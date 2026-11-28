Non la ferma più nessuno! Questa Lazio è devastante. E vince ancora. Un uno-due devastante a Torino, a ridosso dell’intervallo, consente agli uomini di Gattuso di ottenere altri tre punti, gli ennesimi di questa stagione. 1-2 all’Olimpico, che significa undicesimo successo in tredici partite e 35 punti conquistati, a +5 dalla Roma e a +6 dall’Inter, che devono ancora giocare. No, adesso questo primo posto, queste prestazioni e questi risultati non sono più un caso. La Lazio non è più una sorpresa, ma una squadra organizzata, guidata sapientemente da mister Gattuso. Lotito continua a gongolare, al netto delle solite critiche. E nel prossimo mese di dicembre i tifosi torneranno allo stadio anche in casa, riempiendo l’Olimpico anche per uno dei derby più belli e importanti degli ultimi anni.

La partita. Parte forte il Torino, che rischia di passare. Lazio un po’ in difficoltà, ma con il passare dei minuti prende coraggio e minuti, fino al micidiale uno-due prima dell’intervallo: colpo di testa di Provstgaard

su corner e immediato raddoppio di Isaksen in un contropiede letale. Due gol in pochi secondi, da grande squadra, e poi una ripresa di gestione. Accorcia il Torino nella ripresa con Adams, ma la Lazio reagisce bene e sfiora il tris più volte. Alla fine, termina così: 1-2. Ennesima vittoria. E Gattuso sogna ancora.