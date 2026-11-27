È scoppiato un nuovo caso diplomatico attorno a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi, alla quale giovedì 26 novembre è stato vietato l’ingresso in Costa Rica. A rendere noto il provvedimento sono stati i servizi di immigrazione del Paese centroamericano, che hanno motivato la decisione con un’“allerta internazionale per legami con atti terroristici” riguardante il funzionario delle Nazioni Unite. Albanese, che accusa Israele di genocidio e altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, era arrivata all’aeroporto di San José per ricevere, venerdì 27 novembre, un titolo honoris causa presso l’Università del Costa Rica, istituto pubblico del Paese. Le autorità di immigrazione le hanno tuttavia impedito di entrare nel territorio nazionale e stanno organizzando il suo trasferimento in Messico.

Francesca Albanese respinta in Costa Rica: le motivazioni delle autorità

A spiegare le ragioni del provvedimento è stato Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, organismo che fa capo al Ministero dell’Interno del Costa Rica, attraverso un video pubblicato sui social network. “Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici”, ha dichiarato Badilla. “Spero che questo serva a dissipare i dubbi e a far comprendere il profilo che questa signora presenta in relazione alla sicurezza nazionale”, ha aggiunto.

La replica di Francesca Albanese e la reazione di Israele

Non si è fatta attendere la reazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite, che ha commentato la decisione delle autorità costaricane attraverso un messaggio pubblicato su X direttamente dall’aeroporto: “Conosci il vero volto dell’impero nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti”.

Di segno opposto la reazione di Israele. L’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, si è congratulato con il Costa Rica per il provvedimento adottato nei confronti di Albanese. “Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne”, ha scritto su X.

Albanese, ‘rifiuto ingresso in Costa Rica una deplorevole vergogna’

“È una vergogna. Quanto accaduto è davvero deplorevole“, ha dichiarato Francesca Albanese a un’emittente radiofonica della principale università del Paese, dopo essere arrivata in un aeroporto che serve San José, dove le è stato negato l’ingresso e dove ha trascorso la notte. “Francamente, se non sono benvenuta nel Paese, me ne andrò volentieri. Mi dispiace molto per quello che sta passando il popolo costaricano; non è una situazione piacevole“, ha dichiarato al Settimanale Universitario, in aeroporto per incontrarla.

Al Semanario Unuversidad ha inoltre raccontato di essere partita dalla Tunisia alle 3 del mattino per recarsi in Costa Rica, via Parigi, e che, una volta arrivato all’aeroporto costaricano, al controllo immigrazione, si è presentato un problema con le sue impronte digitali e gli è stato chiesto di registrarle almeno tre volte.