“Un traguardo che porta l’Italia sul tetto del mondo e rende orgogliosa la Calabria intera. Il Gruppo Caffo 1915, storica realtà imprenditoriale calabrese, ha vinto agli IWSC Awards di Londra il titolo di miglior produttore di liquori al mondo per il 2026. È la prima volta che questo riconoscimento arriva in Italia. “Il direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre O.d.v.” dichiara il Presidente Pino Strati “si congratula con la famiglia Caffo e tutti i collaboratori del Gruppo con le più sincere e calorose congratulazioni. Il premio non è andato a un singolo prodotto, ma all’intero Gruppo, per la qualità del lavoro e per l’impegno costante. Nella stessa edizione degli IWSC, il Gruppo ha inoltre portato a casa 17 medaglie tra liquori, grappe e vermouth”.

A dare l’annuncio è stato il dott. Nuccio Caffo: “Sono orgoglioso di annunciare che il Gruppo Caffo 1915 ieri sera ha vinto agli IWSC Awards di Londra come miglior produttore di liquori al mondo per il 2026, portando per la prima volta questo titolo all’Italia! Non una medaglia per il singolo prodotto, ma un riconoscimento per tutto il Gruppo, per la qualità e l’impegno profuso. A proposito di medaglie, da IWSC 2026 ne portiamo a casa ben 17 tra liquori, grappe e vermouth!!! Grazie a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo risultato. Semper Ad Maiora”.

Una storia iniziata nel 1915, cresciuta generazione dopo generazione e diventata simbolo del lavoro e dell’ingegno del Sud, a partire da un marchio come il Vecchio Amaro del Capo, noto e apprezzato ben oltre i confini nazionali. Oggi quel percorso trova la sua consacrazione internazionale.

“Questo successo” conclude Strati “non appartiene soltanto a un’azienda, ma a un’intera comunità. Dimostra che la Calabria, quando mette insieme tradizione, talento e determinazione, sa competere e vincere ai massimi livelli. A nome di tutta l’Associazione, ancora complimenti al Gruppo Caffo 1915, con l’augurio di continuare a raggiungere traguardi sempre più alti”.