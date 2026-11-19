La Calabria punta ad aprire nuovi mercati per le proprie imprese e avviare una collaborazione economica e commerciale con la Repubblica Democratica del Congo, partendo dal settore agricolo e agroalimentare. È questa la prospettiva emersa dall’incontro istituzionale che si è svolto alla Cittadella regionale di Catanzaro, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, di Peter Kasongo Batusse, consigliere della Presidenza della Repubblica Democratica del Congo per la pianificazione agricola, e del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio. Il confronto ha posto le basi per valutare una collaborazione strutturata tra la regione e il Paese africano, interessato a rafforzare le proprie relazioni internazionali con l’Italia e, in particolare, con il sistema produttivo calabrese. L’obiettivo è individuare opportunità concrete di investimento, trasferimento di competenze e sviluppo degli scambi commerciali, valorizzando le potenzialità economiche di entrambi i territori.

Agricoltura e nuove opportunità commerciali per le imprese calabresi

La Repubblica Democratica del Congo rappresenta un interlocutore di particolare interesse per le sue dimensioni territoriali, una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti e le importanti risorse naturali di cui dispone. Accanto alle grandi potenzialità agricole, il Paese possiede materie prime strategiche come il cobalto e il rame, fondamentali anche per le moderne filiere tecnologiche. Proprio l’agricoltura potrebbe diventare uno dei principali ambiti di cooperazione con la Calabria, attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze, tecnologie e know-how. Da una parte, il sistema agricolo calabrese potrebbe mettere a disposizione competenze produttive e organizzative; dall’altra, le potenzialità del territorio congolese potrebbero favorire la costruzione di nuove relazioni economiche e commerciali. Una prospettiva che interessa direttamente anche il comparto agroalimentare regionale, per il quale potrebbero aprirsi ulteriori possibilità di esportazione e nuovi sbocchi commerciali in un mercato di grandi dimensioni.

In questo scenario, la Calabria punta a valorizzare la propria posizione strategica nel Mediterraneo, la tradizione agricola e la presenza di un sistema imprenditoriale potenzialmente in grado di contribuire alla costruzione di rapporti economici duraturi con il continente africano. Il coinvolgimento di Confindustria Reggio Calabria, attraverso la partecipazione del presidente Domenico Vecchio, si inserisce proprio nella prospettiva di trasformare le interlocuzioni istituzionali in opportunità per il tessuto produttivo. La collaborazione ipotizzata non si limiterebbe quindi alla dimensione agricola, ma potrebbe favorire un più ampio scambio di competenze e relazioni tra imprese, valorizzando le rispettive capacità produttive e le prospettive di sviluppo socioeconomico.

Verso un memorandum d’intesa tra la Regione Calabria e la Repubblica Democratica del Congo

L’incontro alla Cittadella regionale rappresenta il primo passaggio di un percorso istituzionale che potrebbe proseguire nei prossimi giorni attraverso ulteriori interlocuzioni tra il Ministero dello Sviluppo economico congolese e il Ministero degli Affari esteri italiano. Tra le ipotesi emerse figura la possibile definizione di una lettera d’intenti o di un memorandum of understanding tra la Repubblica Democratica del Congo e la Regione Calabria, finalizzato a individuare settori e iniziative concrete di cooperazione. Si tratta, al momento, di una prospettiva ancora da sviluppare attraverso i successivi passaggi istituzionali, ma che potrebbe rappresentare uno strumento per dare continuità al confronto avviato e definire gli ambiti di collaborazione tra i due territori.

La finalità del percorso è rafforzare la presenza internazionale della Calabria, favorendo la nascita di nuove relazioni economiche, commerciali e produttive. Il dialogo con la Repubblica Democratica del Congo si inserisce così nella prospettiva di ampliare le opportunità per le aziende calabresi, sostenere gli investimenti e costruire rapporti di cooperazione capaci di generare benefici reciproci. Saranno le prossime interlocuzioni istituzionali a chiarire se e attraverso quali strumenti le prospettive emerse dall’incontro potranno tradursi in accordi operativi e iniziative concrete per le imprese e per lo sviluppo dei due territori.