intraoculare della terapia genica sperimentale GS030, abbinata a speciali occhiali che trasformano le immagini in impulsi luminosi, ha migliorato la sensibilità alla luce in sette pazienti su dieci; in sei il miglioramento è stato clinicamente significativo.

Il lavoro prosegue quello del 2021 su Nature Medicine, che aveva documentato un primo recupero parziale della visione in un paziente cieco. Occorre però onestà: si tratta di uno studio preliminare, non randomizzato, il cui obiettivo principale era la sicurezza. Sono stati registrati 34 eventi avversi oculari in nove partecipanti, tra cui un episodio grave, rapidamente risolto, di occlusione transitoria dell’arteria centrale della retina. I risultati sono promettenti, ma non restituiscono una vista normale e richiedono occhiali dedicati e un lungo allenamento.

Lo spazio tra la cellula e la persona

È proprio in questo spazio, tra l’innovazione biologica e il beneficio concreto per l’essere umano, che si colloca il progetto. Secondo l’impostazione del Metodo Barbera, il successo di una terapia non si misura soltanto con la variazione di un parametro di laboratorio, ma con ciò che il paziente riesce effettivamente a fare nella vita di ogni giorno: orientarsi, muoversi in sicurezza, riconoscere gli oggetti, vivere in casa con autonomia, partecipare alla vita familiare e sociale. L’ipotesi è semplice da enunciare e rigorosa da verificare: un percorso di riabilitazione visiva personalizzata, affiancato al trattamento optogenetico, può produrre più autonomia funzionale rispetto allo stesso trattamento accompagnato dalla riabilitazione convenzionale.

Come è costruito lo studio

Il protocollo prevede uno studio pragmatico multicentrico controllato su adulti con retinite pigmentosa avanzata: una fase di fattibilità con 60 partecipanti in 5 centri, una validazione randomizzata con un obiettivo di 300 partecipanti in 10 centri e un’estensione internazionale fino a 1.000 partecipanti in 20 centri, con follow-up a 12 e 36 mesi e un registro longitudinale di almeno dieci anni. Si tratta di obiettivi progettuali: la numerosità definitiva sarà stabilita da un calcolo di potenza statistica basato sui risultati pilota.

I pazienti trattati con optogenetica nell’ambito di sperimentazioni autorizzate saranno assegnati in modo casuale a due gruppi: riabilitazione convenzionale oppure percorso Barbera, articolato in cinque moduli (percezione luminosa, coordinazione visuomotoria, mobilità protetta, autonomia domestica, innovazione digitale con tecnologie assistive e intelligenza artificiale). Un terzo gruppo, osservazionale, seguirà pazienti non sottoposti alla terapia genica. La fragilità, l’età avanzata e la disabilità non saranno di per sé motivo di esclusione.

L’endpoint principale è la mobilità funzionale a 12 mesi, misurata con test standardizzati; accanto ad esso sensibilità luminosa, qualità della vita, sicurezza, neuroplasticità e costi sociali. Come strumento esplorativo propongo l’IBRFD, Indice Barbera di Recupero Funzionale e Dignità, che non pretende di misurare la dignità della persona, ma le condizioni concrete che ne permettono l’esercizio. L’indice dovrà essere validato con il coinvolgimento diretto delle persone non vedenti prima di qualsiasi uso clinico o medico-legale.

Le garanzie per il paziente

Il cuore del metodo è la tutela: consenso informato in audio, in formato digitale accessibile o in Braille; informazione realistica sulle reali possibilità di recupero; assicurazione e gestione del danno; protezione dei dati genetici; continuità di assistenza anche se la sperimentazione dovesse interrompersi; pubblicazione dei risultati anche quando negativi; monitoraggio indipendente della sicurezza. Per la componente di terapia genica valgono le regole europee sui medicinali per terapie avanzate (ATMP), le linee guida EMA e le procedure autorizzative CTIS.

È prevista inoltre la costituzione di un Osservatorio internazionale per l’optogenetica, multidisciplinare, con una Consulta dei pazienti. Il piano economico preliminare, una simulazione quinquennale 2027–2031, stima circa 6,8 milioni di euro, esclusi i costi dei prodotti di terapia genica.

Un progetto aperto

Desidero essere chiaro con i lettori: si tratta di un protocollo preliminare di ricerca. Non sono ancora confermate adesioni istituzionali, finanziamenti o autorizzazioni, e l’intervento genetico potrà essere eseguito soltanto all’interno di sperimentazioni regolarmente autorizzate. È un invito rivolto a centri clinici, università, associazioni dei pazienti e istituzioni a costruire insieme questo percorso. La medicina del futuro non dovrà chiedersi soltanto quanto una funzione biologica possa essere recuperata, ma quanto quel recupero possa cambiare la storia di una persona. La luce restituita all’occhio diventa davvero significativa quando si trasforma in orientamento, autonomia, libertà e partecipazione. La dignità non è il risultato della guarigione: è il presupposto di ogni atto terapeutico.