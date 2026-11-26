Sette città calabresi, altrettante piazze e un’unica grande festa per dare il benvenuto al 2027. La Regione Calabria annuncia “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, il grande evento di Rai Radio2 promosso attraverso il marchio Calabria Straordinaria, che nella notte del 31 dicembre coinvolgerà contemporaneamente Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme. Il progetto si ispira a uno dei programmi più iconici della storia della radio italiana, “Tutto il calcio minuto per minuto”, che attraverso i collegamenti con gli inviati sui diversi campi di gioco ha raccontato e continua a raccontare le emozioni del calcio italiano. Per una notte, al posto degli stadi ci saranno le piazze, al posto delle partite i concerti e al posto dei gol le esibizioni dei protagonisti della musica. Da una regia centrale, Rai Radio2 si collegherà in diretta con i propri inviati nelle sette città calabresi, raccontando attraverso interviste agli artisti, testimonianze del pubblico e musica dal vivo le emozioni dei festeggiamenti, con un continuo passaggio di linea da una città all’altra fino al conto alla rovescia per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Capodanno in Calabria, la collaborazione tra Regione, Comuni e Rai

Dopo il successo delle precedenti edizioni del Capodanno Rai ospitate a Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro, il presidente Roberto Occhiuto e il governo regionale hanno scelto di estendere i festeggiamenti a sette piazze calabresi, trasformando l’intera regione in un grande palcoscenico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione Calabria e le amministrazioni comunali delle città ospitanti, che sosterranno in compartecipazione i costi dell’evento. La regia organizzativa è affidata alla Fondazione Calabria Film Commission e al Dipartimento Turismo della Regione Calabria, nell’ambito di un progetto realizzato in convenzione con Rai Com. “Con il presidente Occhiuto e con i Comuni abbiamo scelto di dare a sette città la possibilità di essere protagoniste della stessa notte”, dichiara Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo. “Per chi vive in Calabria o rientra per le feste sarà un’occasione per ritrovarsi in piazza. A chi ci raggiungerà per un concerto rivolgiamo l’invito a fermarsi qualche giorno in più. È anche per questo che investiamo nel Capodanno: ogni soggiorno in più durante l’inverno porta lavoro agli alberghi, ai ristoranti, alle guide e alle attività del territorio”.

Capodanno 2027 in Calabria, cresce l’attesa per l’annuncio degli artisti

Resta ancora da conoscere il cast degli artisti che si esibiranno nelle sette città calabresi nella notte di San Silvestro. Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la Regione ha annunciato che i nomi dei cantanti e il programma dei concerti di ciascuna piazza saranno ufficializzati nei prossimi giorni, nel corso della presentazione dell’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. “Da giorni leggiamo indiscrezioni sui nomi degli artisti che si esibiranno nelle piazze calabresi. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. In quell’occasione annunceremo gli artisti e il programma di ciascuna piazza”, conclude Calabrese.