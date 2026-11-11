La Calabria di Occhiuto conquista il The Times: il quotidiano britannico racconta il progetto delle case gratis per ripopolare i borghi

La Calabria finisce sulle pagine del prestigioso quotidiano britannico The Times grazie al progetto “Ripopola Calabria”, voluto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. Un’iniziativa che ha attirato l’attenzione della stampa internazionale per una proposta decisamente particolare: offrire abitazioni recuperate e ristrutturate a spese della Regione, senza canone d’affitto per dieci anni, a persone disposte a trasferire stabilmente la propria residenza nei paesi calabresi. Il quotidiano inglese ha pubblicato un approfondimento dedicato al programma regionale, raccontando ai propri lettori come la Calabria stia cercando di affrontare il declino demografico attraverso il recupero delle abitazioni pubbliche inutilizzate e l’arrivo di nuovi residenti.

Il servizio del The Times porta così all’attenzione del pubblico britannico un progetto avviato ufficialmente nei giorni scorsi dalla Regione Calabria. Un’iniziativa che si distingue dalle più conosciute operazioni delle case vendute a un euro in diversi borghi italiani: nel caso calabrese, infatti, le abitazioni rimangono di proprietà pubblica, vengono ristrutturate con finanziamenti regionali e sono concesse gratuitamente per dieci anni ai nuovi residenti.

Il The Times intervista Roberto Occhiuto: la Calabria raccontata al pubblico britannico

L’approfondimento pubblicato dal The Times si concentra sul fenomeno dello spopolamento dei borghi italiani e sulle iniziative messe in campo per riportare abitanti nei centri storici che negli ultimi decenni hanno progressivamente perso popolazione. Il quotidiano confronta le offerte immobiliari a un euro, diffuse in diverse aree del Paese, con la soluzione individuata dalla Regione Calabria. Nel primo caso, l’acquisto a un prezzo simbolico comporta spesso importanti spese di ristrutturazione. Nel progetto di Occhiuto, invece, la Regione finanzia gli interventi di recupero prima della consegna degli immobili ai beneficiari. Intervistato dal giornale britannico, il presidente della Regione presenta la Calabria come un territorio in grado di offrire una qualità della vita elevata, anche grazie al clima e al patrimonio naturale, sottolineando le differenze rispetto alla quotidianità delle grandi metropoli europee, a partire da Londra.

Occhiuto richiama inoltre una delle caratteristiche geografiche più particolari della regione: la possibilità di vivere esperienze profondamente differenti nell’arco della stessa giornata, passando dalle coste ioniche ai rilievi montuosi fino al versante tirrenico. È proprio questo uno degli aspetti sui quali il The Times costruisce il racconto della Calabria. Una terra che offre spiagge, parchi nazionali, montagne, borghi storici, attività all’aria aperta e opportunità di vita lontane dai ritmi delle grandi città. Il quotidiano ricorda anche come la regione abbia registrato una diminuzione della popolazione del 6,4% nell’ultimo decennio, un dato che contribuisce a spiegare le ragioni dell’iniziativa. La sfida demografica diventa dunque il punto di partenza per raccontare una proposta che punta ad attirare nuovi abitanti anche dall’estero, attraverso un modello che collega recupero edilizio e insediamento stabile.

Il progetto da circa 20 milioni di euro e le altre 328 case annunciate al The Times

Uno degli elementi più interessanti emersi dal servizio del quotidiano britannico riguarda le prospettive di ampliamento dell’iniziativa. Il The Times descrive “Ripopola Calabria” come un programma sostenuto da risorse per circa 20 milioni di euro, destinate al recupero degli immobili e al rilancio abitativo dei piccoli centri. Ma soprattutto riferisce una novità illustrata direttamente dal presidente Occhiuto: oltre alle prime 50 abitazioni, altre 328 proprietà sarebbero già state individuate per una seconda fase del progetto. Si tratta di una prospettiva significativa, perché lascia intravedere la possibilità di ampliare il programma oltre la sperimentazione iniziale. Secondo quanto riferito dal governatore al quotidiano inglese, l’iniziativa avrebbe già suscitato un notevole interesse da parte di potenziali nuovi residenti. È comunque importante distinguere il primo pacchetto di immobili, già presente sul portale regionale, dalle ulteriori abitazioni prospettate per la successiva fase. Le 328 proprietà non devono essere considerate automaticamente già disponibili per l’assegnazione, poiché il loro inserimento operativo dipenderà dai successivi passaggi del programma. L’eventuale ampliamento consentirebbe comunque di coinvolgere nuovi territori e aumentare le opportunità di insediamento nei borghi calabresi.

Dalla Sila al Pollino, il The Times racconta le bellezze dei borghi calabresi

Nel suo approfondimento, il giornale britannico dedica spazio anche ad alcune località coinvolte nel progetto, presentandole come esempi del patrimonio paesaggistico e culturale della Calabria. Tra i centri citati figura Caccuri, in provincia di Crotone, borgo caratterizzato dalla presenza del castello e da una posizione panoramica nell’entroterra, nelle vicinanze del Parco Nazionale della Sila. Il quotidiano richiama le opportunità offerte dal territorio silano, che durante l’inverno attira visitatori interessati alle attività sulla neve, mentre nelle altre stagioni offre percorsi naturalistici ed escursionistici. Un altro centro menzionato è Laino Borgo, in provincia di Cosenza, località situata nell’area del Parco Nazionale del Pollino, conosciuta anche per le attività di rafting sul fiume Lao e per la vicinanza a numerosi itinerari naturalistici. Nel racconto del The Times emerge così una Calabria capace di offrire esperienze differenti, dal turismo naturalistico a quello culturale, dalle attività sportive alle escursioni in montagna. Il progetto regionale utilizza queste caratteristiche come parte della propria proposta di attrattività, rivolgendosi in particolare a persone interessate a vivere in contesti meno urbanizzati. L’obiettivo non è quello di trasformare i borghi in semplici destinazioni turistiche, ma favorire l’arrivo di persone disposte a stabilirvi la propria residenza e partecipare alla vita delle comunità locali.