Kit di sopravvivenza per 72 ore, il piano UE contro i cyberattacchi arriva in Italia: cosa dobbiamo tenere in casa e perché

Essere pronti ad affrontare 72 ore senza elettricità, acqua corrente o la possibilità di acquistare beni essenziali. È questo l’obiettivo delle nuove raccomandazioni dell’Unione europea sulla preparazione della popolazione alle emergenze, ufficialmente arrivate anche in Italia. Il documento, trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati, invita le famiglie a predisporre un kit di sopravvivenza per almeno tre giorni, contenente acqua potabile, alimenti a lunga conservazione, medicinali, torce, batterie e denaro contante.

La raccomandazione nasce dalla necessità di rendere i cittadini più autonomi durante le prime fasi di una crisi, quando i soccorsi potrebbero essere sotto pressione e i servizi fondamentali potrebbero subire interruzioni. Gli scenari considerati da Bruxelles comprendono blackout prolungati, terremoti, alluvioni, eventi meteorologici estremi, emergenze sanitarie, attacchi informatici e conflitti armati. Non si tratta di un obbligo di acquisto né dell’annuncio di un pericolo imminente, ma di un’iniziativa preventiva per rafforzare la capacità di risposta della popolazione.

Il piano europeo per le emergenze arriva in Italia: il documento trasmesso alla Camera

Il passaggio istituzionale è stato formalizzato dal Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio, guidato dal ministro Tommaso Foti. Con una lettera datata 5 novembre 2026, il Governo ha trasmesso alle Camere una serie di atti europei, richiamando espressamente l’attenzione sulla comunicazione della Commissione intitolata “Orientamenti sulla preparazione della popolazione nell’ambito della strategia dell’UE per l’Unione della preparazione”.

Il documento, identificato con il codice C(2026) 8250 final, è stato assegnato alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, come risulta dagli atti parlamentari della seduta del 6 novembre. Le nuove indicazioni sono state presentate pubblicamente il 3 novembre dalla commissaria europea per l’Uguaglianza, la Preparazione e la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, durante il Forum europeo della protezione civile.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore sviluppo della Strategia europea per l’Unione della preparazione, presentata nel marzo 2025. Bruxelles punta a rafforzare la resilienza delle comunità attraverso campagne informative, educazione alla gestione delle emergenze nelle scuole, comunicazione dei rischi e misure dedicate alle persone più vulnerabili. Uno degli obiettivi principali è consentire alla popolazione di raggiungere almeno 72 ore di autosufficienza in caso di crisi.

Kit di sopravvivenza UE per 72 ore: cosa deve contenere e quali scorte preparare

Ma cosa bisogna avere concretamente in casa per affrontare tre giorni di emergenza? Le indicazioni europee invitano a predisporre una scorta domestica di beni essenziali, facilmente accessibile e adeguata al numero di componenti della famiglia. La preparazione deve tenere conto dell’eventualità che vengano meno contemporaneamente elettricità, acqua potabile, collegamenti telefonici e possibilità di fare acquisti.

La prima necessità è rappresentata dall’acqua potabile, indispensabile per bere, preparare gli alimenti e garantire un livello minimo di igiene personale. A questa devono aggiungersi alimenti a lunga conservazione, preferibilmente consumabili senza cottura e senza bisogno di essere mantenuti in frigorifero, come conserve, frutta secca e altri prodotti confezionati.

Un’altra componente fondamentale riguarda i medicinali di uso indispensabile e il materiale di primo soccorso. Occorre inoltre disporre di torce elettriche, batterie di ricambio, coperte e strumenti per affrontare eventuali condizioni di freddo o caldo estremo. Per mantenere le comunicazioni e ricevere informazioni durante un’interruzione dell’energia elettrica, risultano particolarmente utili una radio alimentata a batterie o a manovella e uno o più power bank carichi per i telefoni cellulari.

Tra gli elementi consigliati figura anche il denaro contante, preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete. La ragione è legata alla possibilità che un blackout o un attacco informatico rendano temporaneamente inutilizzabili bancomat, sportelli automatici e sistemi di pagamento elettronico. Completano la dotazione i prodotti per l’igiene personale, il materiale necessario alla gestione dei rifiuti e gli articoli specifici per le esigenze dei diversi componenti della famiglia.

Particolare attenzione deve essere riservata a bambini, anziani, persone con disabilità, cittadini che assumono farmaci regolarmente e animali domestici. Le scorte, infatti, non possono essere identiche per tutti, ma devono rispondere alle necessità effettive di ciascun nucleo familiare.

Non solo scorte in casa: perché preparare anche uno zaino per l’evacuazione

Le indicazioni europee distinguono due situazioni differenti. La prima riguarda la possibilità di rimanere nella propria abitazione per almeno 72 ore, utilizzando le scorte disponibili mentre si attende il ripristino dei servizi. La seconda è quella in cui un’emergenza renda necessario abbandonare rapidamente la casa, per esempio in seguito a un’alluvione, a un incendio o a un altro evento pericoloso.

Per questa eventualità viene suggerita la preparazione di uno zaino di emergenza per l’evacuazione, facilmente trasportabile e contenente gli oggetti indispensabili. Tra questi figurano documenti d’identità, contanti, medicinali necessari, una piccola riserva d’acqua e altri beni essenziali. L’obiettivo è evitare di dover cercare tutto il necessario nel momento in cui occorre lasciare l’abitazione con urgenza.

Il kit domestico e lo zaino per l’evacuazione hanno quindi funzioni diverse, ma complementari: il primo serve a garantire una temporanea autonomia in casa, mentre il secondo permette di affrontare uno spostamento improvviso.

Perché l’Unione europea chiede di prepararsi a 72 ore senza servizi essenziali

La scelta delle 72 ore, equivalenti a tre giorni, non è casuale. Secondo l’impostazione della Commissione europea, la fase iniziale di una grave emergenza può essere particolarmente delicata perché le autorità devono contemporaneamente valutare i danni, organizzare gli interventi e garantire assistenza alle persone più esposte.

In presenza di un terremoto, di un’alluvione o di un’interruzione estesa della rete elettrica, potrebbero verificarsi difficoltà nella distribuzione dell’acqua, nelle comunicazioni, nei trasporti e nell’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Anche un attacco informatico contro infrastrutture o servizi strategici potrebbe determinare conseguenze concrete sulla vita quotidiana, rendendo temporaneamente impossibile effettuare pagamenti o accedere a determinati servizi.

Per Bruxelles, garantire un’autonomia minima alle famiglie significa ridurre la vulnerabilità della popolazione e alleggerire la pressione sui soccorsi nelle prime ore di una crisi. Questo non significa sostituire gli interventi della Protezione civile o delle altre autorità competenti, ma affiancarli attraverso una maggiore preparazione individuale.

Quanta acqua serve per sopravvivere 72 ore? L’esempio dei Paesi Bassi

Uno degli interrogativi più importanti riguarda la quantità di acqua necessaria per affrontare tre giorni senza approvvigionamenti regolari. Le linee guida europee non fissano una quantità identica e obbligatoria per tutti i cittadini, ma alcuni governi nazionali hanno già adottato raccomandazioni precise.

Nei Paesi Bassi, nell’ambito della campagna governativa “Denk Vooruit”, viene consigliato di conservare almeno tre litri di acqua per persona al giorno. Seguendo questo criterio, per affrontare le prime 72 ore occorrerebbero 9 litri d’acqua per una persona, 18 litri per due persone e 36 litri per una famiglia composta da quattro persone.

L’acqua deve essere sufficiente per bere, preparare gli alimenti e soddisfare alcune necessità igieniche essenziali. Per quanto riguarda il cibo, le autorità olandesi indicano prodotti facilmente conservabili, come frutta secca, verdure in scatola e frutta disidratata. È inoltre consigliabile controllare le scorte ogni sei mesi, verificando le date di scadenza, le condizioni di conservazione e l’efficienza degli strumenti presenti nel kit.

Questi quantitativi costituiscono un esempio concreto di pianificazione adottato nei Paesi Bassi e non rappresentano un nuovo obbligo stabilito dall’Unione europea per le famiglie italiane.

Il kit di emergenza sarà obbligatorio in Italia? Cosa cambia per i cittadini

Un aspetto fondamentale delle nuove indicazioni riguarda il loro valore giuridico. Gli orientamenti europei non sono vincolanti e la trasmissione del documento alla Camera non comporta automaticamente l’introduzione di obblighi per i cittadini italiani. Non è quindi previsto, sulla base di queste linee guida, alcun acquisto imposto per legge di un kit di sopravvivenza.

La Commissione europea incoraggia invece gli Stati membri a sviluppare iniziative di informazione e preparazione adeguate alle caratteristiche dei rispettivi territori. L’obiettivo è diffondere comportamenti utili prima che si verifichi un’emergenza, promuovendo la conoscenza dei rischi e la capacità di proteggere sé stessi e gli altri.

Il messaggio che arriva da Bruxelles è dunque quello di prepararsi senza creare allarmismo. Avere a disposizione acqua, alimenti, medicinali e strumenti essenziali per tre giorni può rivelarsi utile in molte situazioni differenti, dalle calamità naturali ai blackout. Il principio alla base del piano europeo è semplice: essere pronti a gestire le prime 72 ore di una crisi, senza dipendere immediatamente dal normale funzionamento dei servizi essenziali.