La Calabria conquista Cremona con il Torrone di Bagnara: sorprendono le versioni alla ‘nduja, al bergamotto e alla liquirizia

Si chiude con entusiasmo e grande partecipazione del pubblico il primo fine settimana della Festa del Torrone di Cremona, che vede il Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP protagonista per il quarto anno consecutivo. Un appuntamento ormai consolidato, che rappresenta un’importante occasione di incontro con le principali realtà dolciarie italiane, ma soprattutto un’opportunità per raccontare la Calabria attraverso le sue eccellenze agroalimentari. Ad aprire le attività del Consorzio è stato lo show cooking di sabato al PalaTorrone, dedicato al Torrone di Bagnara aromatizzato al Bergamotto di Reggio Calabria. Una dimostrazione seguita con grande interesse da un pubblico di appassionati e conoscitori, che ha partecipato con domande e curiosità sulle tecniche di lavorazione e sulle caratteristiche del prodotto.

La domenica è stata invece all’insegna della sperimentazione, grazie a due originali interpretazioni proposte dagli artigiani Ferdinando Careri e Carmelo Cardone: il Torrone di Bagnara alla ‘nduja e quello alla Liquirizia di Calabria DOP. Particolarmente sorprendente l’abbinamento con la ‘nduja, una provocazione gastronomica che ha saputo conquistare i presenti grazie all’equilibrio tra dolcezza e una delicata nota piccante. Altrettanto apprezzata la lavorazione con la Liquirizia di Calabria DOP, realizzata grazie alla collaborazione con l’omonimo Consorzio di Tutela e alla disponibilità del direttore Antonio Massarotto. Una preparazione che ha attirato numerosi visitatori, incuriositi dal profumo del miele d’arancio e della liquirizia e affascinati dalla trasformazione dell’impasto durante la lavorazione artigianale.

“Tornare a Cremona per il quarto anno consecutivo è sempre una grande emozione“, commenta Maurizio Gramuglia, direttore del Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP. “È straordinario vedere quanto interesse riescano a suscitare i nostri prodotti e le nostre tradizioni. La Calabria possiede un patrimonio di materie prime di eccezionale qualità, che ci permette di sperimentare nuovi abbinamenti senza perdere il legame con la nostra identità. Ancora più gratificante è vedere un pubblico attento, curioso e competente apprezzare il lavoro dei nostri artigiani”.

La partecipazione alla manifestazione cremonese conferma il ruolo del Torrone di Bagnara IGP come ambasciatore della tradizione dolciaria calabrese, capace di coniugare storia, artigianalità e innovazione. Un dolce che, attraverso i suoi profumi e sapori, continua a raccontare la bellezza e la ricchezza della Calabria ben oltre i confini regionali.