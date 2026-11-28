La Francia entra in recessione tecnica. La seconda economia dell’Eurozona deve fare i conti con un nuovo peggioramento del quadro economico, certificato dai dati pubblicati venerdì 27 novembre 2026 dall’INSEE, l’Istituto nazionale di statistica e studi economici francese. Il prodotto interno lordo ha registrato una contrazione dello 0,2% nel terzo trimestre del 2026 rispetto ai tre mesi precedenti, un risultato peggiore rispetto alla stima preliminare, che indicava una flessione dello 0,1%.

A rendere ancora più significativo il dato è la revisione dell’andamento dell’attività economica nel secondo trimestre, durante il quale si sarebbe verificata una lievissima contrazione anziché una stagnazione. La Francia registra dunque due trimestri consecutivi di crescita negativa, condizione comunemente utilizzata per identificare una recessione tecnica.

Francia in recessione: cosa dicono i dati dell’INSEE

L’ingresso dell’economia francese in recessione è stato confermato da Marie Leclair, responsabile del dipartimento dei conti nazionali dell’INSEE, attraverso dichiarazioni riportate dal quotidiano Le Monde. Il dato relativo al secondo trimestre continua a risultare pari allo 0,0% nelle tabelle ufficiali arrotondate a una cifra decimale, ma nasconde una variazione leggermente negativa.

Il quadro economico francese appare particolarmente fragile: già nel primo trimestre del 2026 il PIL aveva registrato una contrazione dello 0,2%. La revisione delle stime evidenzia quindi le persistenti difficoltà dell’economia transalpina nel ritrovare un percorso di crescita.

Esportazioni e investimenti in calo: perché l’economia francese arretra

Tra i principali fattori responsabili della contrazione figurano la debolezza degli investimenti e il deterioramento del commercio estero. Nel terzo trimestre gli investimenti fissi lordi sono diminuiti dello 0,9%, mentre le esportazioni hanno subito una flessione dell’1,6%.

Particolarmente difficile la situazione dell’industria manifatturiera, la cui produzione è diminuita dell’1,4%. Anche il settore delle costruzioni continua ad attraversare una fase negativa. In controtendenza si muovono i consumi delle famiglie, aumentati dello 0,3%, senza tuttavia riuscire a compensare la debolezza delle altre componenti dell’economia.

Peggiora il deficit pubblico francese: sale al 5,6% del PIL

Alle difficoltà della crescita si aggiungono quelle dei conti pubblici. Nel terzo trimestre del 2026 il deficit pubblico francese ha raggiunto il 5,6% del PIL, rispetto al 5,3% del trimestre precedente. Si tratta di un dato trimestrale, che non coincide necessariamente con il disavanzo dell’intero anno.

Sulle finanze pubbliche pesano il rallentamento della crescita delle entrate, l’aumento delle prestazioni sociali e i maggiori interessi da corrispondere sul debito pubblico. Nel trimestre la spesa per gli interessi è aumentata di 1,2 miliardi di euro.

L’obiettivo di crescita del 2026 si allontana

La revisione dei conti nazionali rende particolarmente difficile il raggiungimento dell’obiettivo di crescita annuale dello 0,5% indicato dal governo francese. Secondo quanto riportato da Le Monde, per centrare questo risultato sarebbe necessaria un’espansione dell’economia dell’1,4% nell’ultimo trimestre dell’anno.

La crescita acquisita per il 2026 è attualmente pari ad appena lo 0,1%: questa sarebbe la variazione annuale del PIL qualora l’attività economica rimanesse invariata negli ultimi tre mesi dell’anno.

Economia francese, quando arriveranno i prossimi dati sul PIL

L’ingresso della Francia in recessione tecnica rappresenta un importante segnale di debolezza per una delle maggiori economie europee. Non implica necessariamente l’inizio di una crisi economica prolungata, ma evidenzia le difficoltà di un sistema produttivo alle prese con la contrazione degli investimenti e delle esportazioni, oltre che con crescenti pressioni sui conti pubblici.

Per conoscere l’evoluzione della situazione bisognerà attendere il 29 gennaio 2027, quando l’INSEE pubblicherà la prima stima del prodotto interno lordo francese relativa al quarto trimestre del 2026. I risultati dettagliati saranno diffusi il 26 febbraio 2027.