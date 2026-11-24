Milioni di bambini costretti a vivere in territori segnati dalle guerre, dalla fame e dalla povertà, in un’emergenza che coinvolge anche l’Italia. Saranno questi i temi al centro dell’incontro pubblico dal titolo “La crisi dell’ordine fa strage di bambini!”, in programma mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 18:00, presso lo Spazio Open di Reggio Calabria, in via Filippini 25. L’iniziativa, promossa dai Comitati Internazionalisti e dal Centro di cultura sociale “Francesco Misiano”, nasce dall’urgenza di approfondire le drammatiche condizioni dell’infanzia a livello globale e nazionale, partendo dalla riflessione di Mario Alighiero Manacorda sul ruolo trasformativo ed educativo dell’agire umano sull’ambiente sociale. A delineare la gravità della situazione sono i dati richiamati dagli organizzatori: secondo Save the Children, oltre 520 milioni di bambini e adolescenti vivono in aree interessate da conflitti armati, mentre nella sola Striscia di Gaza, secondo le stime di Save the Children e Vatican News riportate dai promotori, sarebbero 21.000 i minori uccisi dal 7 ottobre 2023.

Altrettanto preoccupante è il quadro relativo alla povertà e alle carestie. Secondo i dati citati dagli organizzatori, nell’Africa subsahariana, come in Ciad, e nell’Asia meridionale, il 64% dei bambini subisce due o più gravi deprivazioni, mentre in Sud Sudan le organizzazioni umanitarie hanno lanciato l’allarme per circa 700.000 bambini in pericolo di vita a causa della malnutrizione acuta e grave. Un’emergenza che, seppur in condizioni differenti, riguarda anche il nostro Paese, dove, secondo le rilevazioni Istat richiamate dai promotori, 1,14 milioni di bambini, bambine e adolescenti vivono in condizioni di povertà assoluta. L’appuntamento reggino vuole rappresentare un’occasione di approfondimento e confronto su una questione che non riguarda soltanto il presente dei più piccoli, ma interroga direttamente il futuro dell’intera umanità. L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.