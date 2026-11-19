Una delegazione di quattro agenzie di wedding planning calabresi sta partecipando in questi giorni al WIM – Wedding Industry Meeting di Firenze, importante appuntamento dedicato al settore del wedding, con l’obiettivo di promuovere la Calabria come destinazione per matrimoni ed eventi internazionali. La Calabria si presenta al panorama nazionale e internazionale del wedding attraverso le competenze e l’iniziativa di quattro realtà professionali del territorio, che hanno scelto di fare squadra per raccontare le potenzialità della propria regione e affermarla tra le destinazioni italiane di riferimento per il destination wedding.

La partecipazione al WIM rappresenta un’importante occasione di incontro, confronto e networking con professionisti, operatori e protagonisti del settore, oltre che un’opportunità per far conoscere a un pubblico più ampio le peculiarità di una terra capace di offrire scenari suggestivi, dimore storiche, location esclusive, tradizioni, cultura, eccellenze enogastronomiche e paesaggi unici. Il destination wedding, fenomeno in costante crescita nel mercato turistico internazionale, rappresenta infatti una concreta opportunità di sviluppo per il territorio. Sempre più coppie scelgono l’Italia per celebrare il proprio matrimonio, ricercando luoghi autentici, esperienze esclusive e destinazioni capaci di regalare qualcosa di unico.

In questo scenario, la Calabria possiede un patrimonio straordinario, ancora tutto da valorizzare pienamente. Dalla costa ai borghi storici, dalle residenze d’epoca agli scenari naturalistici, la regione offre caratteristiche e risorse che possono renderla una meta competitiva per il turismo matrimoniale. La presenza delle quattro agenzie al WIM nasce proprio dalla volontà di promuovere questa identità, facendo rete e presentandosi come ambasciatrici di un territorio che merita. I nomi delle delegazioni calabresi sono Paola Canale, Stefania Severino, Natalia Saffioti Carla ed Elena Bitonte.