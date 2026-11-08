La Calabria sbarca a Hong Kong: accordo biennale per aprire nuovi mercati alle imprese

La Calabria rafforza i rapporti commerciali con Hong Kong e punta a creare nuove opportunità per le proprie imprese sui mercati internazionali. La prima partecipazione della Regione all’Hong Kong International Wine & Spirits Fair si conclude con la sottoscrizione di un accordo biennale tra la Regione Calabria e l’Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), organismo impegnato nella promozione degli scambi commerciali e delle relazioni economiche internazionali. Un’intesa che rappresenta uno dei principali risultati della missione istituzionale e imprenditoriale, alla quale ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. L’appuntamento fieristico ha offerto alle aziende calabresi un’occasione per presentare le proprie produzioni e valorizzare le eccellenze del territorio, attraverso un’iniziativa finalizzata a rafforzare il percorso di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Al centro della missione non soltanto la promozione dei prodotti, ma anche il consolidamento dei rapporti con gli operatori economici e le istituzioni di Hong Kong, nell’ottica di sviluppare nuove possibilità di collaborazione e ampliare la presenza del Made in Calabria sui mercati esteri.

La Calabria per la prima volta all’Hong Kong International Wine & Spirits Fair

La partecipazione alla manifestazione internazionale ha segnato una nuova tappa nel percorso di promozione economica della Calabria all’estero. Le imprese regionali hanno avuto l’opportunità di presentare le proprie produzioni in un contesto fieristico dedicato al settore dei vini e degli spirits, contribuendo a far conoscere le tradizioni, le competenze e le capacità innovative del territorio. A tracciare un bilancio dell’iniziativa è il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, che sottolinea il valore della presenza calabrese a Hong Kong e le prospettive legate all’apertura verso nuovi mercati. “La prima partecipazione della Calabria all’Hong Kong International Wine & Spirits Fair rappresenta un importante passo avanti nel percorso di internazionalizzazione della nostra regione. Attraverso le sue imprese la Calabria ha saputo raccontare la propria identità, valorizzando un patrimonio di tradizioni, competenze e innovazione. Una regione che si propone ai mercati internazionali con maggiore forza e che, attraverso le proprie eccellenze, promuove anche l’attrattività del territorio”, dichiara Cirillo. La presenza alla fiera viene quindi inquadrata in una strategia che intende collegare la valorizzazione delle produzioni regionali alla promozione complessiva dell’immagine della Calabria, facendo leva sull’identità e sul patrimonio produttivo locale.

Accordo biennale tra Regione Calabria e Hong Kong Trade Development Council

Il risultato istituzionale più rilevante della missione è rappresentato dalla sottoscrizione dell’accordo biennale tra la Regione Calabria e l’Hong Kong Trade Development Council, finalizzato a rafforzare le relazioni economiche e le opportunità di collaborazione commerciale. L’intesa è stata firmata dall’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro, e da Mandy Ng, direttrice per i settori wellness e industrie creative dell’HKTDC. Alla sottoscrizione ha preso parte anche Salvatore Cirillo, che ha evidenziato il significato dell’accordo all’interno del percorso di diplomazia economica avviato dalla Regione. “Il confronto con gli operatori economici e le istituzioni di Hong Kong, insieme alla sottoscrizione dell’accordo biennale tra la Regione Calabria e l’Hong Kong Trade Development Council, rappresenta un risultato significativo di questa missione. L’intesa, alla quale ho preso parte, firmata dall’assessore Montuoro con la direttrice per i settori wellness e industrie creative dell’HKTDC, Mandy Ng, rafforza un percorso di diplomazia economica che apre nuove prospettive commerciali e opportunità di collaborazione per le nostre imprese”. L’accordo costituisce dunque un nuovo strumento di cooperazione istituzionale, attraverso il quale la Regione punta a consolidare i rapporti con Hong Kong e a favorire ulteriori occasioni di confronto tra il sistema produttivo calabrese e gli operatori economici internazionali.

Cirillo sottolinea il lavoro della Giunta Occhiuto e dell’assessore Montuoro

Nel bilancio conclusivo della missione, il presidente del Consiglio regionale ha espresso apprezzamento per l’attività portata avanti dalla Giunta guidata da Roberto Occhiuto e per il ruolo svolto dall’assessore Antonio Montuoro nella costruzione dei rapporti istituzionali con Hong Kong. Cirillo ha collegato il risultato della prima partecipazione fieristica al percorso di internazionalizzazione promosso dall’amministrazione regionale, sottolineando l’importanza della continuità nelle relazioni economiche e diplomatiche. “Un plauso – prosegue Cirillo – va alla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto per l’impegno nel promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese. Un particolare apprezzamento rivolgo all’assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro, che ha saputo costruire e consolidare un percorso di relazioni istituzionali, trasformando questa prima partecipazione in un’occasione di promozione economica e territoriale”. Secondo Cirillo, l’iniziativa ha consentito di affiancare alla promozione delle imprese un’attività di confronto istituzionale, culminata nella firma dell’accordo con l’HKTDC. La missione di Hong Kong viene così presentata come un passaggio nel percorso di apertura internazionale della Calabria, con l’obiettivo di rafforzare nel tempo le opportunità commerciali per le aziende del territorio.

Made in Calabria, Cirillo: “Investire nella crescita, nell’occupazione e nel futuro delle nostre comunità”

Un altro aspetto evidenziato da Salvatore Cirillo riguarda il ruolo del Consiglio regionale della Calabria nel sostenere le iniziative rivolte alla crescita e alla competitività del sistema produttivo. La partecipazione dell’Assemblea legislativa alla missione di Hong Kong testimonia, secondo il presidente, l’attenzione delle istituzioni verso le imprese e la volontà di accompagnare i percorsi di promozione internazionale delle eccellenze regionali. “La presenza del Consiglio regionale in questa missione – conclude il presidente – testimonia l’attenzione dell’Assemblea legislativa verso il mondo produttivo e la volontà di accompagnare ogni iniziativa capace di rafforzare la competitività delle nostre aziende. Il valore del Made in Calabria va oltre i prodotti: racconta la cultura, la storia e le potenzialità di una terra che vuole essere protagonista anche sui mercati più lontani. Sostenere questo percorso significa investire nella crescita, nell’occupazione e nel futuro delle nostre comunità”. Il riferimento al Made in Calabria riassume la prospettiva indicata dal presidente del Consiglio regionale: valorizzare le produzioni locali non soltanto per le loro caratteristiche commerciali, ma anche per il legame con la storia e l’identità del territorio. La missione a Hong Kong si chiude quindi con un accordo istituzionale biennale e con la volontà dichiarata di proseguire il lavoro di apertura verso i mercati internazionali, nella prospettiva di favorire nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo per le imprese calabresi.