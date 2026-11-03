La Banda dell’Esercito Italiano arriva in Calabria: quattro concerti gratuiti tra musica e solidarietà | DATE e PROGRAMMA

Quattro concerti gratuiti in Calabria, tra musica, cultura e solidarietà, con protagonista una delle più importanti formazioni musicali istituzionali italiane. Dal 16 al 19 novembre 2026, la Banda dell’Esercito Italiano sarà impegnata in una tournée che attraverserà la regione, facendo tappa a Reggio Calabria, Gerace, Oppido Mamertina e Catanzaro.

Un appuntamento di rilievo artistico e istituzionale che vedrà la Banda esibirsi, per la prima volta in questa formazione, in quattro luoghi simbolo della cultura calabrese, tra teatri storici e spazi di particolare valore religioso e architettonico. L’iniziativa unirà la qualità della proposta musicale a una finalità benefica, con una raccolta fondi destinata alle attività di assistenza sociosanitaria dell’Associazione Medici Volontari (AMV).

La Banda dell’Esercito Italiano in Calabria: le date e gli orari dei quattro concerti

La tournée prenderà il via lunedì 16 novembre alle ore 20:30 a Reggio Calabria, con il concerto inaugurale sul palco del Teatro Francesco Cilea. Il giorno successivo, martedì 17 novembre alle ore 19:00, la formazione musicale si esibirà nella suggestiva cornice della Basilica Concattedrale di Gerace, con un programma adeguato al contesto religioso che ospiterà l’evento.

Il terzo appuntamento è previsto per mercoledì 18 novembre alle ore 19:00, al Teatro Comunale di Oppido Mamertina, mentre la tournée si concluderà giovedì 19 novembre alle ore 20:30, al Teatro Politeama di Catanzaro. Tutti e quattro i concerti saranno a ingresso gratuito, offrendo al pubblico la possibilità di assistere alle esibizioni della Banda dell’Esercito Italiano.

Musica e solidarietà: raccolta fondi per l’Associazione Medici Volontari

Accanto all’aspetto musicale, la tournée avrà anche una significativa finalità sociale e benefica. Durante le quattro serate sarà infatti promossa una raccolta fondi con offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’AMV – Associazione Medici Volontari, a sostegno delle sue attività di assistenza sociosanitaria.

L’iniziativa nasce dalla proposta della Reale Accademia Filarmonica di Gerace e dell’ANBIMA – Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, Interprovinciale di Reggio Calabria e Vibo Valentia, entrambe presiedute dal dottor Giacomo Maria Oliva, ed è stata ufficialmente concessa dallo Stato Maggiore dell’Esercito.

Il progetto ha raccolto la piena adesione dei sindaci dei quattro Comuni ospitanti, che figurano come primi promotori nei rispettivi territori, dando vita a un modello di sinergia e cooperazione tra istituzioni finalizzato alla valorizzazione culturale e alla solidarietà.

Una rete di istituzioni e associazioni per la tournée in Calabria

Numerose le realtà che hanno aderito alla rete organizzativa. Tra queste figurano la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la Diocesi di Locri-Gerace.

All’organizzazione collaborano inoltre l’Associazione Valle delle Saline di Oppido, l’Associazione Calabria in Armi e la Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Una collaborazione che coinvolge amministrazioni locali, istituzioni culturali, realtà associative e organismi religiosi, con l’obiettivo di unire le comunità attraverso la musica e sostenere concretamente le attività di volontariato.

La Banda dell’Esercito Italiano diretta dal maestro Filippo Cangiamila

Fondata a Roma nel 1964, la Banda dell’Esercito Italiano rappresenta una delle principali formazioni musicali istituzionali del Paese. Oltre a essere impegnata nei servizi ufficiali di rappresentanza, in particolare durante le visite dei capi di Stato, ha portato la propria attività concertistica sui palcoscenici di alcuni dei più importanti teatri italiani.

Nel corso della sua storia si è esibita al Real Teatro di San Carlo di Napoli, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro Massimo di Palermo e al Teatro Petruzzelli di Bari.

Attualmente la formazione è diretta dal Maggiore Maestro Filippo Cangiamila, alla guida della Banda Musicale dell’Esercito Italiano dal luglio 2019.

A presentare i concerti calabresi saranno gli speaker di Radio Esercito, Giovanna De Leo e Manuel Musetti. Le serate di Reggio Calabria e Catanzaro vedranno inoltre la partecipazione di Januaria in qualità di ospite.

Il ringraziamento di Giacomo Maria Oliva ai sindaci e agli organizzatori

Il presidente della Reale Accademia Filarmonica di Gerace e dell’ANBIMA Interprovinciale, Giacomo Maria Oliva, ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, rivolgendo un sentito ringraziamento ai primi cittadini dei Comuni coinvolti, Cannizzaro, Lizzi, Morizzi e Fiorita, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione della tournée.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a S.E. Mons. Cesare Di Pietro, vescovo di Locri-Gerace, per aver concesso la Basilica Concattedrale di Gerace come sede di uno dei concerti, prevedendo un programma musicale consono all’ambiente.

Oliva ha inoltre evidenziato il fondamentale contributo organizzativo del maestro Renato Trombì, 1° Luogotenente dell’Esercito originario di Gerace, il cui sostegno è stato determinante per la realizzazione dell’iniziativa.

La tournée della Banda dell’Esercito Italiano in Calabria si propone così come un’occasione di incontro tra istituzioni e cittadini, nella quale la musica diventa strumento di partecipazione, condivisione e solidarietà, con quattro appuntamenti gratuiti pensati per unire le comunità locali e sostenere concretamente chi opera nell’assistenza sociosanitaria.