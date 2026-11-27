Le bellezze paesaggistiche, il patrimonio storico e le tradizioni della Calabria tornano protagonisti sulla televisione nazionale. Sabato 28 novembre, alle ore 11:25 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di “Vista Terra. Un viaggio nell’Italia autentica”, il programma condotto da Federico Quaranta e Diletta Acanfora, che questa volta accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei borghi e delle vallate dell’entroterra cosentino. Un itinerario attraverso luoghi ricchi di fascino, raccontati anche attraverso le testimonianze di chi, con il proprio lavoro quotidiano, custodisce l’identità e le tradizioni del territorio.

Da Santa Maria del Cedro a Papasidero: le meraviglie della Calabria su Rai 1

Il viaggio prenderà il via dal borgo abbandonato di Avena e dal Castello di San Michele, a Santa Maria del Cedro, per poi raggiungere Papasidero, dove i conduttori visiteranno la celebre Grotta del Romito, sito archeologico che custodisce preziose testimonianze della presenza umana risalenti al Paleolitico. L’itinerario proseguirà verso il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli e successivamente a Orsomarso, attraversando gli scenari naturali della Valle dell’Argentino.

Peperoncino, pizza e tradizioni: il racconto delle eccellenze calabresi

Ampio spazio sarà riservato anche alle tradizioni gastronomiche, attraverso il racconto di chi coltiva e lavora il peperoncino, ingrediente simbolo della cucina calabrese. Tra i protagonisti della trasmissione ci sarà il maestro Franco Pepe che, attraverso la rubrica “Pizze d’Italia”, approfondirà il legame tra la pizza, le materie prime e l’identità gastronomica dei territori italiani.

La puntata offrirà anche uno sguardo sul futuro della Calabria, con approfondimenti dedicati all’innovazione ambientale, alla formazione, all’energia sostenibile e all’accessibilità. “Vista Terra”, produzione Zeus Group, racconterà così un territorio sospeso tra memoria e innovazione, valorizzando il patrimonio culturale, naturale e umano dell’entroterra calabrese.