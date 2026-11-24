Atleti provenienti da tutta Europa, campioni italiani in corsa per le Paralimpiadi di Los Angeles e centinaia di studenti coinvolti in iniziative dedicate al valore inclusivo dello sport. La Calabria è stata protagonista di un fine settimana interamente dedicato allo sport paralimpico, con tre importanti appuntamenti tra Camigliatello Silano, Gioia Tauro e Reggio Calabria. Ad aprire il programma è stata, giovedì, la conferenza stampa di presentazione del Torneo di Goalball, organizzato con contributi regionali dalla società Olimpia di Rende di Giovanni Bilotti. La manifestazione ha richiamato nella località silana circa duecento persone tra atleti e accompagnatori provenienti da tutta Europa, oltre ai vertici della Federazione italiana e del Comitato Paralimpico Calabria. A Gioia Tauro, invece, si è svolto il Torneo Italiano di Boccia Paralimpica, alla presenza del presidente nazionale SIP Vincenzo Santucci. Alla competizione hanno partecipato alcuni dei più forti atleti italiani che si contendono un posto alle Paralimpiadi di Los Angeles. Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Federazione Bocce Calabrese, al suo presidente Francesco D’Ambrosio, al delegato all’attività paralimpica Antonino Canale e all’organizzatrice Barbara Sidoti e al suo staff, per l’impegno nella valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

Il Trofeo Anassilaos a Reggio Calabria: grandi campioni e 600 studenti al Teatro Odeon

Lo sport olimpico e paralimpico si è incontrato anche a Reggio Calabria, dove venerdì, sul palco del Teatro Odeon, è stato presentato il Trofeo Anassilaos, alla presenza di 600 studenti provenienti dai licei sportivi della città. Grazie all’impegno e alla determinazione del presidente di Italica Sport, Marco Polimeni, l’iniziativa ha offerto ad atleti olimpici e paralimpici di diverse discipline sportive un’occasione di confronto, impreziosita dalla partecipazione di testimonial come Federico Magnini e Alessio Sakura. All’appuntamento hanno preso parte l’assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, l’avvocato Fabio Colella in rappresentanza del sindaco di Reggio Calabria, il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, il coordinatore regionale del CONI Antonio Eraclini e Sabina Cannizzaro in rappresentanza della Regione Calabria. Al centro dell’incontro il valore educativo dello sport come strumento per abbattere le barriere e offrire alle nuove generazioni occasioni di confronto autentico, fondate sul rispetto delle regole, lontano dai falsi modelli di riferimento proposti dai social network. In questa prospettiva, le palestre assumono un ruolo importante come luoghi di aggregazione e di formazione della società civile.

Lo sport come linguaggio universale di pace e inclusione

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, Antonino Scagliola, ha evidenziato come quello attuale rappresenti un momento particolarmente importante per imprimere una svolta definitiva al ruolo dello sport nella società, affinché possa diventare un linguaggio universale attraverso il quale tutti i popoli abbiano la possibilità di confrontarsi non attraverso le guerre, ma attraverso il sano agonismo sportivo. Sul valore sociale ed educativo dell’attività sportiva si è soffermata anche l’europarlamentare Giusi Princi, che ha sottolineato la capacità dello sport di cambiare le coscienze e di far sentire tutti uguali. Le iniziative organizzate nelle tre località calabresi hanno così rappresentato un’occasione per coniugare competizione, partecipazione e inclusione, coinvolgendo atleti, istituzioni, federazioni e mondo scolastico.