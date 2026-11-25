Una serie di forti esplosioni ha scosso Kiev, capitale dell’Ucraina, interessata da un nuovo attacco missilistico russo. A riferire dell’offensiva è stato il sindaco Vitali Klitschko, che ha segnalato l’impiego di missili balistici. Secondo fonti di monitoraggio ucraine, dalla regione russa di Bryansk sarebbero stati lanciati verso la capitale tra quattro e otto missili S-400. Tra gli obiettivi raggiunti dall’attacco, secondo le informazioni riportate, figurerebbe la centrale termoelettrica numero 4 di Kiev.

Attacco russo a Kiev, segnalati danni a un centro commerciale

L’offensiva avrebbe interessato anche il distretto di Desnyansky, dove sono stati segnalati danni a una struttura commerciale. “Nel distretto di Desnyansky c’è stato anche un attacco che ha colpito un centro commerciale”, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Secondo altre ricostruzioni, tuttavia, il centro commerciale “Prospekt” non sarebbe stato colpito direttamente, ma potrebbe aver riportato danni a causa dell’onda d’urto e dei detriti provocati dagli attacchi. Restano dunque da chiarire le dinamiche dell’accaduto e l’entità dei danni alle strutture interessate dall’offensiva.