Il Porto di Gioia Tauro come punto di riferimento per gli scambi commerciali tra Europa e Africa, nuove opportunità per le imprese calabresi e un progetto di cooperazione internazionale che coinvolga anche la formazione e il turismo. La Calabria punta a costruire un rapporto economico e produttivo con la Repubblica Democratica del Congo, valorizzando le proprie infrastrutture strategiche e le competenze del sistema imprenditoriale regionale. È quanto emerso dall’incontro istituzionale che si è svolto alla Cittadella regionale tra l’assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese, il consigliere della Presidenza della Repubblica Democratica del Congo per la pianificazione agricola, Peter Kasongo Batusse, e il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio. Al centro del confronto, la possibilità di avviare un canale privilegiato di cooperazione bilaterale che favorisca gli investimenti, l’insediamento di nuove attività produttive, la mobilità delle imprese e lo scambio di competenze. Un percorso che si inserisce nella visione strategica del Piano Mattei per l’Africa e che punta a trasformare il dialogo istituzionale in opportunità di crescita economica e occupazione qualificata.

Il Porto di Gioia Tauro al centro della cooperazione tra Calabria e Congo

Uno degli elementi principali del progetto riguarda il ruolo del Porto di Gioia Tauro e della sua area retroportuale, individuati come infrastrutture strategiche per favorire gli scambi commerciali e l’insediamento di attività industriali collegate ai mercati africani. L’obiettivo illustrato dalla Regione è valorizzare la posizione geografica della Calabria nel Mediterraneo, creando nuove occasioni di collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo nei settori della logistica, della trasformazione delle materie prime e della produzione industriale. “La Calabria accoglie con grande favore e convinzione questa prospettiva di collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo”, ha dichiarato l’assessore Giovanni Calabrese. “La nostra regione possiede tutte le carte in regola per proporsi come porta d’accesso naturale verso l’Europa e hub logistico e industriale di riferimento nel Mediterraneo. In quest’ottica, il Porto di Gioia Tauro e la sua area retroportuale rappresentano una piattaforma straordinaria e competitiva per l’insediamento di nuove imprese, la trasformazione delle materie prime e l’interscambio commerciale con un Paese in forte espansione”. Un’impostazione che ha incontrato l’interesse di Peter Kasongo Batusse, il quale ha espresso apprezzamento per la visione strategica illustrata dalla Regione, riconoscendo nel potenziale dello scalo portuale, nel trasferimento tecnologico e nella formazione avanzata strumenti utili alla modernizzazione delle filiere produttive congolesi e alla costruzione di un partenariato paritario e duraturo tra i due Paesi.

Formazione ITS e innovazione: un distretto euro-africano delle competenze nella Piana

Accanto agli investimenti produttivi, un ruolo centrale nella prospettiva di collaborazione è affidato alla formazione tecnica superiore e al trasferimento tecnologico. La Regione Calabria intende valorizzare il sistema degli ITS Academy e le strutture dedicate all’innovazione, con particolare attenzione alle competenze richieste dalle imprese nei settori della logistica, della meccatronica, dell’agroindustria e delle transizioni digitale ed energetica. La proposta discussa prevede una collaborazione su due direttrici: portare in Congo esperienze formative sviluppate in Calabria e, contemporaneamente, ospitare giovani studenti congolesi nelle strutture regionali, favorendo la crescita di professionalità specializzate. “Siamo pronti a sostenere, anche attraverso gli strumenti del Piano Mattei, un’intesa dedicata alla formazione tecnica superiore e all’innovazione”, ha sottolineato Calabrese. “L’obiettivo è duplice: da un lato esportare il nostro modello formativo direttamente in Congo per accompagnare lo sviluppo delle filiere locali; dall’altro ospitare giovani allievi congolesi sul nostro territorio, mettendo a sistema le eccellenze della Piana a partire dal Polo Tecnologico di Gioia Tauro e dal nuovo campus ITS Academy che sorgerà a San Ferdinando. Integrare ricerca, laboratori avanzati e alta formazione esattamente a ridosso dello scalo portuale significa creare un vero distretto euro-africano delle competenze nella logistica, nella meccatronica, nell’agroindustria e nella transizione digitale ed energetica”. Una prospettiva che punta a collegare il sistema formativo alle esigenze delle aziende, creando le condizioni per nuove opportunità professionali e per una maggiore integrazione tra ricerca, innovazione e attività industriali.

Confindustria Reggio Calabria: “Pronti a favorire investimenti e trasferimento di competenze”

Il progetto di cooperazione internazionale coinvolge direttamente anche il sistema imprenditoriale, chiamato a svolgere un ruolo operativo nell’individuazione delle opportunità di investimento e nello sviluppo dei rapporti economici tra i due territori. Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, ha manifestato la disponibilità dell’associazione a sostenere le aziende interessate al mercato congolese e a favorire l’incontro tra le esigenze produttive della Repubblica Democratica del Congo e le competenze presenti nel tessuto economico calabrese. “L’interesse manifestato dai rappresentanti della Repubblica Democratica del Congo conferma che il nostro territorio, con la centralità del Porto di Gioia Tauro e la rete dell’innovazione e degli ITS, può giocare un ruolo da protagonista nei nuovi equilibri euro-africani. Come Confindustria Reggio Calabria, siamo pronti a fare da ponte operativo tra le imprese calabresi e le opportunità di sviluppo in Congo, favorendo investimenti, trasferimento di know-how e crescita condivisa”, ha dichiarato Vecchio. L’intenzione è accompagnare uno scambio imprenditoriale reciproco, sostenendo da una parte le aziende calabresi che intendano sviluppare attività e investimenti nel Paese africano e dall’altra l’attrazione di capitali esteri in Calabria. Un percorso nel quale la collaborazione tra istituzioni e imprese viene considerata essenziale per passare dalle prospettive di cooperazione alla definizione di iniziative economiche concrete.

Turismo e promozione del territorio tra le opportunità di collaborazione

Il confronto alla Cittadella regionale ha riguardato anche il settore turistico, individuato come un ulteriore ambito nel quale sviluppare relazioni economiche e culturali tra Calabria e Repubblica Democratica del Congo. L’obiettivo è favorire il dialogo tra gli operatori dell’accoglienza e della promozione territoriale, attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche nella gestione delle destinazioni, nella formazione del personale e nell’organizzazione dei servizi turistici. “Il turismo e la promozione territoriale”, ha proseguito l’assessore Calabrese, “sono leve fondamentali per creare legami duraturi tra i popoli e generare economia reale. Siamo pronti a favorire sinergie tra gli operatori del comparto ricettivo e culturale calabrese e quelli congolesi, scambiando buone pratiche nella gestione delle destinazioni, nella formazione degli operatori e nell’accoglienza di qualità”. La collaborazione prospettata dalla Regione assume così una dimensione più ampia rispetto ai soli scambi commerciali, coinvolgendo anche la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche e la crescita delle competenze professionali. L’incontro ha permesso di delineare possibili ambiti di cooperazione, che dovranno essere approfonditi per arrivare alla definizione di accordi e iniziative operative.

La prospettiva indicata dall’assessore Calabrese è quella di costruire un rapporto stabile tra il sistema economico calabrese e quello congolese, valorizzando il Porto di Gioia Tauro, le infrastrutture della Piana e le opportunità offerte dall’alta formazione. “Lavorare in sinergia con il sistema produttivo”, ha concluso l’assessore, “significa trasformare il dialogo istituzionale in opportunità concrete per le nostre imprese e in posti di lavoro stabile e qualificato. La Regione farà la sua parte per accompagnare questo percorso verso intese operative concrete”. Il confronto con la delegazione della Repubblica Democratica del Congo rappresenta dunque un primo passaggio verso una possibile collaborazione strutturata, nella quale investimenti industriali, logistica, ricerca, formazione e turismo possano concorrere alla creazione di nuove occasioni di sviluppo. Gioia Tauro e il suo sistema produttivo si candidano a diventare uno dei punti di riferimento di questa prospettiva euro-africana, con l’obiettivo di tradurre le potenzialità del territorio in opportunità per le imprese e per il mercato del lavoro calabrese.