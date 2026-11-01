Kimi Antonelli scrive la storia della F1: un italiano torna campione 73 anni dopo Ascari. Ed è il più giovane di sempre

La storia della Formula 1 è stata riscritta con una penna tricolore. Andrea Kimi Antonelli è Campione del Mondo di Formula 1 2026. A soli 20 anni, il fenomeno bolognese della Mercedes realizza un’impresa straordinaria e restituisce all’Italia un titolo che mancava da ben 73 anni. L’ultimo pilota italiano capace di conquistare il Mondiale era stato Alberto Ascari nel 1953. Da allora generazioni di appassionati avevano atteso un nuovo trionfo azzurro nella massima categoria dell’automobilismo. L’attesa è finalmente terminata sul circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico, dove Antonelli ha conquistato matematicamente il campionato grazie a un terzo posto che vale molto più di una vittoria.

Kimi Antonelli Campione del Mondo di Formula 1: il trionfo storico in Messico

Il Gran Premio del Messico 2026, quintultimo appuntamento della stagione, ha consegnato definitivamente il titolo iridato ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes si presentava all’appuntamento con il suo secondo match point mondiale, dopo aver sfiorato la certezza matematica già nel precedente GP degli Stati Uniti ad Austin. Questa volta gli bastava concludere la corsa in nona posizione per chiudere ogni discorso, indipendentemente dai risultati degli inseguitori. Il bolognese ha fatto molto di più, conquistando uno splendido terzo posto alle spalle di due grandi protagonisti della Formula 1 moderna.

A vincere la gara messicana è stato Max Verstappen, davanti a Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari. Sul terzo gradino del podio è salito Antonelli, protagonista di una giornata destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Un podio dal fortissimo significato simbolico: davanti al nuovo campione del mondo due piloti che hanno segnato un’epoca della Formula 1, alle sue spalle un’intera generazione di avversari che dovrà fare i conti con il talento italiano. Un autentico passaggio di consegne tra i grandi protagonisti del passato recente e il nuovo volto della Formula 1.

Antonelli batte Vettel: è il più giovane campione del mondo nella storia della F1

Il titolo conquistato in Messico porta con sé anche un record destinato a entrare negli annali. Kimi Antonelli diventa il più giovane campione del mondo della storia della Formula 1, conquistando il suo primo Mondiale all’età di appena 20 anni e 68 giorni. Un primato che fino a oggi apparteneva a Sebastian Vettel, capace di conquistare il titolo nel 2010 con la Red Bull a 23 anni e 134 giorni.

Il pilota italiano abbassa quindi il precedente record di oltre tre anni, firmando una delle imprese più precoci nella storia del motorsport. Nato a Bologna il 25 agosto 2006, Antonelli raggiunge il vertice della Formula 1 nella sua seconda stagione da pilota titolare della Mercedes, completando un’ascesa impressionante che lo ha portato in pochissimo tempo a confrontarsi e vincere contro alcuni dei nomi più prestigiosi dell’automobilismo mondiale.

Una stagione da record: pole position, vittorie e Grand Chelem

Il Mondiale di Formula 1 2026 rappresenta il coronamento di una stagione eccezionale per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano non si è limitato a conquistare il titolo, ma ha progressivamente riscritto numerosi primati di precocità, dimostrando una competitività impressionante al volante della Mercedes.

Nel corso del campionato Antonelli è diventato il pilota più giovane della storia a conquistare una pole position, a raggiungere la vetta della classifica mondiale e a realizzare un Grand Chelem, vale a dire una prestazione perfetta caratterizzata da pole position, vittoria, giro veloce e comando della gara dal primo all’ultimo giro.

Una serie di risultati che testimonia la straordinaria crescita del pilota bolognese e la sua capacità di trasformare il talento in prestazioni concrete. La vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti aveva rappresentato un passaggio decisivo nella corsa al titolo, consentendogli di arrivare in Messico con un margine praticamente inattaccabile nei confronti degli ultimi rivali ancora matematicamente in corsa, George Russell e Lewis Hamilton.

Da Alberto Ascari a Kimi Antonelli: l’Italia torna campione dopo 73 anni

Per comprendere la portata del risultato raggiunto da Antonelli bisogna tornare al 1953, quando Alberto Ascari conquistò il suo secondo titolo mondiale consecutivo al volante della Ferrari. Da quel momento nessun pilota italiano era più riuscito a salire sul tetto del mondo nella categoria regina dell’automobilismo.

Nel corso di questi 73 anni la Formula 1 è profondamente cambiata, attraversando epoche dominate da grandi campioni, rivoluzioni tecnologiche e sfide sportive memorabili. L’Italia è rimasta una delle grandi protagoniste del motorsport internazionale, soprattutto attraverso la storia della Ferrari, ma il titolo piloti aveva continuato a sfuggire ai rappresentanti del nostro Paese.

Adesso è un ragazzo di Bologna, nato oltre mezzo secolo dopo l’ultimo trionfo di Ascari, a interrompere questo lunghissimo digiuno. Kimi Antonelli riporta il tricolore sul gradino più alto del Mondiale piloti di Formula 1, diventando il terzo italiano a riuscirci dopo Giuseppe Farina e Alberto Ascari.

Il futuro della Formula 1 parla italiano: in Messico nasce una nuova era

Il podio del Gran Premio del Messico resterà una delle immagini simbolo della stagione 2026. Verstappen vincitore, Hamilton secondo e Antonelli terzo: tre protagonisti appartenenti a generazioni differenti, riuniti sullo stesso podio nel giorno della consacrazione mondiale del giovanissimo italiano.

Per Antonelli il terzo posto rappresenta il risultato più importante della carriera, perché gli consegna la certezza matematica del titolo con quattro Gran Premi ancora da disputare. Una conquista costruita attraverso le vittorie, la continuità di rendimento e una stagione nella quale il pilota della Mercedes ha saputo imporsi ai massimi livelli.

L’Italia torna Campione del Mondo di Formula 1 dopo 73 anni. Il record di Sebastian Vettel è stato battuto, il lunghissimo digiuno azzurro è terminato e un nuovo nome entra definitivamente nella leggenda dell’automobilismo. Quel nome è Andrea Kimi Antonelli, il ragazzo di Bologna che a vent’anni ha conquistato il mondo dei motori.