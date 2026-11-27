La concorrenza del kiwi proveniente dalla Nuova Zelanda e le possibili ripercussioni sulle aziende agricole calabresi approdano a Bruxelles. Denis Nesci, eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, è il primo firmatario di un’interrogazione alla Commissione europea sulle importazioni del frutto neozelandese e sulla tutela dei produttori europei. L’iniziativa punta a fare chiarezza sulle conseguenze dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Nuova Zelanda, che dal maggio 2024 ha eliminato i dazi sull’importazione del kiwi neozelandese. L’interrogazione è stata sottoscritta anche da Procaccini, Vivaldini, Ciriani, Squarta, Razza, Gemma, Gambino, Sberna, Torselli, Berlato, Polato, Crosetto, Ventola, Mantovani, Magoni, Ciccioli, Cavedagna, Donazzan e Inselvini. “Il kiwi è una delle produzioni più importanti dell’agricoltura calabrese, soprattutto nella Piana di Gioia Tauro, dove rappresenta una fonte di reddito per numerose aziende e per l’intera filiera. Oggi dobbiamo fare i conti con un mercato europeo sottoposto a forti pressioni commerciali, che rischiano di ricadere anche sui nostri produttori. Per questo ho deciso di portare la questione direttamente all’attenzione della Commissione europea”, dichiara Nesci.

Kiwi in Calabria, oltre 43mila tonnellate di produzione: i rischi per la filiera

La coltivazione del kiwi rappresenta un comparto sempre più radicato nell’economia agricola regionale, con particolare riferimento alla Piana di Gioia Tauro. In Calabria interessa una superficie di circa 1.580 ettari, con una produzione che nel 2025 ha superato le 43mila tonnellate. Un settore che coinvolge non soltanto le aziende agricole, ma anche le attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione del prodotto. A preoccupare l’europarlamentare è soprattutto la possibile sovrapposizione tra il periodo di distribuzione dei kiwi provenienti dalla Nuova Zelanda e quello di commercializzazione della produzione europea. “Se il kiwi proveniente dalla Nuova Zelanda –spiega Nesci – viene immesso in grandi quantità nella distribuzione proprio quando deve iniziare la commercializzazione del nostro prodotto, le aziende europee rischiano di trovare meno spazio sul mercato, di accumulare giacenze e di subire pressioni sui prezzi. Per una filiera come quella calabrese, dove operano tante aziende agricole, questi squilibri possono avere conseguenze importanti”.

Le richieste alla Commissione europea e la possibile indagine di salvaguardia

Attraverso l’interrogazione, Nesci chiede alla Commissione europea di verificare l’andamento delle importazioni neozelandesi, dei prezzi all’origine e delle giacenze, nonché di acquisire i dati della grande distribuzione per accertare in quali periodi e quantità il prodotto importato e quello europeo arrivino effettivamente sugli scaffali. L’obiettivo è individuare eventuali squilibri commerciali e valutare la possibilità di ricorrere agli strumenti di tutela previsti dagli accordi europei. “Vogliamo capire – prosegue Nesci – se esista una reale sovrapposizione commerciale che penalizza i nostri produttori. E, qualora emergano elementi sufficienti, chiediamo che la Commissione valuti l’avvio di un’indagine di salvaguardia prevista dagli accordi europei. Se invece questi elementi non fossero ancora disponibili, vogliamo sapere quali dati mancano e come Bruxelles intenda acquisirli”. L’iniziativa parlamentare mira dunque a tutelare un comparto strategico per il tessuto produttivo e occupazionale calabrese. “La Calabria – conclude l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – ha costruito negli anni una filiera del kiwi importante, fatta di imprese, investimenti e lavoro. Difendere chi produce significa tutelare il reddito agricolo, l’occupazione e il futuro economico dei nostri territori. È una responsabilità che l’Europa deve assumersi e sulla quale continuerò a lavorare”.