Kartodromo Messina: grande attesa per il gran finale del Campionato Sprint Interprovinciale | FOTO

Si chiude al Kartodromo di Messina il Campionato Sprint Interprovinciale 2026, in collaborazione con il circuito Vincenza Ispica. Grande appuntamento con l’atto conclusivo al Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, in programma domani (sabato 7 novembre), nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Sarà corsa alla vittoria, tra staccate e sorpassi, fino alla bandiera a scacchi, per la conquista dei punti decisivi all’assegnazione dei titoli nelle tre categorie.

Il format, che prevede Gara1 e Gara2 Sprint, fa registrare il pieno di partecipanti, con 49 piloti pronti a sfidarsi in pista, separati in due distinte batterie, una per F1 e F2 e l’altra riservata unicamente alla F3 (Esordienti). Il ritrovo è fissato alle ore 14.30, per il tradizionale briefing e il sorteggio dei kart. I motori si accenderanno per le qualifiche di 8’, che serviranno a determinare la griglia di partenza di ciascuna gara da 36 giri (più una sosta obbligatoria per cambio kart). La pit, da regolamento, resterà aperta 10’ a scattare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi con il supporto delle riprese video. Al termine, tra coppe e targhe, saranno premiati sul podio i vincitori del Campionato Sprint Interprovinciale 2026, i primi tre classificati delle gare F1, F2 e F3, con riconoscimenti per “best lap” e pole position.

Per il Campionato Sprint Interprovinciale, alla luce delle tre prove sin qui effettuate, una a Messina e due a Ispica, Riccardo Irrera occupa la vetta della F1 con 5833 punti, precedendo Antonio Minutoli (5292) e Fabrizio Anello (5251), poi Massimiliano D’Angelo (4959), Federico Miduri (4793) e Sara La Fauci (4709). Andrea Brusca leader nella F2 con 6084 punti, con Aurora Costa (4960) e Simone Bongiorno (4876) più staccati. Gaetano Vecchio primo nella F3 con 5502 punti, su Antonino Cucuzza (4834) e Grandante (3959), tallonato da Simone Ragusa (3792).

La manifestazione è valida anche come settimo e penultimo appuntamento stagionale del Campionato Sprint SWS 2026, che tiene conto dei punti ottenuti esclusivamente sul circuito di Messina. Tramite il sistema SWS, i punti assegnati domani, utili per la classifica generale, verranno calcolati al 110%. Dopo le sei prove (dodici gare complessive) già andate in scena, Pietro Grima è saldamente al comando (11545), vicinissimo al traguardo, con Riccardo Irrera (10276) alle sue spalle, poi Massimiliano D’Angelo (9816), Sara La Fauci (9628), Federico Miduri (9278), Vincenzo Pino (8530), Riccardo Bartolotta (6453), Antonio Minutoli (6374), Davide Campione (4700), Alessandro Maggio (4632). In F2 guida Simone Bongiorno a quota 11473 punti, con Cristian De Salvo (10787) a ridosso. Seguono nell’ordine Alessio Smeriglio (9908), Federico Scimone (9480), Samuel Cerrito (9042), Andrea Brusca (8867), Aurora Costa (8051), Giuseppe Scardina (7083), Antonio Fichera (6708) e Antonio Napoli (6055). In F3 Gaetano Vecchio in testa con 11207 punti, davanti a Alessandro Cucinotta (11115) e Vittorio Strano (9988), poi Antonino Cucuzza (9367), Matteo Messina (9244), Andrea Cardile (9148), Alessio Ryolo (6137), Samuele Lanza (5800), Raul Grasso (5273), Lorenzo Mindella (5072).