“La differenziata non va mai in vacanza… neanche in autunno”, l’incontro di Legambiente Calabria e Conai sul ciclo dei rifiuti

La corretta gestione del ciclo dei rifiuti, il miglioramento della raccolta differenziata e la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori economici e cittadini. Sono questi i temi al centro dell’incontro “La differenziata non va mai in vacanza… neanche in autunno”, promosso da Legambiente Calabria APS con il supporto di Conai, in programma venerdì 13 novembre 2026, alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune di Siderno, in piazza Vittorio Veneto 45. Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre illustrato il progetto “Acqua Azzurra: fondali e spiagge da proteggere”, CUP J41G25000210007, finanziato nell’ambito del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Azione 2.7.1.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di approfondimento e confronto sulle strategie necessarie a migliorare la gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla provincia di Reggio Calabria. Un’occasione per mettere in dialogo amministrazioni locali, istituzioni regionali, consorzi e rappresentanti delle categorie economiche, affrontando le criticità e le prospettive di un sistema che richiede organizzazione, responsabilità condivise e una partecipazione sempre più consapevole delle comunità.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno, e Pasquale Giurleo, vicepresidente del Circolo Legambiente Dune di Locri. A introdurre i lavori sarà Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

Seguiranno gli interventi di Maria Concetta Dragonetto, della Divisione rapporti con il territorio CONAI; Salvatore Siviglia, dirigente generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria; Lorenzo Surace, dirigente dell’Area 3 – Infrastrutture e servizi al territorio del Comune di Siderno; Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria; Mario Trichilo, coordinatore locale AssoBalneari.

A moderare e concludere i lavori sarà Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum regionali di Legambiente nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Legambiente per la diffusione di modelli di gestione sostenibile delle risorse e per la promozione di una cultura ambientale capace di tradursi in comportamenti concreti. La raccolta differenziata, infatti, non rappresenta soltanto un adempimento organizzativo, ma un passaggio fondamentale per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, favorire il recupero dei materiali e contribuire alla tutela del territorio.

Accanto al tema dei rifiuti, spazio anche alla tutela dell’ambiente marino e costiero con la presentazione di Acqua Azzurra, il progetto sostenuto dalla Regione Calabria attraverso l’Azione 2.7.1 del Programma regionale FESR FSE+ 2021-2027, dedicata alla tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi. Un percorso che pone al centro la salvaguardia degli ecosistemi costieri, delle spiagge e dei fondali, nella consapevolezza che la protezione dell’ambiente passa anche dalla responsabilità quotidiana nella gestione dei rifiuti.