La dieta mediterranea arriva su Minecraft: il progetto che unisce educazione alimentare e videogiochi, le novità anche in Calabria

Imparare a mangiare sano attraverso uno dei videogiochi più amati dalle nuove generazioni, trasformando fattorie, mercati contadini e percorsi dedicati alla biodiversità in ambienti virtuali da esplorare e costruire. È questa la sfida di Farmcraft, il progetto nazionale di educazione alimentare promosso da Coldiretti insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp. In occasione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, l’organizzazione rilancia l’iniziativa e ricorda alle scuole italiane che c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 27 novembre 2026 per iscrivere gratuitamente le proprie classi al contest. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi ai principi della dieta mediterranea attraverso Minecraft Education, utilizzando un linguaggio familiare agli studenti per sviluppare una maggiore consapevolezza delle scelte alimentari quotidiane e del valore dell’agricoltura italiana.

Il progetto punta a portare nelle aule una formazione che aiuti gli studenti a riconoscere gli alimenti sani e di qualità, distinguendoli dai prodotti ultraformulati, a leggere correttamente le etichette e a comprendere l’importanza della stagionalità. Particolare attenzione viene dedicata alla conoscenza della filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, e al rapporto tra alimentazione equilibrata, salute e attività fisica. Le classi partecipanti saranno chiamate a realizzare mondi virtuali su Minecraft Education, sviluppando elaborati legati a tre grandi temi: alimentazione consapevole, filiera del cibo e sport. Gli studenti potranno progettare aziende agricole, mercati contadini, ambienti dedicati alla biodiversità e percorsi capaci di raccontare l’importanza del mangiare bene e del movimento. Un’attività che, oltre all’educazione alimentare, intende stimolare creatività, competenze digitali e capacità di collaborazione.

Coldiretti Calabria: attenzione al sovrappeso e all’obesità tra bambini e adulti

L’iniziativa assume un significato particolare anche in Calabria, dove i dati richiamati da Coldiretti evidenziano una situazione preoccupante sul fronte del sovrappeso e dell’obesità. Secondo quanto riportato dall’organizzazione, il 22,3% dei bambini calabresi è in sovrappeso, il 15,5% è obeso e il 46% degli adulti presenta un eccesso ponderale. Numeri sui quali interviene il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, sottolineando l’importanza di promuovere fin dall’età scolastica una corretta cultura dell’alimentazione e di avvicinare concretamente i giovani all’origine dei prodotti che consumano.

“Il cibo sano e di qualità non può essere un privilegio di pochi, ma deve essere un diritto di tutti”, ha dichiarato Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. “In una Regione con circa il 22,3% dei bambini calabresi in sovrappeso, il 15,5% è obeso e il 46% degli adulti calabresi è in eccesso ponderale (sovrappeso o obesità), abbiamo la responsabilità di educare le nuove generazioni a scegliere consapevolmente ciò che mangiano. Con Farmcraft entriamo nel loro mondo, utilizzando il loro linguaggio, ma lo schermo è soltanto il punto di partenza. Vogliamo accompagnare i ragazzi dal virtuale alla terra, perché conoscere l’origine del cibo significa avere gli strumenti per scegliere in modo consapevole e dire no quando si è di fronte a un cibo ultraformulato”.

Chi può partecipare a Farmcraft e come iscriversi

Il contest nazionale è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche sia paritarie. Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli istituti partecipanti avranno tempo fino al 26 marzo 2027 per presentare gli elaborati realizzati dagli studenti. Le finali si svolgeranno in quattro macroaree territoriali, Nord, Centro, Sud e Isole, e prevedono premi pensati per trasformare l’esperienza digitale in un’occasione di conoscenza diretta del mondo agricolo. Le classi vincitrici potranno infatti partecipare ad attività nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche e nei mercati contadini della rete Coldiretti, entrando in contatto con le produzioni e le tradizioni alimentari italiane. La partecipazione è completamente gratuita e le scuole interessate possono aderire entro le ore 12 di venerdì 27 novembre attraverso il sito ufficiale www.coldiretti.it/minecraft.