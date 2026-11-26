La Calabria ancora protagonista a Bruxelles. Sabato 28 novembre, alle ore 11:00, presso la Sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, a Reggio Calabria, si terrà la conferenza di presentazione del programma di iniziative promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che porterà la Calabria al centro della scena istituzionale europea, nella prestigiosa cornice del Parlamento europeo di Bruxelles.

Un appuntamento di ampio respiro, articolato in tre giornate, nel corso delle quali il patrimonio identitario, le competenze e le eccellenze del territorio calabrese troveranno spazio e visibilità in una dimensione internazionale. Un percorso che attraverserà linguaggi e ambiti differenti, dalla cultura alla ricerca scientifica, dal sociale all’enogastronomia, fino all’arte dolciaria, per raccontare una Calabria dinamica, ricca di talenti e capace di esprimere contributi significativi nel contesto europeo.

Anche quest’anno gli eventi promossi a Bruxelles dall’On. Princi si avvarranno della collaborazione di Arsac (Azienda regionale per lo Sviluppo agricolo della Calabria) e Conpait (Confederazione Pasticceri italiani), che contribuiranno a valorizzare e portare in ambito europeo le eccellenze e le specificità del territorio calabrese.

Oltre all’On. Giusi Princi, alla conferenza di sabato interverranno: Fulvia Caligiuri, Direttore generale di ARSAC, Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, e Angelo Musolino, Presidente di Conpait. Alla presentazione saranno presenti anche la cantante Carmen Floccari e il musicista Paolo Paviglianiti, che prenderanno parte alla tre giorni, portando nella casa della democrazia europea il calore e la sensibilità della cultura musicale italiana e calabrese.