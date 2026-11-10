La Calabria fa una gran figura al World Travel Market di Londra: nuove opportunità sui mercati internazionali e turismo in crescita

Il turismo in Calabria continua a crescere, trainato soprattutto dalla domanda internazionale e dal rafforzamento dei collegamenti aerei. È questo il dato più significativo che accompagna il bilancio della partecipazione della Regione Calabria al World Travel Market (WTM) 2026 di Londra, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati all’industria turistica, svoltosi dal 3 al 5 novembre presso l’ExCeL London. La Regione, attraverso il Dipartimento Turismo, ha preso parte alla manifestazione con il brand Calabria Straordinaria, presentando agli operatori e ai media internazionali una destinazione che punta a valorizzare non soltanto il tradizionale turismo balneare, ma anche il patrimonio culturale, le aree interne, la natura e le esperienze di viaggio. La presenza londinese si inserisce in una fase caratterizzata da risultati positivi per il comparto turistico regionale, con una crescita degli arrivi e delle presenze che trova un riscontro anche nei dati del sistema aeroportuale. Un andamento che rafforza l’interesse verso la Calabria sui mercati esteri e accompagna la strategia regionale di promozione internazionale, orientata a consolidare la competitività della destinazione e ad ampliare le opportunità di sviluppo del territorio.

Turismo Calabria 2026, gli arrivi stranieri crescono del 23,19%

I numeri dell’Osservatorio del Turismo Regionale confermano la crescita del settore. Nel primo semestre del 2026 la Calabria ha registrato un incremento del 10,7% degli arrivi complessivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati del 23,19%. In crescita anche le presenze turistiche, che segnano un +12,5% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Il dato relativo ai visitatori internazionali rappresenta uno degli elementi più rilevanti, perché evidenzia il contributo della domanda estera all’espansione del mercato turistico calabrese. È in questo contesto che si colloca la partecipazione al World Travel Market, occasione per rafforzare le relazioni con operatori, buyer e rappresentanti dei media internazionali, consolidando in particolare la presenza della Calabria sul mercato britannico. Le tre giornate londinesi sono state dedicate a incontri, confronti e attività promozionali, con l’obiettivo di presentare un’offerta turistica diversificata e capace di rispondere a differenti interessi e modalità di viaggio. Il percorso di valorizzazione della destinazione punta infatti ad affiancare alla promozione delle località costiere quella di itinerari culturali, naturalistici ed esperienziali, favorendo una maggiore conoscenza del territorio regionale anche al di fuori dei circuiti turistici tradizionali.

Aeroporti calabresi, quasi 3,9 milioni di passeggeri e traffico internazionale in aumento del 36,8%

Un ruolo strategico nella crescita turistica della Calabria è svolto dal sistema aeroportuale regionale, che continua a registrare risultati positivi. Dopo aver chiuso il 2025 con oltre 4,3 milioni di passeggeri, in aumento del 21% rispetto al 2024, nei primi nove mesi del 2026 gli aeroporti calabresi hanno raggiunto quota 3.818.768 passeggeri, facendo segnare un incremento del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più significativo è l’andamento del traffico internazionale, che ha raggiunto 1.271.941 passeggeri, con una crescita del 36,8%. Numeri che evidenziano il progressivo rafforzamento della connettività regionale e il peso crescente dei collegamenti con l’estero. Su questo tema si è concentrata una parte importante della presenza della Calabria al World Travel Market, attraverso il contributo di SACAL, la società presieduta da Luciano Vigna che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. L’accessibilità della destinazione rappresenta infatti un elemento centrale per sostenere lo sviluppo del comparto turistico, ampliare i mercati di provenienza dei visitatori e favorire opportunità di viaggio distribuite anche nei periodi diversi dalla tradizionale stagione estiva.

La crescita del traffico internazionale assume particolare rilevanza nel quadro delle strategie di promozione rivolte ai mercati esteri. Il rafforzamento dei collegamenti aerei contribuisce a rendere più facilmente raggiungibili le diverse aree della Calabria, sostenendo la capacità della regione di intercettare nuovi flussi turistici. Il sistema aeroportuale costituisce così uno degli strumenti attraverso cui accompagnare l’evoluzione dell’offerta, mettendo in relazione la maggiore accessibilità del territorio con la valorizzazione delle sue risorse paesaggistiche, culturali e naturalistiche. La partecipazione di SACAL al confronto internazionale di Londra si inserisce proprio in questa prospettiva, evidenziando il collegamento tra mobilità aerea, competitività della destinazione e sviluppo turistico. I dati dei primi nove mesi del 2026 mostrano inoltre come la componente internazionale stia assumendo un’importanza crescente all’interno del traffico complessivo degli scali calabresi, contribuendo al rafforzamento delle connessioni della regione con i mercati turistici stranieri.

La Calabria al World Travel Market di Londra: mare, borghi, natura e turismo esperienziale

All’interno dello Spazio Italia di ENIT, la Regione Calabria ha presentato attraverso il brand Calabria Straordinaria una proposta turistica costruita attorno alla varietà del territorio. Dalle coste ai Parchi Nazionali, dai borghi dell’entroterra al patrimonio archeologico e artistico, fino ai cammini, alle ciclovie e alle tradizioni enogastronomiche, la promozione ha puntato a raccontare la regione attraverso le sue diverse identità. L’obiettivo è valorizzare una destinazione che possa offrire esperienze di viaggio differenti, superando una rappresentazione legata esclusivamente al mare e alle vacanze estive. La presenza al WTM ha consentito di presentare agli interlocutori internazionali un patrimonio articolato, nel quale le risorse ambientali si affiancano alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. Una proposta che mira a intercettare nuovi segmenti della domanda turistica e a favorire una distribuzione più ampia dei flussi, sia dal punto di vista territoriale sia nel corso dell’anno. La valorizzazione dei centri dell’entroterra e dei percorsi naturalistici e culturali rientra così in una strategia di diversificazione dell’offerta, orientata a promuovere esperienze autentiche e una conoscenza più approfondita della Calabria.

Da Norman Douglas al Codex Purpureus Rossanensis: la cultura calabrese protagonista a Londra

Tra gli appuntamenti della partecipazione regionale al World Travel Market anche il panel “Diamo Voce alla Calabria – Old Calabria: sulle tracce di Norman Douglas, alla scoperta di nuovi itinerari”, dedicato al viaggio compiuto nel 1911 dallo scrittore britannico e successivamente raccontato nelle pagine di Old Calabria. L’incontro ha rappresentato un’occasione per mettere in relazione letteratura, patrimonio culturale e turismo, ripercorrendo alcuni dei luoghi descritti da Douglas e proponendoli come punti di partenza per nuovi itinerari di scoperta del territorio. Particolare attenzione è stata riservata al Codex Purpureus Rossanensis, custodito presso il Museo Diocesano e del Codex di Rossano e inserito nel Registro Memory of the World dell’UNESCO. Il patrimonio culturale è stato presentato anche attraverso un’esperienza immersiva in 3D, pensata per offrire nuove modalità di conoscenza e fruizione dei beni culturali. Il panel ha inoltre favorito il confronto con rappresentanti della stampa britannica e internazionale, proponendo una narrazione della Calabria capace di collegare il racconto letterario del passato alle opportunità offerte oggi dal turismo culturale ed esperienziale.

Turismo rigenerativo e aree interne: la strategia della Regione Calabria

La partecipazione calabrese si è inserita nel programma più ampio promosso da ENIT e dal Ministero del Turismo al WTM 2026, che ha dedicato attenzione anche al tema del turismo rigenerativo. Al centro di questo approccio vi sono modelli di viaggio orientati alla sostenibilità, al rispetto dell’identità dei luoghi e al coinvolgimento delle comunità locali. In questa prospettiva, la Calabria ha presentato una proposta che punta a valorizzare le aree interne, il patrimonio culturale, le risorse naturalistiche e le esperienze legate alle tradizioni territoriali. La diversificazione dell’offerta rappresenta uno degli obiettivi principali della strategia regionale, con l’intento di ampliare le possibilità di visita e favorire una maggiore distribuzione dei flussi turistici. Il percorso mira inoltre a sostenere la conoscenza delle destinazioni meno frequentate e a promuovere opportunità di sviluppo collegate alla presenza dei visitatori durante l’intero anno. Il rapporto tra turismo, sostenibilità e comunità locali diventa così parte integrante della promozione internazionale della Calabria, che affianca alla valorizzazione delle eccellenze già conosciute la proposta di nuovi itinerari e modalità di fruizione del territorio.

Calabria Straordinaria, da Londra prosegue la promozione sui mercati internazionali

Il bilancio della partecipazione al World Travel Market 2026 viene considerato positivo dalla Regione Calabria, che attraverso il Dipartimento Turismo prosegue il percorso di consolidamento della propria presenza sui mercati esteri. Le tre giornate di Londra hanno consentito di rafforzare il dialogo con operatori turistici, buyer e media internazionali, presentando una destinazione caratterizzata da una crescente varietà dell’offerta e da collegamenti aerei in espansione. L’iniziativa si inserisce in una strategia che integra la valorizzazione delle eccellenze territoriali, le relazioni con gli operatori del settore, il miglioramento dell’accessibilità e nuove modalità di comunicazione del patrimonio regionale. I risultati registrati dal turismo e dagli aeroporti nei primi mesi del 2026 costituiscono il contesto nel quale si sviluppa questa attività promozionale, con particolare attenzione al rafforzamento della domanda internazionale. L’obiettivo del brand Calabria Straordinaria resta quello di consolidare il posizionamento della regione all’estero e trasformare il crescente interesse verso il territorio in nuove opportunità di sviluppo turistico, attraverso un’offerta capace di valorizzare tanto le destinazioni costiere quanto i borghi, le aree interne e il patrimonio culturale e naturalistico.