Quattro ore di gara, strategie ai box, sorpassi e una lotta per il titolo regionale ancora aperta nelle tre categorie. Il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026 entra nella sua fase decisiva con l’attesa 4H Endurance, in programma sabato 21 novembre al Kartodromo di Messina. Si tratta del penultimo appuntamento stagionale riservato alla specialità a squadre, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, insieme al suo staff. Una competizione che metterà alla prova la velocità dei piloti, la resistenza e la capacità dei team di gestire cambi kart, soste e strategie nell’arco delle quattro ore, con punti importanti in palio per le classifiche F1, F2 e F3. Dopo cinque prove già disputate sulle sette complessivamente previste, le squadre si preparano a una sfida che potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa al titolo, prima dell’ultimo appuntamento in calendario il 19 dicembre.

4H Endurance a Messina: programma, qualifiche e regolamento della gara

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per sabato 21 novembre alle ore 14:30 sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si svolgeranno le qualifiche della durata di 10 minuti, che determineranno la griglia di partenza della 4H Endurance. Le squadre rientreranno quindi ai box per un nuovo sorteggio dei mezzi, prima dell’accensione dei motori e dell’inizio della competizione. Il regolamento prevede la chiusura della pit lane nei primi cinque minuti e negli ultimi cinque minuti di gara. A ogni sosta sarà obbligatorio effettuare il cambio del kart, mentre il cambio del pilota resterà facoltativo, lasciando ai team la possibilità di scegliere la strategia più adatta all’andamento della corsa.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla gestione degli stint, ovvero i periodi trascorsi consecutivamente in pista dallo stesso pilota. La durata massima di ciascuno stint sarà di 25 minuti, mentre il tempo complessivo consentito a ogni pilota sarà di 130 minuti per le squadre composte da due concorrenti e di 100 minuti per quelle formate da tre piloti. A supporto della direzione gara sarà utilizzato anche il VAR attraverso le riprese video, che consentirà di valutare le diverse fasi della competizione, anche sulla base delle segnalazioni dei giudici, e di decidere eventuali penalità. Un insieme di regole che renderà determinanti non soltanto le prestazioni in pista, ma anche la precisione delle operazioni ai box e la capacità di rispettare i tempi previsti.

La classifica F1: Gattopardo davanti a Kairos Team

La corsa al titolo nella categoria F1 vede attualmente al comando il team Gattopardo con 4693 punti, seguito da Kairos Team a quota 4420. Più staccato Kairos One, terzo con 3636 punti, davanti a Trinacria RT con 3510, Leopard con 3429 e STP Racing con 3110. La classifica tiene conto delle cinque prove già disputate sulle sette in programma, con il regolamento che prevede una gara di scarto. La 4H Endurance rappresenterà quindi un passaggio particolarmente importante per le squadre ancora impegnate nella lotta per le posizioni di vertice, anche alla luce del punteggio previsto per questa tipologia di competizione. Nella precedente gara stagionale sulla distanza delle quattro ore, disputata lo scorso 11 aprile, a conquistare la vittoria era stato il team Pista del Sole D&S, che aveva avuto la meglio sugli avversari al termine della prova.

F2 e F3: MRT Fire e MRT Moon guidano la corsa al titolo

Anche nelle altre due categorie la situazione resta aperta in vista degli ultimi appuntamenti. In F2 la leadership appartiene a MRT Fire, primo con 4864 punti, davanti a Meta Racing One, che insegue a quota 4646. Al terzo posto si trova Meta Racing con 3665 punti, seguito da Kairos Ladies con 3549. Una classifica che vede le prime due formazioni separate da 218 punti e che rende particolarmente importante il risultato della gara messinese. Nella categoria F3, invece, è MRT Moon a comandare con 4976 punti, precedendo MRT Ice con 4773 e AMR Pulse con 4532. Alle loro spalle figurano AMR Phantom, a quota 2658, e STP Rookie con 2530 punti. La sfida tra le formazioni di testa si annuncia dunque particolarmente interessante, con le strategie di gara che potrebbero risultare decisive per gli equilibri delle classifiche.

Premiazioni e punteggi: il 19 dicembre il gran finale stagionale

Al termine delle quattro ore di competizione si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno celebrati i primi tre team classificati nelle categorie F1, F2 e F3. Sono inoltre previsti riconoscimenti per la pole position, il “best lap” assoluto della manifestazione e il “best quick change”, riservato alla migliore operazione di cambio. Il punteggio valido per il Campionato Endurance sarà attribuito attraverso il simulatore SWS, con un coefficiente calcolato per questa gara al 105%. Dopo la 4H Endurance di sabato 21 novembre, il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026 tornerà al Kartodromo di Messina per l’ultimo appuntamento stagionale: la 2H Endurance del 19 dicembre, che chiuderà il calendario e definirà i risultati conclusivi della competizione a squadre.