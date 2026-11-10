Kartodromo di Messina, spettacolo e verdetti nel Campionato Sprint Interprovinciale: Irrera, Brusca e Vecchio campioni

Una giornata di grande spettacolo, sorpassi, rimonte e verdetti decisivi al Kartodromo di Messina, dove si è concluso il Campionato Sprint Interprovinciale 2026. La quarta e ultima prova stagionale, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo in collaborazione con il circuito Vincenza Ispica, ha assegnato i titoli delle tre categorie dopo un percorso articolato in quattro appuntamenti tra Messina e Ispica. A conquistare il titolo interprovinciale sono stati Riccardo Irrera nella F1, Andrea Brusca nella F2 e Gaetano Vecchio nella F3, protagonisti di una stagione caratterizzata da un rendimento che ha consentito loro di prevalere nella classifica generale. Ma le emozioni non sono mancate neppure nelle singole gare dell’ultimo appuntamento, con Massimiliano D’Angelo capace di imporsi due volte nella F1, Antonino Cucuzza e Alessandro Cucinotta vincitori delle due prove F3 e Simone Bongiorno e Laura Sanò protagonisti dei successi nella F2. La giornata ha inoltre regalato un altro verdetto importante nel Campionato Sprint interno, giunto alla settima e penultima prova: Pietro Grima ha conquistato matematicamente il titolo F1 con una gara d’anticipo, entrando per la quinta volta nell’albo d’oro della competizione messinese.

Campionato Sprint Interprovinciale, Irrera conquista la F1 davanti a Minutoli e D’Angelo

Il titolo più atteso della giornata è quello della categoria F1, conquistato da Riccardo Irrera con 7.625 punti al termine delle quattro prove del Campionato Sprint Interprovinciale. Un successo costruito attraverso la continuità dei risultati, che ha consentito al pilota di precedere Antonio Minutoli, secondo nella classifica generale con 7.126 punti, e Massimiliano D’Angelo, terzo a quota 7.001. Il verdetto è arrivato al termine di una giornata particolarmente combattuta, nella quale D’Angelo ha dominato le due gare in programma, riuscendo a conquistare una doppietta di prestigio. Irrera, tuttavia, ha gestito il proprio vantaggio in classifica, chiudendo secondo nella prima prova e sesto nella seconda, risultati sufficienti per assicurarsi il titolo. Una conclusione che ha premiato la regolarità mostrata nel corso dell’intera stagione, in una categoria caratterizzata da confronti serrati e distacchi spesso contenuti. Per D’Angelo è arrivata la soddisfazione di chiudere l’ultimo appuntamento con due vittorie, mentre Minutoli ha confermato la propria competitività, conquistando anche i migliori giri in entrambe le gare F1.

F1, Gara1: D’Angelo vince in volata su Irrera per appena 85 millesimi

La prima gara delle categorie F1 e F2, con 18 piloti complessivamente impegnati, si è aperta con le qualifiche dominate da Pietro Grima, autore della pole position in 37.643, davanti a Massimiliano D’Angelo. Terzo tempo assoluto per Cristian De Salvo, protagonista di un’ottima prestazione nella categoria F2. Alla partenza Grima è riuscito a mantenere il comando davanti a D’Angelo e Federico Miduri, mentre Vincenzo Pino ha iniziato la propria rimonta fino alla terza posizione. Nella F2 Simone Bongiorno ha superato De Salvo, portandosi davanti agli avversari di categoria. Con il passare dei giri, però, D’Angelo ha impresso un’accelerazione decisiva alla propria gara, conquistando la testa della corsa e lasciando agli inseguitori il compito di recuperare terreno. Alle sue spalle si sono alternati Pino, Antonio Minutoli, Grima e Irrera, in una fase caratterizzata da continui cambiamenti nelle posizioni di vertice.

Dopo il pit stop la competizione è diventata ancora più incerta. D’Angelo ha dovuto contenere la rimonta di Minutoli e Daniel Schepis, entrambi particolarmente competitivi, mentre Pino e Grima sono rimasti coinvolti nella lotta per le posizioni di vertice. Schepis è riuscito a conquistare momentaneamente la seconda piazza, prima che Irrera completasse la propria rimonta diventando il principale avversario del battistrada. Gli ultimi giri hanno offerto un confronto serratissimo, risolto soltanto sotto la bandiera a scacchi. A vincere è stato Massimiliano D’Angelo, davanti a Riccardo Irrera per appena 0.085 secondi. Terzo Daniel Schepis, staccato di 0.390 secondi, seguito da Antonio Minutoli, autore del miglior giro in 37.696, e Pietro Grima. Alle loro spalle hanno concluso Federico Miduri, Vincenzo Pino, Giovanni Rizzo e Davide Campione. Nella categoria F2 il successo è andato a Simone Bongiorno, capace di precedere Cristian De Salvo, che ha recuperato la seconda posizione ai danni di Alessio Smeriglio. A seguire Andrea Brusca, Aurora Costa, Laura Sanò, Samuel Cerrito, Federico Scimone e Francesco Capasso.

F1, Gara2: D’Angelo completa la doppietta, Grima festeggia il quinto titolo

La seconda gara ha confermato l’ottimo momento di Massimiliano D’Angelo, ancora una volta protagonista fin dalle qualifiche. Il pilota ha conquistato la pole position con il tempo di 37.857, precedendo Federico Miduri di appena nove millesimi. Simone Bongiorno ha invece ottenuto il miglior riferimento tra i partecipanti alla F2. Allo spegnimento dei semafori la battaglia si è accesa immediatamente tra D’Angelo, Miduri e Grima, con Miduri capace di avere la meglio e portarsi al comando. Nella F2 Laura Sanò ha sorpreso gli avversari, inserendosi nella lotta per le prime posizioni. A metà gara la classifica vedeva Miduri davanti a D’Angelo, Grima, Minutoli e Pino, mentre nella F2 erano Sanò, Bongiorno e De Salvo a occupare le prime tre posizioni. La svolta è arrivata al ventinovesimo giro, quando D’Angelo è riuscito a riprendersi la testa della corsa, costringendo Miduri all’inseguimento e lasciando Minutoli in terza posizione.

Il finale ha premiato nuovamente Massimiliano D’Angelo, che ha tagliato per primo il traguardo completando una prestigiosa doppietta nell’ultima giornata interprovinciale. Federico Miduri ha concluso secondo, con un distacco di 1.158 secondi, mentre Antonio Minutoli ha conquistato il terzo posto e firmato ancora una volta il miglior giro, questa volta in 37.681. Dal quarto posto in poi hanno chiuso Vincenzo Pino, Pietro Grima, Riccardo Irrera, Daniel Schepis, Giovanni Rizzo e Davide Campione. Il termine della prova ha dato il via ai festeggiamenti per due protagonisti: Irrera, laureatosi campione interprovinciale F1, e Grima, che ha conquistato matematicamente il Campionato Sprint interno con una gara d’anticipo, raggiungendo il quinto titolo personale nella competizione del Kartodromo di Messina. Nella F2 è stata invece Laura Sanò a imporsi, precedendo sul podio Simone Bongiorno e Cristian De Salvo. Quarta Aurora Costa, seguita da Andrea Brusca, Federico Scimone, Samuel Cerrito, Francesco Capasso e Alessio Smeriglio.

F3, Gara1: spettacolare rimonta di Cucuzza, da settimo a primo

La categoria F3, che ha visto la partecipazione di 20 piloti, ha regalato una prima gara ricca di emozioni e continui cambiamenti nelle posizioni di vertice. Nelle qualifiche Matteo Messina ha conquistato la pole position con il tempo di 38.257, davanti a Vittorio Strano. I due hanno preso immediatamente il largo alla partenza, mentre alle loro spalle Gaetano Vecchio, Antonino Cucuzza, Alessandro Cucinotta e Lorenzo Florio hanno cercato di mantenere il contatto con i battistrada. Nel corso della prova Messina ha continuato a dettare il ritmo, mentre Cucuzza e Cucinotta hanno progressivamente aumentato la pressione. Strano, invece, ha perso terreno rispetto alle prime posizioni. Al diciottesimo giro si è verificato un nuovo cambiamento, con Andrea Cardile momentaneamente al comando davanti a Messina e Cucinotta. La situazione è stata però completamente rivoluzionata dopo la sosta ai box, quando Cucuzza ha aumentato il proprio ritmo fino a completare una rimonta straordinaria.

Partito dalla settima posizione, Antonino Cucuzza è riuscito a conquistare la vittoria, coronando la propria prestazione anche con il miglior giro della gara in 38.069. Matteo Messina ha chiuso secondo, a soli 0.262 secondi dal vincitore, mentre Gaetano Vecchio ha conquistato il terzo gradino del podio con un distacco di 1.363 secondi. Quarta posizione per Simone Ragusa, seguito da Alessandro Cucinotta, Lorenzo Florio, Vittorio Strano e Andrea Cardile. A completare l’ordine d’arrivo sono stati Chinigò, A. Ryolo, Grasso, Todaro, M. Chillemi, Nocita, Passari, G. Chillemi, Amendolia, Scalia, S. Ryolo e Borrelli. Una prima prova che ha confermato l’equilibrio della categoria e la capacità dei piloti di cambiare radicalmente gli esiti della gara attraverso il ritmo, la gestione delle soste e i sorpassi.

F3, Gara2: Alessandro Cucinotta supera Ragusa e conquista la vittoria

Anche la seconda gara F3 ha offerto un confronto particolarmente acceso. A partire davanti a tutti è stato Gaetano Vecchio, con il riferimento di 38.257, capace inizialmente di mantenere il comando davanti a Simone Ragusa, Antonino Cucuzza e Alessandro Cucinotta. L’ordine delle posizioni è però cambiato rapidamente, con Ragusa che all’undicesimo giro è riuscito a portarsi in testa alla corsa. Alle sue spalle si sono inseriti Cucinotta e Matteo Messina, mentre Cucuzza è scivolato fino alla settima posizione. Nella fase successiva Vecchio ha recuperato la terza piazza, dando vita insieme a Ragusa e Cucinotta a una lotta particolarmente intensa per il successo. Il momento decisivo è arrivato quando Cucinotta è riuscito a superare Ragusa, sfruttando l’occasione per conquistare la posizione di comando e mantenerla fino alla conclusione.

Il successo è andato così ad Alessandro Cucinotta, che ha preceduto Simone Ragusa di 1.694 secondi, mentre Gaetano Vecchio ha completato il podio. Quarto Lorenzo Florio, autore del miglior giro in 38.049, seguito da Antonino Cucuzza, Vittorio Strano e Andrea Cardile. A seguire hanno concluso A. Ryolo, Grasso, Nocita, Amendolia, M. Chillemi, Matteo Messina, Chinigò, Todaro, Passari, G. Chillemi, Scalia, Borrelli e S. Ryolo. La doppia prova F3 ha quindi premiato due vincitori differenti, Cucuzza e Cucinotta, ma ha consentito soprattutto a Vecchio di consolidare il proprio primato nella classifica interprovinciale. I due terzi posti conquistati nell’ultimo appuntamento sono stati infatti sufficienti per completare il percorso verso il titolo stagionale.

Campionato Sprint Interprovinciale 2026, tutti i campioni e le classifiche finali

Al termine delle quattro prove stagionali disputate tra Messina e Ispica, la classifica definitiva del Campionato Sprint Interprovinciale 2026 ha premiato i piloti capaci di ottenere i migliori risultati complessivi. Nella categoria F1 il titolo è andato a Riccardo Irrera, che ha totalizzato 7.625 punti, precedendo Antonio Minutoli e Massimiliano D’Angelo. Nella F2 a festeggiare è stato Andrea Brusca, primo con 7.834 punti, davanti a Simone Bongiorno e Aurora Costa. Nella F3 il titolo è stato conquistato da Gaetano Vecchio, capace di chiudere a quota 7.378 punti e precedere Antonino Cucuzza e Simone Ragusa. Tre classifiche che raccontano l’andamento di un campionato caratterizzato da confronti combattuti e da risultati distribuiti tra diversi protagonisti, con i verdetti arrivati al termine dell’ultima giornata.

Questi i primi tre classificati delle categorie del Campionato Sprint Interprovinciale:

F1: Riccardo Irrera campione con 7.625 punti; secondo Antonio Minutoli con 7.126; terzo Massimiliano D’Angelo con 7.001.

Riccardo Irrera campione con 7.625 punti; secondo Antonio Minutoli con 7.126; terzo Massimiliano D’Angelo con 7.001. F2: Andrea Brusca campione con 7.834 punti; secondo Simone Bongiorno con 6.876; terza Aurora Costa con 6.710.

Andrea Brusca campione con 7.834 punti; secondo Simone Bongiorno con 6.876; terza Aurora Costa con 6.710. F3: Gaetano Vecchio campione con 7.378 punti; secondo Antonino Cucuzza con 6.709; terzo Simone Ragusa con 5.667.

La giornata si è conclusa con le premiazioni dei primi tre classificati delle due gare Sprint, dei protagonisti delle pole position e dei migliori giri, oltre che dei vincitori del Campionato Sprint Interprovinciale. Un momento di festa che ha riunito i piloti protagonisti dell’ultima prova e ha celebrato i risultati ottenuti nel corso dell’intera stagione, a conferma del lavoro organizzativo portato avanti dal Karting Club Messina e della collaborazione con il circuito Vincenza Ispica.

Campionato Sprint interno, Pietro Grima è già campione F1: ultimo appuntamento il 5 dicembre

Nonostante la conclusione del Campionato Sprint Interprovinciale, la stagione agonistica del Kartodromo di Messina non è ancora terminata. Resta infatti da disputare l’ottava e ultima prova del Campionato Sprint interno, in programma il 5 dicembre, competizione che tiene conto esclusivamente dei punti conquistati sul circuito messinese. Nella categoria F1, tuttavia, il titolo è già stato assegnato matematicamente a Pietro Grima, protagonista di una stagione che gli ha consentito di raggiungere quota 11.673 punti. Un vantaggio ormai irrecuperabile per Massimiliano D’Angelo, secondo con 10.955, e Riccardo Irrera, terzo con 10.822. Per Grima si tratta del quinto successo nell’albo d’oro del Campionato Sprint al Kartodromo di Messina, un risultato che conferma il rendimento mostrato durante l’intera stagione e gli consente di affrontare l’ultimo appuntamento senza più la pressione della classifica.

Restano invece aperte le sfide nelle altre categorie. In F2 Simone Bongiorno guida la classifica con 11.971 punti, davanti a Cristian De Salvo, che insegue a quota 11.553. Nella F3 il confronto per il titolo vede Gaetano Vecchio al comando con 11.733 punti, seguito da Alessandro Cucinotta con 11.595. Distacchi che mantengono vivo l’interesse in vista dell’ultima prova stagionale, quando saranno assegnati anche i titoli ancora in palio. Il prossimo 5 dicembre il Kartodromo di Messina tornerà dunque a ospitare una giornata decisiva, con l’attenzione concentrata soprattutto sulle categorie F2 e F3, mentre nella F1 Pietro Grima potrà festeggiare il titolo già conquistato. Si chiude così il Campionato Sprint Interprovinciale 2026, ma lo spettacolo del karting messinese proseguirà ancora con l’ultimo appuntamento del calendario interno.