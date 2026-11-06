La Calabria al Congresso Nazionale SIMEUP di Firenze: Maria Rosa Calafiore presenta il progetto “Crescere Insieme”

C’è anche la Calabria al XX Congresso Nazionale della SIMEUP – Società Italiana di Medicina Emergenza-Urgenza Pediatrica, in corso a Firenze dal 5 al 7 novembre sul tema “Pediatria d’urgenza: evidenze che guidano, competenze che curano”. A rappresentare la regione è la dott.ssa Maria Rosa Calafiore, presidente SIMEUP Calabria e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena (Reggio Calabria). Nel corso dei lavori, Calafiore ha presentato “Crescere Insieme”, una rete che unisce associazioni, società scientifiche e, soprattutto, scuole, per arrivare alle famiglie e ai genitori. Al suo interno c’è anche “Crescere in Salute”, ideato dalla dott.ssa Maria Rosa Velletri, pediatra e consigliera SIMEUP.

Non è un’esperienza nata oggi. Da oltre sette anni la dott.ssa Calafiore e la dott.ssa Velletri, in piena sinergia, portano avanti progetti dedicati alla salute dei più piccoli insieme al mondo dell’associazionismo, in particolare con l’associazione Pandora da cui prende vita il famoso progetto “Corredino Sospeso”: dal progetto “Ci prendiamo cura di te”, con screening ecografici e incontri formativi e informativi gratuiti per le famiglie, fino alla sperimentazione di “Crescere in Salute”. “Crescere Insieme” raccoglie oggi tutto questo lavoro in un unico grande contenitore di prevenzione e formazione rivolto ai bambini e alle loro famiglie.

“È per me un onore rappresentare la Calabria da presidente regionale SIMEUP – dichiara Maria Rosa Calafiore –. Aver portato “Crescere Insieme” a un congresso di così alto livello è la testimonianza concreta che le buone prassi nate al Sud possono diventare un modello per tutto il Paese“.

Il progetto affianca alla cultura dell’emergenza-urgenza pediatrica un percorso più ampio di prevenzione e formazione: dalla visione, intesa come parte dello sviluppo globale del bambino e del suo modo di apprendere, alla corretta alimentazione e al movimento, dal sonno alla salute mentale, fino alle manovre di disostruzione delle vie aeree e al primo soccorso. Lo fa con incontri per i genitori, per i docenti, laboratori nelle classi e giornate della salute aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo anche di ridurre il ricorso improprio al Pronto Soccorso.

“La prevenzione è alla base della salute e deve partire dalle famiglie e dalle scuole – prosegue Calafiore –. Un genitore informato e un bambino che conosce i gesti giusti sono la prima forma di cura. Per questo vogliamo costruire un’alleanza vera tra scuola, famiglia e professionisti della salute. L’attenzione con cui il progetto è stato già accolto dal mondo della scuola e dai professionisti ci dice che la strada è quella giusta“.

L’ultimo appuntamento di “Crescere Insieme” si è tenuto venerdì 30 ottobre all’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi” di Reggio Calabria. È stata la conferma della grande apertura e sensibilità del mondo della scuola e di tutti i partecipanti, tra professionisti, docenti e genitori: una scuola che si apre e si confronta, e famiglie che hanno voglia e sete di confronto.