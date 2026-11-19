Tre giornate per riscoprire Filippo Tommaso Marinetti, il suo rapporto con la Sicilia e l’eredità artistica e culturale del Futurismo. Dal 26 al 28 novembre 2026, la Fondazione Taormina Arte Sicilia presenta “La ribalta dell’avanguardia – Filippo Tommaso Marinetti (1876–2026)”, un progetto a cura di Fulvia Toscano e Dario Tomasello, realizzato in occasione del 150° anniversario della nascita del fondatore del movimento futurista.

Un percorso che si sviluppa tra Messina e Taormina, intrecciando ricerca storica e letteraria, incontri con studiosi, teatro e performance, per approfondire il ruolo che la Sicilia ha avuto nell’esperienza futurista e il legame che Marinetti instaurò con l’Isola, i suoi intellettuali e i suoi artisti.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Bernardo Campo, con il sovrintendente Felice Panebianco e la direttrice artistica della sezione Prosa, musica e danza Simona Celi, propone una riflessione su una delle esperienze più innovative del Novecento, mettendone in relazione la dimensione storica con i linguaggi della scena contemporanea.

Il titolo La ribalta dell’avanguardia richiama la centralità della sperimentazione teatrale nell’esperienza futurista, un movimento che fece della provocazione, della velocità e della rottura con le convenzioni artistiche alcuni dei propri tratti distintivi. Un’avanguardia che trovò anche in Sicilia un terreno fertile di confronto e di elaborazione artistica, attraverso figure e percorsi che contribuirono al rinnovamento della letteratura, del teatro e delle arti visive.

Il rapporto tra Marinetti e la Sicilia attraversa anche la sua produzione letteraria. Nel romanzo Le Monoplane du Pape del 1912, nel quale l’Etna assume un ruolo centrale, il fondatore del Futurismo si rivolge agli abitanti dell’Isola definendoli «Saraceni d’Italia». Un’espressione che diventa il punto di partenza per ripercorrere le relazioni tra il movimento futurista e gli intellettuali siciliani, tra adesioni, sperimentazioni e resistenze.

“Con La ribalta dell’avanguardia, la Fondazione Taormina Arte Sicilia rende omaggio a Filippo Tommaso Marinetti nel 150° anniversario della nascita, indagando il legame profondo tra il fondatore del Futurismo e la Sicilia, terra che seppe accogliere e rielaborare con straordinaria originalità le istanze delle avanguardie storiche del Novecento. Dalle celebri “serate” provocatorie alla stagione del Teatro Sintetico, fino al contributo decisivo degli artisti siciliani al rinnovamento delle arti visive e letterarie, questo percorso intende restituire la complessità di un movimento che ha scardinato i codici espressivi tradizionali. Attraverso incontri, studi e messinscene, TaoArte rinnova la propria vocazione di crocevia culturale, trasformando la memoria storica delle avanguardie in uno strumento vivo di confronto per il teatro di ricerca e per le nuove generazioni”, dichiara Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

“La particolarità di questo progetto risiede nella scelta di affiancare alla riflessione e all’approfondimento scientifico l’esperienza diretta dello spettacolo, attraverso un programma che coinvolge studiosi, interpreti e protagonisti della scena culturale. Per la Fondazione Taormina Arte Sicilia è anche un’occasione per consolidare collaborazioni con il mondo universitario e con le realtà culturali del territorio, dando vita a un’iniziativa che si sviluppa tra Messina e Taormina. Abbiamo voluto costruire un percorso aperto a pubblici diversi, nel quale ogni appuntamento contribuisce a offrire una prospettiva differente sulla figura di Marinetti. È proprio questa pluralità di contributi a rappresentare uno degli aspetti più interessanti del progetto“, sottolinea Felice Panebianco, sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Il programma

Giovedì 26 novembre – Messina

La manifestazione si apre alle ore 17.00, al Caffè Libreria Voltapagina, in via San Giacomo, con la tavola rotonda “Voi mi somigliate, Saraceni d’Italia. Marinetti e i futuristi siciliani”.

L’incontro, moderato da Fulvia Toscano, vedrà la partecipazione di Dora Marchese, con un intervento dedicato alla futurista Adele Gloria, tra eclettismo artistico e ribellione culturale; Guido Andrea Pautasso, che approfondirà la rivoluzione antropologica del Futurismo; Andrea G. G. Parasiliti, con una riflessione sul Futurismo in Sicilia e sull’Etna di Marinetti; Katia Trifirò, che affronterà il tema dello sperimentalismo siciliano attraverso la figura di Ruggero Vasari; e Dario Tomasello.

Un’occasione per ricostruire il contributo degli artisti e degli intellettuali siciliani alla stagione futurista, mettendo in luce le diverse declinazioni che il movimento assunse nell’Isola.

Venerdì 27 novembre – Messina

Il secondo appuntamento è dedicato al teatro. Alle ore 21.00, al Teatro dei 3 Mestieri, sarà presentato “A Pupa Elettrica”, da Filippo Tommaso Marinetti, con la regia di Dario Tomasello.

Sul palco Asal Bahrampour, Maria Rita Chierchia, Maria Luisa Cucinotta, Firas Jaouadi ed Eliseo Lardomita. Il disegno luci è di Mariarita Andronaco.

Lo spettacolo porta al centro della scena la scrittura teatrale marinettiana, offrendo al pubblico un’occasione per confrontarsi con la sperimentazione drammaturgica del Futurismo.

Sabato 28 novembre – Taormina (ME)

La giornata conclusiva si svolgerà alla Casa del Cinema di Taormina, con due appuntamenti dedicati alla figura di Marinetti e alla sua eredità artistica.

Alle ore 18.30, Dario Tomasello curerà un incontro con il pubblico dal titolo “Marinetti, i futuristi e il teatro”, con la partecipazione di Francesca Barbi Marinetti, nipote del fondatore del Futurismo, critica d’arte e divulgatrice dell’opera del nonno, e Marco Prosperini.

Alle ore 19.30 sarà la volta dello spettacolo “Spariamo (contro ogni mefitica mediocrità)”, con la regia di Corrado Veneziano, interpretato da Marco Prosperini e Francesca Barbi Marinetti, con musiche eseguite dal vivo da Oscar Bonelli.

Alle ore 21.00, il programma prevede una cena-studio ispirata al Manifesto della cucina futurista di Marinetti, dedicata alla sperimentazione gastronomica del movimento.

“La ribalta dell’avanguardia – Filippo Tommaso Marinetti (1876–2026)” è un evento della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il patrocinio gratuito dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Centro Internazionale UniversiTeatrali e NaxosLegge.

Il progetto intende restituire al pubblico la complessità di una stagione culturale che ha attraversato e trasformato il Novecento, attraverso un programma che riunisce studiosi, artisti e interpreti, facendo dialogare la memoria delle avanguardie con le forme della ricerca teatrale contemporanea.